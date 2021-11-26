ОСВОЕНИЕ ЦЕЛИНЫ

Вовлечение в процесс земледелия обширных целинных (нераспаханных) и залежных (давно не обрабатывавшихся) земель в Казахстане, на Урале, в Сибири и других регионах СССР с 1954 года.

Освоение целины до эпохи Хрущева

Освоение целинных и залежных земель велось всю историю земледелия. Но в середине ХХ века в СССР было принято решение резко расширить распаханные площади, в том числе за счет степей, которые использовались в животноводстве. Выделение земель, использовавшихся кочевниками, для нужд земледелия, практиковалось уже во время столыпинских реформ , что вызвало конфликты и стало одной из причин Туркестанского восстания 1916 года. Существовали и природные препятствия для распространения земледелия на степи Казахстана – сильные ветры, недостаток воды для орошения, большие перепады температур.

Однако к концу правления И. Сталина в СССР сложилась тяжелая ситуация с обеспечением страны зерном. В 1953 году было заготовлено 31,1 млн тонн зерна, а израсходовано на продовольственное снабжение населения, животноводство и другие государственные нужды 32,4 млн тонн. Пришлось частично использовать государственные резервы. Нужны были срочные меры для улучшения обеспечения страны зерном.

Дискуссия о путях решения зерновой проблемы

В январе 1954 году Н. Хрущев направил в Президиум ЦК КПСС записку «Пути решения зерновой проблемы». Хрущев предложил распахать 13 млн га целинных и залежных земель. При урожайности 14 - 15 центнеров с гектара это позволило бы получить 1100 - 1200 млн пудов хлеба, из них товарного - 800 - 900 млн пудов. Но в среднем по СССР урожайность составляла 7-8 центнеров с гектара, и такое двукратное увеличение урожайности планировалось достичь благодаря тому, что целинная земля прежде не истощалась. Это преимущество не могло сохраняться долго. С критикой этого предложения выступил В. Молотов , который считал важным сосредоточиться на интенсификации сельскохозяйственного производства на уже освоенных землях, а целину осваивать меньшими темпами. Большинство Президиума поддержало Хрущева. Освоение целины означало курс на экстенсивное развитие сельского хозяйства в СССР.

Руководство Казахстана также возражало против столь стремительной распашки степей. Предлагалось осваивать целину постепенно, чтобы это не шло в ущерб животноводству. Хрущев считал, что казахские руководители опасаются и резкого увеличения доли неказахского населения в ходе освоения целины. Первый секретарь ЦК КП Казахстана Ж. Шаяхметов, выступавший против того, чтобы за 2-3 года «перевернуть 20-25 млн гектаров», был заменен на П. Пономаренко 6 февраля 1954 года. Вторым секретарем, непосредственно ответственным за целину, стал Л. Брежнев .

Постановление февральско-мартовского пленума ЦК КПСС 1954 года

Февральско-мартовский пленум ЦК КПСС 1954 года 2 марта 1954 года принял постановление «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель», в котором говорилось: «В настоящий период перед страной стоит задача резкого увеличения производства зерна, продовольственных фуражных, крупяных и зернобобовых культур с тем, чтобы государственные заготовки и закупки хлеба в ближайшие годы увеличились на 35-40 % по сравнению с 1953 г… Пленум ЦК КПСС считает, что наряду с повышением урожайности зерновых культур во всех районах страны огромное значение в увеличении производства зерна имеет освоение новых земель. Важным и совершенно реальным источником увеличения производства зерна в течение короткого времени является расширение посевов зерновых культур путем освоения залежных и целинных земель в районах Казахстана, Сибири, Урала. Поволжья и частично в районах Северного Кавказа. В этих районах имеются огромные массивы неосвоенных земель с плодородными черноземными и каштановыми почвами, на которых можно получать высокие урожаи без больших дополнительных капитальных вложений.

Пленум ЦК КПСС ставит… как важнейшую государственную задачу – расширение посевов зерновых культур в 1954-1955 годах за счет освоения залежных и целинных земель не менее чем на 13 млн га и получение в 1955 году с этих земель 1100-1200 млн пудов зерна, в том числе 800-900 млн пудов товарного зерна».

