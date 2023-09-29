Новочерка́сская траге́дия

Новочерка́сская траге́дия — рас­ст­рел массовой рабочей демонстрации в Новочеркасске 2 июня 1962. С 1 июня 1962 в СССР были повышены цены на мясо, мясопродукты и масло, на многих предприятиях страны происходили стихийные митинги, обсуждавшие это событие. На Новочеркасском электровозостроительном заводе незадолго до повышения цен были изменены расценки, что и без того ухудшило положение рабочих. Директор завода Б. Н. Курочкин разговаривал с рабочими грубо, что стало поводом к массовым волнениям. Возмущенные работники сорвали портреты Н. С. Хрущева и коммунистические лозунги, сожгли их и перекрыли железнодорожные пути, чтобы довести требование отмены повышения цен до жителей других регионов. Прибывший на завод первый секретарь Ростовского обкома КПСС А. В. Басов не смог успокоить рабочих. Произошли столкновения с милицией. В Новочеркасск и его пригород, где был расположен завод, были введены вой­ска, «зачинщики» выступления были арестованы, но на следующий день десятки тысяч трудящихся разных предприятий двинулись в центр города. Они несли портреты В. И. Ленина и красные знамена. На центральной площади Новочеркасска состоялся митинг, на котором простые работники рассказывали о своих бедах. Митингующие ворвались в здание горкома, но затем были вытеснены оттуда.

В Новочеркасск прибыли члены Президиума ЦК Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) А. И. Микоян , Ф. Р. Козлов, Д. С. Полянский, секретари ЦК КПСС А. Н. Шелепин и Л. Ф. Ильичев. Микоян согласился вступить в переговоры с делегацией демонстрантов. Входивший в нее рабочий Б. Н. Мокроусов резко критиковал партийно-­государственное руководство. Часть делегации была настроена более умеренно.

Начались столкновения демонстрантов с солдатами в районе горотдела милиции. У горкома вой­ска под командованием И. А. Плиева открыли огонь по демонстрантам. По секретным официальным данным погибло 24 человека. На следующий день волнения повторились в меньших масштабах. 110 человек были осуждены за участие в выступлении, а семь наиболее активных участников расстреляны (А. Ф. Зайцев, А. А. Коркач, М. А. Кузнецов, Б. Н. Мокроусов, С. С. Сотников, В. Д. Черепанов, В. Г. Шуваев). Н. т. оставалась строжайшим секретом в СССР, свидетелям событий было запрещено рассказывать о нем.

Лит. : Новочеркасск, 1 июня 1962 года. «Солидарность». Приложение. М., 1992; Козлов В. А. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе. Новосибирск, 1999. А. В. Шубин.