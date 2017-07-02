Сталин и Наполеон сегодня были бы незаметны Алексей Варламов, известный писатель, обладатель премии «Большая книга», ректор Литературного института имени А.М. Горького, в рамках рубрики «Герои на все времена» рассказал порталу «История.рф» о тех, кем из исторических персонажей он восхищается. В детстве неизгладимое впечатление на меня произвели триста спартанцев, тут и объяснять не надо почему. Из более серьёзной литературы моё восхищение вызывают писатели, среди которых я много кого могу назвать, имея в виду их общественную деятельность: Солженицын, Распутин, Белов, Астафьев, Абрамов, Леонид Бородин. Меня впечатлила и до сих пор впечатляет их борьба за Россию, за русское дело… Когда я стал интересоваться историей ХХ века, то как историческую фигуру открыл... На чтение: 1 минута

Алексей Варламов, известный писатель, обладатель премии «Большая книга», ректор Литературного института имени А.М. Горького, в рамках рубрики «Герои на все времена» рассказал порталу «История.рф» о тех, кем из исторических персонажей он восхищается.

В детстве неизгладимое впечатление на меня произвели триста спартанцев, тут и объяснять не надо почему. Из более серьёзной литературы моё восхищение вызывают писатели, среди которых я много кого могу назвать, имея в виду их общественную деятельность: Солженицын, Распутин, Белов, Астафьев, Абрамов, Леонид Бородин. Меня впечатлила и до сих пор впечатляет их борьба за Россию, за русское дело…

Когда я стал интересоваться историей ХХ века, то как историческую фигуру открыл для себя Петра Аркадьевича Столыпина. Из более поздних времён, из советской эпохи – Сергей Павлович Королёв. Мне кажется, что Королёв – это человек, который вобрал в себя эпоху со всеми её чудовищными провалами и взлётами. И, наверное, больше всего запомнилось, что это именно Королёв выбрал Гагарина. Это характеризует его не только как великого учёного, конструктора, но и как очень умного, тонкого человека.

Можно, конечно, предположить, что при Сергее Павловиче и наша наука, и наше образование не находились бы в таком плачевном состоянии, как теперь, живи он в наше время. С другой стороны, переносить человека из своего времени в другое, по-моему, бессмысленно, потому что каждая эпоха требует своих качеств, черт, привычек, страстей и пороков. Я уверен, что люди типа Наполеона, Сталина , Черчилля сегодня были бы незаметны, и, наоборот, те, кто нынче на слуху и на виду, вряд ли проявили бы себя сто или пятьдесят лет назад.

И потому тем более вряд ли уместно утверждать и рассуждать, как это нередко происходит, есть ли сегодня исторические деятели. Просто потому что «исторических деятелей» сегодня быть не может, это такой оксюморон. То есть, можно не сомневаться в том, что очень многие из ныне живущих впоследствии получат данное почётное звание. Но это будет потом…

Добавим, что 8 июля Алексей Варламов примет участие в фестивале «Традиция», который проходит при поддержке Российского военно-исторического общества. Все подробности – на сайте www.traditionfestival.ru .