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Эта лекция состоялась 30 декабря в МВФ [https://museum-vf.ru] в закрытом формате - эксклюзивно для членов КЛРИ [https://dostoverno.club]. Эта запись не появится на телевидении - но после обсуждения в Клубе мы решили выложить её на ресурсах "ЛD". Начало празднования Нового года теряется в глубине веков. Дата "новолетия" не раз менялась, а праздничная ёлка неоднократно осуждалась - то как символ языческий, то, как в раннем СССР, как символ христианский. Менялись смыслы, идеологии и привычки, но неизменным оставалось стремление людей встречать Новый год с надеждой и ощущением чуда. Смотрите эксклюзивный предновогодний рассказ В. Мединского о том, как рождаются, исчезают и возвращаются традиции, и почему сегодня мы празднуем Новый год именно так, как празднуем.