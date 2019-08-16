Андрей Миронов. Обаятельный интеллигент советского кинематографа 16 августа 1987 года скончался Андрей Миронов – актер театра и кино, народный артист РСФСР В эвакуации Андрей Миронов родился в актерской семье: его отец, Александр Менакер, исполнял музыкальные фельетоны, а мать, Мария Миронова, служила в Театре современной миниатюры. Сын появился на свет 7 марта 1941 года, но родители записали дату его рождения на день позже – «чтобы сделать подарок всем женщинам». Когда Андрею было всего три месяца, началась Великая Отечественная война. Московских артистов отправляли в эвакуацию в Горький. Там семья поселилась в гостинице «Москва», в двухместном номере жили вчетвером: Александр Семенович, Мария Владимировна, Андрей и няня. После Горького были... На чтение: 3 минуты

16 августа 1987 года скончался Андрей Миронов – актер театра и кино, народный артист РСФСР

В эвакуации

Андрей Миронов родился в актерской семье: его отец, Александр Менакер, исполнял музыкальные фельетоны, а мать, Мария Миронова, служила в Театре современной миниатюры. Сын появился на свет 7 марта 1941 года, но родители записали дату его рождения на день позже – «чтобы сделать подарок всем женщинам».

Когда Андрею было всего три месяца, началась Великая Отечественная война . Московских артистов отправляли в эвакуацию в Горький. Там семья поселилась в гостинице «Москва», в двухместном номере жили вчетвером: Александр Семенович, Мария Владимировна, Андрей и няня. После Горького были и другие города: Астрахань, Ульяновск и, наконец, Ташкент.

Андрей с отцом

Источник: https://uploads.wikimedia.org

Первую ночь в Ташкенте провели в фойе Театра оперетты, поскольку комнату в переполненном городе найти оказалось очень сложно. Позднее повезло достать номер в гостинице «Узбекистан», а потом и вовсе переехать на частную квартиру. Андрей постоянно болел: Мария Александровна вспоминала, что врач диагностировал у ребенка тропическую дизентерию и сказал, что поможет только сульфидин – одно из самых дефицитных лекарств в военные годы. Для того, чтобы спасти Андрея, лекарство пришлось доставлять из Москвы спецсамолетом, а помогла в этом супруга Михаила Михайловича Громова – командующего одной из действующих воздушных армий и пилота, в 1937 году совершившего беспосадочный полет в США через Северный полюс. В 1942 году из эвакуации обратно в столицу Андрей возвращался уже здоровым и бодрым мальчиком полутора лет.

Нелегко стать актером

В конце 1940-х годов в Советском Союзе развернулась кампания по «борьбе с космополитизмом». Родителям маленького Андрея посоветовали сменить фамилию сына. Так Менакер стал Мироновым.

В одиннадцать лет у Андрея Миронова впервые возникла возможность связать свою жизнь с миром кинематографа. В 1952 году режиссер А. Птушко приступил к съемкам картины «Садко», и для массовки ему требовались мальчики младшего школьного возраста. Андрею необходимо было сыграть нищего, облачившись в неприглядную рваную одежду. Тут-то и подвела Миронова его природная аккуратность: изобретательный ребенок надел под костюм модную тенниску с красивой застежкой, чем поверг режиссера в ярость. Дебют был сорван, и о кино на некоторое время пришлось забыть.

Кадр из фильма «Трое в лодке, не считая собаки»

Источник: https://kinoistoria.ru

Впрочем, это происшествие никак не повлияло на интерес Андрея к актерской профессии. В школе он занимался в театральной студии, а поступать решил в Театральное училище имени Щукина.

Перфекционизм и бесстрашие

К своему ремеслу Миронов относился крайне серьезно и стремился во всем быть лучшим. Еще во время учебы в училище он мечтал получить красный диплом, а все экзамены, оценки за которые были ниже, чем «отлично», немедленно пересдавал. На четвертом курсе он впервые снялся в кино – дебютной картиной Андрея Миронова стал фильм «А если это любовь?» Юлия Райзмана. Несмотря на то, что молодому актеру досталась небольшая, эпизодическая роль, он подошел к ней весьма обстоятельно и даже придумал своему герою биографию.

По окончании училища Миронов хотел попасть в Театр имени Вахтангова, однако в труппу его не взяли, чем очень обидели начинающего актера. Тогда свою судьбу Андрей Александрович связал с Театром Сатиры и исполнил там множество ярких ролей. «Для меня каждый спектакль – это огромное напряжение. Говорю себе: «спокойнее, спокойнее», но не могу. Хочется донести до зрителя все полностью, убедить его до конца», – признавался он.

Кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России».

