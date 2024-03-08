СОВЕТЫ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Совéты нарóдного хозя́йства (совнархозы) — органы территориального управления советским хозяйством в 1917–1932 и 1957–1965. После Октябрьского переворота 1917 С. стали создаваться Советами для управления хозяйством, проводили на местах политику Высшего совета народного хозяйства . В 1932 их функции переданы подразделениям экономических наркоматов (министерств). Централизация управления экономикой в 1930–1950-е привела к росту бюрократизации, отрыву управления от местных нужд, нерациональному размещению предприятий. 14 февраля 1957 по инициативе Н. С. Хрущева пленум ЦК КПСС постановил осуществить «приближение руководства к экономическим районам». После дис­куссии в прессе о принципах управления 10 мая 1957 была осуществлена реформа, подчинившая предприятия территориальным С. Министерства распускались, и на их месте оставались только небольшие комитеты, отвечавшие за общее планирование, научно-техническую политику в той или иной отрасли и общую координацию работы предприятий одной отрасли. Переход от министерств к совнархозам обеспечил более рациональное расходование ресурсов регионов и размещение предприятий. Но подчинение экономики регионам ослабляло межрегиональные связи в СССР, способствовало местничеству, то есть преобладанию региональных интересов над общенациональными. После отстранения Хрущева от власти новое руководство во главе с Л. И. Брежневым и А. Н. Косыгиным сочло, что местничество — более серьезная проблема, и вернулось к отраслевой системе управления.

Лит .: Коржихина Т. П. Советское государство и его учреждения. Ноябрь 1917 г. — декабрь 1991 г. М., 1995; Пихоя Р. Г. Советский Союз: история власти. 1945–1991 гг. М., 1998; Пыжиков А. В. Хрущевская «оттепель». М., 2002. А. В. Шубин.