Министерство сельского хозяйства СССР, Министерство совхозов СССР, Совет Министров РСФСР, Совет Министров Казахской ССР, местные советские и сельскохозяйственные органы должны были не позднее 1 июня 1954 года провести отбор и отграничение земельных участков, в первую очередь, из наиболее плодородных залежных и целинных земель, малопродуктивных сенокосов и пастбищ, расположенных вблизи населенных пунктов, для расширения посевов зерновых культур в колхозах и совхозах. Для организации новых зерновых совхозов и прирезки земель совхозам и колхозам использовались земли госземфонда. Организовывались полевые станы с вагончиками и палатками для жилья, кухнями, банями, общественное питание и водоснабжение, торговая сеть.

Для освоения целины в 1954 году в районы освоения новых земель было направлено 120 тыс. тракторов (в 15-сильном исчислении), 10 тыс. комбайнов и соответствующее количество тракторных плугов, сеялок, тяжелых дисковых борон, культиваторов и других сельскохозяйственных машин, автомашин, автопередвижных ремонтных мастерских, автоцистерн, автозаправщиков, стационарной нефтетары, инструментов и оборудования. Только в Казахстан в 1954 году было направлено 19 тыс. тракторов и 12 тыс. уборочных комбайнов. Всего в 1954 году промышленность страны поставила сельскому хозяйству 137 тыс. тракторов общего назначения и 37 тыс. зерновых комбайнов, таким образом, на целину было направлено почти 88% производимых в стране пахотных тракторов и более 25% комбайнов. Это серьезно затормозило рост обеспечения техникой других регионов страны.

Привлечение трудовых ресурсов

Пленум указал: «Организованный набор и посылка работников в районы освоения новых земель должны рассматриваться как выполнение важного задания партии и правительства, как большое патриотическое дело». По линии ВЛКСМ на освоение целины должно было быть направлено 100 тыс. механизаторов. Специалисты, направляемые на освоение целины, получали единовременное пособие в размере трехмесячного оклада (зарплаты), получаемого по месту их прежней работы, а также оплату расходов, связанных с переездом на новую работу. Были введены материальные льготы для целинников: дополнительная оплата в размере до 30 % урожая, собранного сверх установленного планового задания; выдача авансом на трудодни примерно до 25 % денежных средств, поступающих от реализации зерна, сданного государству по обязательным поставкам; премирование работников тракторных бригад и специальных отрядов МТС по 75 коп. с каждого центнера фактически сданного и проданного колхозниками зерна государству при условии выполнения плановых заданий; доплата к заработной плате в размере 15 % рабочим, служащим, специалистам и руководящим работникам вновь организуемых совхозов.

22 февраля 1954 года Хрущев выступил по телевидению перед молодежью, призвав ехать осваивать целину. В этом же году на июльском пленуме ЦК КПСС Хрущев поставил вопрос о дополнительном освоении еще 15 млн. гектаров.

В 1954-1961 годах на освоение целины было направлено около 20 % вложений СССР в сельское хозяйство. Дороги, зернохранилища, МТС, социальная инфраструктура создавались параллельно или с западанием. Это не только ухудшало условия труда, но и создавало сбои в работе, которая к тому же велась аврально, путем кампании по скорейшему освоению целинных и залежных земель.

В район освоения целины было направлено 150 тыс. квалифицированных работников и около полумиллиона молодых людей, прибывших по комсомольским путевкам. Значительная часть прибывших испытывала энтузиазм, надеясь принять участие в важном деле общегосударственного значения. Они были готовы жить в палатках, работать на сильных ветрах при непривычных температурах. Дополнительным стимулом для сельской молодежи ехать на целину было получение паспорта. Также на целине трудились военнослужащие, молодежные бригады из Чехословакии, Болгарии, Венгрии, Румынии, Польши и Китая.

Первые итоги освоения целины были неудачными как из-за неподготовленности проекта, так и из-за засухи. Брежнев считал 1955 год «годом отчаяния». Хрущев кричал на Брежнева: «Из ваших обещаний пирогов не напечешь!». В мае 1955 года Пономаренко был снят с должности, и 6 августа 1955 года Брежнев стал первым секретарем ЦК КП Казахстана. 1956 год оказался успешным, целина дала хлеб. На ХХ съезде Брежнев был снова избран кандидатом в члены Президиума ЦК и секретарем ЦК, а в 1957 году — членом Президиума. В 1956 году был сдан первый казахский миллиард пудов зерна. Казахстану был вручен орден Ленина . Тысячи целинников получили государственные награды.