Источник: https://tvc.ru

Не жалел себя актер и во время сьемок в кино. Например, в фильме Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» Миронов самостоятельно выполнял все трюки. Сыгравший роль лейтенанта уголовного розыска, Андрей Александрович без дублера вылезал из пожарной машины, ехавшей на скорости 60 километров в час, взбирался на крышу «Жигулей», висел над Невой, держась за мост, на ковре спускался с шестого этажа ленинградской гостиницы «Астория». Миронов шутил, что таким образом стремился не ударить в грязь лицом перед итальянскими актерами и произвести на них впечатление, что ему, безусловно, удалось. Советский зритель тоже был в восторге. Вышедший в 1974 году фильм занял четвертое место в прокате и приобрел бешеную популярность: все шли «на Миронова». В октябре того же года Андрей Миронов получил звание заслуженного артиста РСФСР.

Сразу после «Итальянцев» у Миронова была возможность продолжить работу с Рязановым в картине, ставшей в нашей стране культовой: «Ирония судьбы, или С легким паром!». Режиссер предложил Андрею Александровичу роль ревнивца Ипполита, однако Миронов захотел пробоваться на главного героя – Женю Лукашина. Увы, пробы не были удачными. Рязанов справедливо заметил, что Миронов был слишком привлекателен и популярен среди прекрасной половины советских зрителей, чтобы правдоподобно сыграть этого персонажа.

Любимец советского зрителя

Слава настигла Миронова уже в конце 60-х – начале 70-х годов. «Три плюс два», «Берегись автомобиля», «Бриллиантовая рука» и многие другие картины сделали его звездой отечественного кинематографа, хотя сам Андрей Александрович большее удовольствие получал от игры в театре. А вот слухов и обсуждений самого себя актер не выносил.

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука». Андрей Миронов и Юрий Никулин

Источник: https://kinopoisk.ru

В это трудно поверить, но роль в «Бриллиантовой руке», так полюбившаяся зрителям, Миронову категорически не нравилась. «Рамки амплуа всегда суживали возможности актера», – говорил он, намекая на то, что способен исполнять и более серьезные роли. Тем не менее, именно в этом фильме состоялся музыкальный дебют Миронова с песней про остров невезения. С тех пор актер начал исполнять песни в других фильмах, спектаклях и на творческих вечерах. Сам он был невысокого мнения о своих вокальных данных, но петь очень любил. Другим увлечением Андрея Миронова стало озвучивание мультипликационных персонажей: его голосом заговорили и запели кот Леопольд и черный кот из мультфильма «Голубой щенок».

В 1970-х годах Миронов особенно много снимался и подарил зрителю яркие образы в картинах «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо» и «Трое в лодке, не считая собаки». Вместе с тем он считал себя заложником комедийного образа и втайне тяготился этим обстоятельством. Он хотел бы сняться в «Июльском дожде» у Марлена Хуциева, в фильмах Андрея Тарковского или Никиты Михалкова, но не сложилось.

Миронов-режиссер

Перефразируя известную поговорку, стоит отметить, что нет такого актера, который не мечтал бы стать режиссером. Не обошло стороной это стремление и Андрея Миронова. Через десять лет после прихода в Театр сатиры он начал ставить спектакли: в 1973 году вместе с Александром Ширвиндтом – «Маленькие комедии большого дома», в 1979 – «Феномены», затем – «Бешеные деньги» А.Н. Островского.

Андрей Миронов, Марк Захаров и Александр Ширвиндт

Источник: https://pinterest.com

Свой последний, пятый спектакль Миронов репетировал больше года и играл в нем главную роль. Это были «Тени» по пьесе М.Е. Салтыкова-Щедрина. Во время одной из репетиций случился конфликт между Андреем Александровичем и главным режиссером Театра сатиры В.Н. Плучеком. Поговаривали, глава театра был недоволен слухами о том, что Миронов якобы претендует на его пост. На самом деле, это было неправдой. Актеры, занятые в спектакле, вспоминали, что Миронов совершенно не стеснялся признаться, что пока еще не все понимает в режиссерском ремесле, и не претендовал на роль мэтра, коим являлся Плучек. Постановка спектаклей интересовала Андрея Александровича прежде всего как процесс работы с актерами, как постижение чего-то нового, более глубокого. Возможно, таким образом он пытался компенсировать недостаток собственных трагических ролей. Многие видели в нем настоящий режиссерский талант, который Миронов, к сожалению, не успел реализовать.

Последний спектакль

В одном из интервью Миронов рассуждал: «Обо мне писали по-разному. Приятно, конечно, когда хвалят, но я руководствуюсь правилом Маяковского. Он никогда не интересовался, хвалят или ругают его. Он спрашивал: “Уважают?”». За свою жизнь Андрей Александрович заслужил и уважение, и любовь, к нему одинаково сильно были привязаны как коллеги, так и зрители.

В августе 1987 года труппа Театра сатиры находилась с гастролями в Риге. На сцене местного оперного театра Миронов играл в спектакле «Женитьба Фигаро», во время которого ему стало плохо. Последними словами Андрея Александровича стали жалобы на сильную головную боль. Актеру немедленно вызвали «Скорую», и два дня врачи пытались бороться за его жизнь. 16 августа Андрей Миронов скончался в результате кровоизлияния в мозг. Великому актеру, ставшему одним из символов советской эпохи, было всего сорок шесть лет.

Андрей Миронов на театральной сцене

Источник: https://satire.ru

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