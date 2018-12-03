Алексей Баталов: Я виноват, что не воевал 20 ноября исполнилось 90 лет со дня рождения легендарного советского актера Алексея Баталова. Его роли всегда очень яркие, пронзительные, создали нетленный образ благородного, интеллигентного, мужественного героя, будь то навернувшийся с войны солдат или простой советский рабочий. Он стал лицом целой эпохи – воспитанный, мягко говорящий, умный, справедливый, всегда готовый постоять не только за свою честь, но и за честь близких. Таким он вошел в историю и покорил сердца зрителей. В жизни Алексей Баталов был одним из тех редких актеров, характер которого мало чем отличался от его кинематографических героев. Баталов вырос в театральной семье. Его родители работали в Московском Художественном Театре.... На чтение: 3 минуты

20 ноября исполнилось 90 лет со дня рождения легендарного советского актера Алексея Баталова. Его роли всегда очень яркие, пронзительные, создали нетленный образ благородного, интеллигентного, мужественного героя, будь то навернувшийся с войны солдат или простой советский рабочий. Он стал лицом целой эпохи – воспитанный, мягко говорящий, умный, справедливый, всегда готовый постоять не только за свою честь, но и за честь близких. Таким он вошел в историю и покорил сердца зрителей. В жизни Алексей Баталов был одним из тех редких актеров, характер которого мало чем отличался от его кинематографических героев.

Баталов вырос в театральной семье. Его родители работали в Московском Художественном Театре. Сцена и декорации стали неотъемлемой частью жизни мальчика. Но вскоре брак распался, мать Алексея вышла замуж во второй раз за писателя Виктора Ардова. В их доме часто бывали великие поэты и литераторы серебренного века, силой духа и таланта которых актер всегда восхищался: Анна Ахматова, Борис Пастернак, Иосиф Бродский, Осип Мандельштам. Благодаря обществу видных деятелей искусства, настоящей русской интеллигенции, Баталов с малых лет впитал в себя неповторимый дух просвещённой культурной интеллектуальности, которая стала его неотъемлемой частью и сопровождала не только в жизни, но и в фильмах.

Алексей Баталов имел множество премий и званий: народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии России – весь список не огласить. Но главная награда – это бесконечная любовь зрителей, которая простирается далеко за пределы нашей страны. Фильм, принесший ему мировую знаменитость, ставший одним из величайший за всю историю советского и российского кинематографа - «Летят Журавли», удостоенный Золотой Пальмовой ветви Каннского фестиваля, где Баталов сыграл одну из самых главных ролей своей жизни – солдата Бориса, которого война навсегда различила с любимой девушкой.

Корреспондент сайта История.РФ поговорил об идее создания мемориальной доски Алексею Баталову, которая появится в 2019 году на фасаде Дома на набережной, а также о жизни и смерти актера с другом семьи, директором благотворительного фонда «Благор» имени Алексея Баталова, Михаилом Семеновичем Цивиным.

Михаил Семенович, хотелось бы подробнее у Вас узнать об идее создания мемориальной доски…

Идея, которая воплощена на этой мемориальной доске, принадлежит Марии Алексеевне Баталовой - дочери Алексея Владимировича. На доске изображен сам Алексей Владимирович в непосредственной позе за столом, так как это дом, в котором он жил с 1988 по 2017 год, где он работал, писал книги, у него там был отдельный кабинет. На мемориальной доске также присутствует кинолента, символизируя творческий путь актера, на котором расположены награды: Оскар, Пальмовая ветвь, звезда Героя Социалистического труда... У Алексея Владимировича на груди его любимый знак - народный артист СССР, а наверху, в левом углу, изображены летящие журавли, как символ его самого главного фильма «Летят журавли». На доске будет небольшой фрагмент здания ВГИКа - института кинематографистов, где Алексей Владимирович последние годы преподавал. И еще будет несколько книг, по которым он поставил фильмы: «Бег», «Шинель», «Три толстяка». Вот вся композиция.

Уже больше 10 лет Алексей Владимирович не снимался в фильмах, однако вел активную общественную деятельность. Расскажите, чем он занимался?

С Алексеем Владимировичем мы были знакомы 25 лет. С 2001 года мы тесно сотрудничали. Алексей Владимирович возглавлял Университет культуры при Академии управления МВД, сейчас там проходит выставка его картин, он прекрасно рисовал. Кроме того, Алексей Владимирович был президентом форума «Герои Отечества», который проводился в Центральном доме кино и в концертном зале «Россия», также Алексей Владимирович был Председателем попечительского совета международной академии «Хрустальный подсолнух», которая была учреждена нами в честь Дня защиты детей. Мы много сотрудничали по линии премии «Кумир» (актерская премия в области театра, кино и телевидения – прим. ред.), где он тоже является Председателем попечительского совета. Вот основные общественные нагрузки, которые он на себя брал, мы ему всячески помогали в этом плане.