Но расчет на высокую урожайность оказался ошибочным. В 1954 году было собрано 9,3 центнера зерна с гектара, в 1955 году - 2,8, в 1956 году - 11,4, в 1957 году - 4,3 центнера. К тому же из-за засоренности сорняками целинный хлеб был низкосортным. В 1962 году в Казахстане около семи миллионов гектаров были подвержены эрозии почвы. В 1965 году ветровая эрозия захватила не только казахстанские земли, но и Алтайский край, Башкирию, Калмыкию, Поволжье и другие области России. Для защиты от эрозии с середины 60-х годов применялись сложные почвозащитные методы, позволившие смягчить эту проблему. В Целинограде был создан Научно-исследовательский институт зернового хозяйства во главе с А. Бараевым, специально исследовавший эти проблемы и занимавшийся внедрением передовых технологий землепользования и засухоустойчивых сортов зерновых культур. Также стала внедряться безотвальная обработка почвы, применяемая в Курганской области Т. Мальцевым . С 60-х годов на целине широко использовались химические удобрения.

Хрущёв часто посещал территорию освоения целины, лично знал руководителей даже районного звена, многих руководителей и специалистов совхозов и колхозов. На ХХ съезде КПСС Хрущев сообщил, что распахано 33 млн гектаров целинных и залежных земель. В районы освоения целины направлено более 200 тыс. тракторов (в 15-сильном исчислении). В 1957 году Хрущев был награжден орденом Ленина и второй золотой медалью «Серп и молот» за вклад в освоение целинных и залежных земель. 5 участников освоения целины получили звания Героев социалистического труда, около 4000 целинников были награждены орденами и медалями, в том числе медалью «За освоение целинных земель».

Итоги

В результате освоения целины в Казахстан переехало на постоянное место жительства более 6 млн человек из других регионов. Центром освоения целины в Казахстане стал город Акмолинск (с 1961 года – Целиноград). 26 декабря 1960 года было принято решение об образовании Целинного края в составе Казахской ССР. Он занимал пятую часть территории Казахстана и включал Кокчетавскую, Кустанайскую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую и Целиноградскую области. Русские в Целинном крае составляли 45,2% населения, казахи - 18,7%.

В РСФСР в 1954 - 1956 годы было распахано 14,9 млн гектаров целинных и залежных земель, площадь пашни увеличилась на 11,4 млн гектаров. Из-за нехватки техники и по другим причинам из обработки было выведено 3,5 млн гектаров старопахотных земель.

В 1954-1958 годах на освоение целинных и залежных земель государство израсходовало 30,7 млрд рублей, или 31,6% всех средств, направленных в сельское хозяйство страны. К 1958 году доля целинных земель в валовом сборе зерна в СССР составила 40%. В 1954 - 1958 годах в СССР в год в среднем валовые сборы зерна составили 313 тыс. тонн, что было в 1,4 раза больше, чем в 1949-1953 годах. (80 948 тыс. тонн). В 1954–1960 годах было распахано 41,8 млн гектаров целины и залежных земель, в том числе в РСФСР – 16,3 млн гектаров, в Казахстане – 25,5 млн гектаров. Освоение целины потребовало вложения в 1954–1959 годах 37,4 млрд рублей. В 1961 году бюджет получил от освоения целины более 3,3 млрд руб. дохода. В это время было создано 425 зерновых совхозов. В 1954 году СССР собрал 85,5 млн тонн зерна, в том числе на целине 27,1 млн тонн. В 1960 году урожай составил 125 млн тонн, в том числе на целине — 58,7 млн тонн. К середине 1960-х посевы зерновых культур в СССР увеличились по сравнению с 1954 годом на 16,6 млн гектаров. Больше половины - в Казахстане. Но в 1959 году расход зерна снова превысил его производство.

В 1954–1974 годы сбор зерна в Казахстане вырос в 6,2 раза, в РСФСР в – 2,5 раза. С освоенных земель было получено 500 млн тонн хлеба.