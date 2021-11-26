ГАРБУЗОВ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ

ГАРБУЗОВ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ - советский государственный дея­тель, Ге­рой Социалистического Тру­да (1981 год).

Окон­чил Харь­ков­ский фи­нан­со­во-эко­но­мический институт (1933 год). Стар­ший ин­спек­тор и заместитель начальника Управ­ле­ния на­ло­гов и сбо­ров в Нар­ком­фи­не Киргизской ССР (1942-1943 годы). Ди­рек­тор Ки­ев­ско­го фи­нан­со­во-эко­но­мического института (1944-1950 годы). Гла­ва де­ле­га­ции УССР на 1-3-й сес­си­ях Ев­ропейской эко­но­мической ко­мис­сии ООН (Же­не­ва; 1947-1949 годы), де­ле­гат 4-й сес­сии Генеральной ас­самб­леи ООН от УССР (1949 год). Председатель Гос­пла­на УССР (1950-1952 годы). Заместитель (1952-1953 годы), 1-й заместитель министра фи­нан­сов СССР (1953-1960 годы), министр фи­нан­сов СССР (1960-1985 годы). Председатель По­сто­ян­ной ко­мис­сии СЭВ по ва­лют­но-фи­нан­со­вым во­про­сам (1963-1985 годы).

На­стаи­вал на не­об­хо­ди­мо­сти уси­ле­ния ро­ли фи­нан­со­во-кре­дит­ной сис­те­мы в пла­но­вом управ­ле­нии со­ци­аль­но-эко­но­мическим раз­ви­ти­ем стра­ны, фор­ми­ро­ва­нии ра­цио­наль­ной струк­ту­ры об­щественного про­изводства, по­вы­ше­нии его эф­фек­тив­но­сти, ус­ко­ре­нии на­учно-тех­нического про­грес­са. Под руководством Гарбузова бюд­жет­ная сис­те­ма стра­ны ока­зы­ва­ла ак­тив­ное воз­дей­ст­вие на мо­би­ли­за­цию де­неж­ных на­ко­п­ле­ний и эко­но­мию рас­хо­дов го­су­дар­ст­ва, про­из­во­дил­ся об­мен ста­рых зна­ков об­ра­ще­ния на но­вые. Од­на­ко Гарбузов был вы­ну­ж­ден дей­ст­во­вать в рам­ках об­ще­го­су­дар­ст­вен­ной фи­нан­со­вой по­ли­ти­ки, в ко­то­рой пре­об­ла­даю­щую роль иг­ра­ли скры­тое по­вы­ше­ние цен, на­ра­щи­ва­ние про­изводства ал­ко­голь­ной про­дук­ции, экс­порт энер­го­но­си­те­лей. На­гра­ж­дён 4 ор­де­на­ми Ле­ни­на (1961, 1966 годы и др.).

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