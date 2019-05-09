Булат Окуджава 9 мая 1924 года родился один из основателей жанра авторской (бардовской) песни Булат Шалвович Окуджава; он написал за свою жизнь более 800 стихотворений, 200 из которых родились вместе с музыкой Родившийся в день Победы Родился Булат в Москве. Отец его, Шалва Степанович Окуджава, занимал высокие партийные посты в Грузии, но из-за конфликта с Лаврентием Берией был вынужден просить перевода на работу в РСФСР. Перевод не спас семью Окуджавы. В 1937 году отец был арестован в связи с троцкистским делом на «Уралвагонстрое». 4 августа 1937 год Шалва Степанович и два его брата были расстреляны. Мать Булата была арестована в Москве в... На чтение: 2 минуты

9 мая 1924 года родился один из основателей жанра авторской (бардовской) песни Булат Шалвович Окуджава; он написал за свою жизнь более 800 стихотворений, 200 из которых родились вместе с музыкой

Родившийся в день Победы

Родился Булат в Москве. Отец его, Шалва Степанович Окуджава, занимал высокие партийные посты в Грузии, но из-за конфликта с Лаврентием Берией был вынужден просить перевода на работу в РСФСР. Перевод не спас семью Окуджавы. В 1937 году отец был арестован в связи с троцкистским делом на «Уралвагонстрое». 4 августа 1937 год Шалва Степанович и два его брата были расстреляны. Мать Булата была арестована в Москве в 1938 году и провела в лагерях почти десять лет. Булат был вынужден отправлен в Тбилиси, где продолжил учёбу, а после работал на заводе учеником токаря. Реабилитировали родителей только в 1956 году.

На фронт

Война перевернула всю его жизнь. С апреля 1942 года Булат обивал пороги военкомата, чтобы его отправили на фронт. В августе того же года юноша был призван на службу в действующую армию. Сначала был направлен в 10-й отдельный запасной миномётный дивизион. Два месяца подготовки – и Окуджава на Закавказском фронте. Он миномётчик в кавалерийском полку. 16 декабря 1942 года под Моздоком он был ранен. После госпиталя Булат продолжил службу в 124-м стрелковом запасном полку в Батуми, а позже – радистом в 126-й гаубичной артиллерийской бригаде большой мощности.

Источник: https://www.culture.ru

Демобилизация состоялась в марте 1944 года по состоянию здоровья, в звании гвардии рядового. Булат Шалвович бережно хранил свои боевые награды: медаль «За оборону Кавказа» и «За победу над Германией».

После демобилизации он возвращается в Тбилиси и поступает в Тбилисский университет на филологический факультет. После окончания учёбы молодой поэт работал в школе в Калужской области.

Бери шинель, пошли домой…

Сегодня, в преддверии Дня Победы и дня рождения Окуджавы, мы поговорим о его произведениях, посвящённых войне. Сам Булат Шалвович так писал о войне: «Я ранен ею на всю жизнь и до сих пор ещё часто вижу во сне погибших товарищей». Его видение войны всегда было личностным, без особого пафоса, но всегда осуждающим. Он вспоминал, что его первые стихи были о войне, а из некоторых получились песни. Правда, марши ему не удавались, в основном это были грустные песни, он считал, что на войне ничего весёлого нет. В его произведениях именно война подло забирала из жизни молодых, красивых, только начинающих жизнь людей.

Источник: https://www.culture.ru

Ах, война, что ж ты сделала, подлая: Стали тихими наши дворы, Наши мальчики головы подняли – Повзрослели они до поры, На пороге едва помаячи И ушли, за солдатом – солдат... До свидания, мальчики! Мальчики, Постарайтесь вернуться назад.

В 1960 году увидела свет повесть Окуджавы «Будь здоров, школяр». Это фактически автобиографическая повесть о бывшем школьнике, попавшем на войну. Многие не приняли её, обнаружив в ней якобы пацифистские мотивы. А вот режиссер Владимир Мотыль экранизировал её, и в прокат картина вышла под названием «Женя, Женечка и «Катюша» с Олегом Далем в главной роли, и завоевала сердца фронтовиков и простых людей.

То, что Окуджава писал о войне, – это не лозунги, а фронтовые будни вчерашних мальчишек, очень рано повзрослевших. В 1970 году в фильме режиссёра Андрея Смирнова «Белорусский вокзал» прозвучала песня на стихи Окуджавы «Нам нужна одна победа». Задача, которую поставил перед ним режиссёр, была непростой. Булат Шалвович привык писать с позиции человека, который уже живёт в мирное время, а здесь её исполняли от лица сидящего в окопе. Он нашёл верные слова и музыкальные интонации, а известный композитор Альфред Шнитке, работавший в съёмочной группе, аранжировал музыку Окуджавы в марш, и сегодня звучащий на наших парадах в честь 9 Мая. Более того, нельзя представить праздник Победы без этой песни:

Здесь птицы не поют, деревья не растут. И только мы, плечом к плечу, врастаем в землю тут. Горит и кружится планета, над нашей Родиною дым. И значит нам нужна одна победа, Одна на всех – мы за ценой не постоим.

Источник: https://www.culture.ru

Песни Окуджавы всегда были востребованы кинематографистами. Многие его стихи положены на музыку известными композиторами. Так, Валентин Левашов написал знаменитую песню на текст Окуджавы «Бери шинель, пошли домой», которая стала очень популярной. Она звучала в двух фильмах «От зари до зари» и «Аты-баты, шли солдаты».

Солдат-победитель мастерски показан Булатом Окуджавой с неофициальной стороны, со всеми своими переживаниями, эмоциями, ощущениями. Воин-освободитель у него – прежде всего Человек с большой буквы.

В 1997 году Окуджава поехал в гости к писателю Анатолию Гладилину, который жил во Франции. А 12 июня скончался в военном госпитале пригорода Парижа Кламар. Похоронен знаменитый поэт и бард на Ваганьковском кладбище.

Обложка: https://www.culture.ru