ГАРБУЗОВ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ
ГАРБУЗОВ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ - советский государственный деятель, Герой Социалистического Труда (1981 год).
Окончил Харьковский финансово-экономический институт (1933 год). Старший инспектор и заместитель начальника Управления налогов и сборов в Наркомфине Киргизской ССР (1942-1943 годы). Директор Киевского финансово-экономического института (1944-1950 годы). Глава делегации УССР на 1-3-й сессиях Европейской экономической комиссии ООН (Женева; 1947-1949 годы), делегат 4-й сессии Генеральной ассамблеи ООН от УССР (1949 год). Председатель Госплана УССР (1950-1952 годы). Заместитель (1952-1953 годы), 1-й заместитель министра финансов СССР (1953-1960 годы), министр финансов СССР (1960-1985 годы). Председатель Постоянной комиссии СЭВ по валютно-финансовым вопросам (1963-1985 годы).
Настаивал на необходимости усиления роли финансово-кредитной системы в плановом управлении социально-экономическим развитием страны, формировании рациональной структуры общественного производства, повышении его эффективности, ускорении научно-технического прогресса. Под руководством Гарбузова бюджетная система страны оказывала активное воздействие на мобилизацию денежных накоплений и экономию расходов государства, производился обмен старых знаков обращения на новые. Однако Гарбузов был вынужден действовать в рамках общегосударственной финансовой политики, в которой преобладающую роль играли скрытое повышение цен, наращивание производства алкогольной продукции, экспорт энергоносителей. Награждён 4 орденами Ленина (1961, 1966 годы и др.).
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