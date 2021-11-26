ГОРШЕНИН КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ

ГОРШЕНИН КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ - российский юрист , советский государственный деятель, действительный государственный советник юстиции (1944 год).

Окончил Московский институт советского права (1932 год). Специалист в области трудового права. Заместитель директора Казанского института советского права (1935-1937 годы). Начальник Управления учебных заведений Наркомата юстиции РСФСР (1937-1940 годы), нарком юстиции РСФСР (1940-1943 годы). Прокурор СССР (1943-1946 годы), Генеральный прокурор СССР (1946-1948 годы). Реформировал структуру центрального аппарата про­ку­ра­ту­ры . Придавал большое значение борьбе с детской беспризорностью и преступностью, охране и защите прав детей. Руководил организацией и проведением на территории СССР многочисленных судебных процессов над военными преступниками (А. Г. Шкуро, П. Н. Краснов), участвовал в подготовке Нюрнбергских процессов 1945-1949 годов и Токийского процесса 1946-1948 годов. Министр юстиции СССР (1948-1956 годы). В годы сталинской диктатуры лично не был причастен к массовым репрессиям. В феврале 1954 года подготовил на имя Н. С. Хрущёва справку об осуждённых Коллегией ОГПУ, НКВД, Особым совещанием, Военной коллегией, судами и военными трибуналами за контрреволюционные преступления за период с 1921 по 1.2.1954 годы, в которой указывалось точное число приговорённых к высшей мере наказания, высланных и отбывавших наказание в лагерях и тюрьмах; в ней также приводилась география размещения заключённых. Заведующий кафедрой трудового права юридического факультета МГУ (1942-1954 годы; до 1947 года - исполняющий обязанности), проректор по научной и учебной работе гуманитарных факультетов МГУ (1956 год). Директор Всесоюзного института юридических наук (1956-1963 годы; с 1963 года Всесоюзный научно-исследовательский институт советского законодательства), с 1963 года заведующий сектором трудового права в нём. Активно участвовал в процессе кодификации трудового права, в разработке основных актов трудового законодательства, в том числе Основ законодательства Союза ССР о труде (1970 год) и Кодекса законов о труде РСФСР (1971 год). Автор около 180 научных работ по трудовому праву. Награждён 2 орденами Ленина (1945, 1947 годы).