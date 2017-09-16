Как Хрущев повысил цены на молоко и мясо Голодное брюхо к учению глухо, а сытое глухо к массовым волнениям – это хорошо знает, например, Александр Лукашенко. Из этой простой истины белорусский президент вывел целую философию «чарки и шкварки», в соответствии с которой и руководит страной уже больше 20 лет. «Когда люди будут накормлены, когда каждый будет иметь, по-народному говоря, кусок хлеба на столе каждый день, тогда и в стране будет мир и порядок. А если этого куска хлеба не будет и к нему чего-то, вот тогда хихиканья быстро прекратятся», – заявил Лукашенко на недавнем совещании с экономическим блоком своего правительства. Динамика цен на социально значимые продукты стабильно привлекает... На чтение: 2 минуты

Голодное брюхо к учению глухо, а сытое глухо к массовым волнениям – это хорошо знает, например, Александр Лукашенко. Из этой простой истины белорусский президент вывел целую философию «чарки и шкварки», в соответствии с которой и руководит страной уже больше 20 лет. «Когда люди будут накормлены, когда каждый будет иметь, по-народному говоря, кусок хлеба на столе каждый день, тогда и в стране будет мир и порядок. А если этого куска хлеба не будет и к нему чего-то, вот тогда хихиканья быстро прекратятся», – заявил Лукашенко на недавнем совещании с экономическим блоком своего правительства. Динамика цен на социально значимые продукты стабильно привлекает внимание общества. К каким последствиям может привести пренебрежение продовольственной безопасностью – об этом можно судить по эпизоду из советского прошлого.

Догнать и перегнать

Никита Сергеевич Хрущев, так же как и белорусский президент, считал себя выходцем из села и крупным специалистом по сельскому хозяйству. Свою родную деревню Калиновку, что в Хомутовском районе Курской области, на самой границе с Украиной, Никита Сергеевич обустроил образцово. Устранив в 1957 году своих соперников во власти («антипартийную группу»), Хрущев принялся претворять в жизнь свои масштабные идеи по аграрной реформе. Сельское хозяйство страны в самом деле находилось не в лучшем состоянии: несмотря на коллективизацию, до 80 процентов дохода тружеников села поступало от подсобных хозяйств – института, окрещенного коммунистической идеологией отмирающим.

Хрущев грезил о том, чтобы догнать и перегнать Америку, тогдашнего абсолютного лидера мирового сельского хозяйства, причем в нереальных параметрах: по производству молока и мяса на душу населения. Экстравагантный советский лидер был одержим идеей большого скачка, медленное и постепенное развитие его категорически не устраивало. Так, знаменитая кукурузная кампания была вызвана отнюдь не особой любовью Хрущева к этой сельскохозяйственной культуре, а желанием в короткие сроки получить высокие урожаи высокопитательного зерна и зеленой массы на корм скотине. «Товарищи, надо же понимать, какие сейчас силы накопились у советского народа. Это же политическое явление, результат долголетней работы нашей партии», – в таком ключе Никита Сергеевич воодушевлял своих товарищей по партии на трудовые подвиги, толкал к решению проблем командно-административным методом.

Печальным итогом такой агитации стало «рязанское чудо»: для того чтобы утроить производство мяса, в области под нож пустили молочных коров, весь приплод и изъятый «под расписку» скот из подсобных хозяйств… Рекордных показателей удалось добиться, однако авантюра обернулась предсказуемой катастрофой: уже на следующий год поголовье скота уполовинилось, а автор затеи, первый секретарь Рязанского обкома КПСС Алексей Ларионов, застрелился 22 сентября 1960 года.

«Хрущева на мясо!»

Холодная война, помощь социалистическому лагерю и странам Азии и Африки, космическая программа – все эти обстоятельства в начале шестидесятых лежали на экономике СССР тяжелым грузом. Хрущев было повел себя как настоящий рыночник, решив компенсировать влияние негативных факторов за счет потребителя, повышением цен. Так, в 1961 году в ходе денежной реформы, связанной с деноминацией рубля, были специально скорректированы цены – ради последующего их округления в большую сторону. Были предприняты и другие хитрые меры, как, например, отмена летних низких цен на яйца и молочные продукты. Для советской экономики рост цен был в новинку и больно ударил по вере в коммунистический проект – именно в последовательном снижении цен было принято усматривать движение к обещанному в 1980 году светлому будущему.

С помощью ценового регулирования предполагалось частично решить проблему продуктового дефицита, присущего плановой экономике. 1 июня 1962 года советская власть взяла мощный аккорд: было объявлено о повышении на 25–30 % государственных цен на мясо, молоко и яйца, чтобы еще сильнее уменьшить спрос на них; одновременно во многих областях и республиках были снижены расценки для рабочих со сдельной и повременной оплатой труда.

Реакция последовала незамедлительно. В Новочеркасске на электровозостроительном заводе узнавшие о последних новостях рабочие остановили производство и потребовали от начальства повышения зарплаты. «Раз нет денег на пирожки с мясом, то ешьте с ливером», – таков был ответ директора завода Бориса Курочкина. Как следствие – митинг вышел на улицы города.

«Хрущева на мясо!», «Мясо, масло, повышение зарплаты» – демонстрация под такими лозунгами собралась у здания горкома партии. Массовые волнения в городе были на следующий день подавлены силой – в историю это событие вошло как расстрел рабочих в Новочеркасске. По официальным данным, обнародованным только в годы перестройки, тогда погибло 28 человек, еще семеро участников митинга были впоследствии приговорены к высшей мере наказания и расстреляны.

Не можем повторить!

Реализовать хрущевские рецепты хозяйствования и ценового регулирования в современной России вряд ли возможно, ведь плановая экономика с преобладанием государственных цен осталась в прошлом. По сравнению с той эпохой, сегодня гораздо острее стоит вопрос качества, а не количества продуктов на прилавках.

Хрущев и его преемники во главе страны сталкивались с совсем другими проблемами: командно-административные методы управления сельским хозяйством привели к устойчивому дефициту многих основных продуктов питания. Но после Новочеркасска власть боялась решать проблему самым простым способом – повышением цен. Сегодня регулируемые государством цены в российской экономике скорее экзотическое исключение, и повторить печальный опыт Никиты Сергеевича образца 1962 года при всем желании не получится.