Также Алексей Владимирович преподавал во ВГИКе, много времени отдавал своим ученикам, они до сих пор очень ему благодарны за это.

Все прекрасно помнят и любят талантливые роли Алексея Владимировича в фильмах, но интересно будет узнать, какой он был человек. Вы много взаимодействовали с ним лично и в работе, и в жизни, поделитесь, пожалуйста, какие основные черты были присущи его личности?

Вы правильно сказали, он был именно личностью, настоящей, уникальной во всех отношениях. Очень активный в общественной деятельности, как Вы видите. Алексей Владимирович - это гордость нашего государства и, вот как его еще называют, «Совесть нации». Он был талантлив во всем. Мог, например, сам отремонтировать автомобиль, причем собрать его и разобрать. Прекрасно рисовал, выставка его картин, о которой я уже говорил, будет впервые проходить в академии МВД. Прекрасно играл на гитаре, обожал романсы, музыку. Сам пел очень хорошо.

Вы сказали, его называли «Совесть нации» - почему?

Потому что он был для людей символом, предметом для подражания, и надо сказать, что он почти не отличался в жизни от образов тех благородных, интеллигентных героев, созданных им в фильмах. Он очень был активный, всегда приходил на помощь, мы никогда не слышали от него слова «нет». Но, поскольку, у него больна дочь, он стремился скорее вернуться домой с любых общественных мероприятий. Мария Алексеевна хотя и страдает ДЦП с детства, но она закончила сценарный факультет ВГИКа, написала сценарий к фильму «Дом на английской набережной», много издает книг собственного сочинения, печатает на компьютере, правда с трудом, одним пальчиком. Но в ее достижениях, безусловно, большая заслуга отца.

Могу привести Вам такой яркий пример отношения к нему людей: когда Роман Полански, известный польско-французский режиссер, оскароносец, приехал в Москву, его спросили – «Что бы Вы хотели посмотреть у нас? Он сказал: «Я бы хотел познакомиться с Алексеем Баталовым». Так как Баталов был в то время президентом форума «Герои Отечества», мы пригласили Поланского на этот форум в качестве почётного гостя, и там состоялось историческое знакомство великого режиссера и великого нашего актера и режиссёра.

Образ советского солдата, созданный Алексеем Баталовым в легендарном фильме «Летят Журавли», получившем мировое признание, навсегда вошел в историю. Как Вы можете прокомментировать отношение актера к тем тяжелым, знаменательным событиям Великой Отечественной войны, которые послужили фоном истории любви главных героев?

Я Вам больше скажу: вот этот образ солдата, не вернувшегося с фронта, из фильма «Летят журавли» стал, тоже по предложению Марии Алексеевны, идеей создания памятника актеру на Преображенском кладбище. Композиционно он будет выглядеть так: фигура солдата в шинели, окруженного журавлями, которого только что убили. Впечатление должно быть такое, будто журавли его поднимают в небо, «и в том строю есть промежуток малый, быть может, это место для меня...». Вот этот образ стал идей памятника. Важно отметить, почему Алексей Владимирович выбрал именно это кладбище. Здесь он похоронил маму, тещу и других родственников по линии семьи Ардовых, в которой он вырос и воспитывался. Преображенское кладбище курирует Преображенский полк , тот самый полк чьи военные стоят в почётном карауле, можно сказать, они - лицо нашей армии. Это люди очень высокой подготовки и храбрости. На кладбище есть монумент и отдельное захоронение защитников Москвы во время Великой Отечественной войны, и всякий раз, когда Алексей Владимирович шел навестить могилы своей мамы и родственников, он проходил мимо этого захоронения, снимал головной убор и говорил: «Вот я бы считал за счастье лежать рядом с ними». Алексей Владимирович очень переживал о войне и говорил на наших форумах в присутствии Героев Советского Союза, орденоносцев, участников войны: «Я виноват перед Вами, что не воевал». По возрасту его в армию не взяли. Он письменно завещал похоронить себя именно там, и мы его просьбу исполнили. Алексей Владимирович отказался от Новодевичьего кладбища при жизни, я считаю, что это тоже поступок, который характеризует его как нетщеславного актера, как действительно человека чести.

Памятник будет почти точной копией кадра из фильма, где он стоит среди берез и потом падает. Вот этот момент, перед тем как он упадет, скульптор уловил и сделал такую скульптуру. Снизу она как бы подхвачена журавлями, поэтому вы не видите ее ног, вы видите журавлей устремленных вверх. Зураб Константинович Церетели лично консультирует наших молодых скульпторов, процесс ее разработки еще не завершен, но сама идея – воплощение образа погибшего советского солдата, останется…