Понаехали тут! Как советские деревни переселялись в города «Понаехали тут» – один из самых ярких мемов повседневной жизни советского города. А как много в этом выражении слилось для сердца москвича! И все-таки в этих словах кроется ирония, ведь население первого в мире социалистического государства рабочих и крестьян состояло преимущественно из «понаехавших». Так, в 1990 году среди граждан старше 60 лет насчитывалось лишь 15–17 % коренных горожан, среди 40-летних – 40 % и только среди 22-летних и более молодых – свыше 50 %. В целом доля коренных горожан в населении страны составляла всего около трети. Так как же шло переселение из деревни в город? Крестьянство и революция Массовый исход... На чтение: 1 минута

«Понаехали тут» – один из самых ярких мемов повседневной жизни советского города. А как много в этом выражении слилось для сердца москвича! И все-таки в этих словах кроется ирония, ведь население первого в мире социалистического государства рабочих и крестьян состояло преимущественно из «понаехавших». Так, в 1990 году среди граждан старше 60 лет насчитывалось лишь 15–17 % коренных горожан, среди 40-летних – 40 % и только среди 22-летних и более молодых – свыше 50 %. В целом доля коренных горожан в населении страны составляла всего около трети. Так как же шло переселение из деревни в город?

Крестьянство и революция

Массовый исход населения в города, где жизнь казалась легче, начинается в конце 1920-х годов. Однако путь сельского жителя не был прямым, от точки отправления до места прибытия. Крестьяне искали работу на заводах, стройках, лесозаготовках, шахтах, где была огромная текучесть кадров. Этому способствовало то, что в 1918 году власть большевиков отменила паспортную систему и, соответственно, ограничения, касающиеся свободного переселения. Активно пользоваться этой новой свободой сельских жителей принуждали реалии жизни в молодом государстве: перебои со снабжением, трудности в поиске жилья и благоустройстве быта на новом месте. Косвенную роль также сыграло возвращение к продовольственным карточкам в 1929 году: они выдавались на три месяца после подтверждения места жительства или места работы, что открывало большие возможности по спекуляции карточками при частых переездах.

Чтобы остановить миграционный хаос и железной рукой контролировать трудовые ресурсы, в конце 1932 года в СССР были введены паспорта. Их получила лишь треть населения, в основном горожане; а оставшиеся без паспортов колхозники отныне были ограничены в свободе выбора места жительства и не могли даже гостить у своих городских родственников более пяти суток. Нарушения карались высылкой и штрафами…

Несмотря на «новое закрепощение крестьян», отток жителей из деревни наращивал темпы. Молодежь активно пользовалась правом устроиться на завод или стройку, да и государство было заинтересовано в притоке рабочей силы. Кроме того, постановление СНК СССР от 16 марта 1930 года гарантировало свободный выход крестьян на отхожие промыслы и сезонные работы. Всего в период коллективизации из деревни в город переселились от 8 до 12 миллионов человек. В последующие годы этим путем воспользовалось более 50 миллионов граждан…

Эпоха кукурузы и времена застоя

Еще в самом начале 1920-х годов большевиками был выдвинут тезис «смычки города и деревни», предполагавший процветание деревни при социализме и приближение уровня жизни в городе и на селе. Этой мечте так и не было суждено сбыться: люди покидали даже колхозы-миллионеры. В 1958 году упадок советской деревни был косвенно признан и официальной властью; в соответствии с решениями Президиума ЦК КПСС и Совмина РСФСР деревни начали «укрупнять», переселяя жителей в «перспективные» населенные пункты. Ликвидация «неперспективных» деревень заставила переселиться до 30 миллионов человек, в том числе и в города.

Следующая волна массового переселения из деревни началась в 1970 году, когда колхозникам разрешили «в виде исключения» получать паспор­та. Наконец, в 1974 году паспорта были выданы всем гражданам Советского Союза старше 16 лет. Процесс урбанизации и переселения в города в СССР фактически завершился при Брежневе; с 1967 по 1985 год ежегодно деревню покидало в среднем 700 тысяч человек.

Миграция населения преобразила нашу страну в XX веке. Если в 1932 году крестьянство составляло две трети населения СССР, то через полвека эту долю стало занимать уже городское население. Изменился облик страны: из аграрной она превратилась в индустриальную, некогда вторую экономику планеты с 20 % мирового промышленного производства. Выходит, в смычке деревни с городом оказалось много хорошего. Получается, правильно, что «понаехали»?