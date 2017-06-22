Освободители Европы сами были несвободны? На Западе и в Восточной Европе распространён миф о том, что освобождавшие Европу советские солдаты якобы сами были несвободны. Миф считается новым словом в разоблачении сталинского режима, но на самом деле эту технологию информационной войны использовали уже в XVIII веке. Как вытравить память о войне? Рассказы о «несвободных солдатах» и «жертвах тоталитарного режима» очень удобно рассказывать именно в наши дни, более чем через семьдесят лет после окончания Второй мировой войны. Живым участникам событий – уже за девяносто лет, тем, у кого сохранились хотя бы детские воспоминания – за восемьдесят. Вот и изменяют общественное сознание тех, кто войну не застал, а,... На чтение: 1 минута

На Западе и в Восточной Европе распространён миф о том, что освобождавшие Европу советские солдаты якобы сами были несвободны. Миф считается новым словом в разоблачении сталинского режима, но на самом деле эту технологию информационной войны использовали уже в XVIII веке.

Как вытравить память о войне?

Рассказы о «несвободных солдатах» и «жертвах тоталитарного режима» очень удобно рассказывать именно в наши дни, более чем через семьдесят лет после окончания Второй мировой войны. Живым участникам событий – уже за девяносто лет, тем, у кого сохранились хотя бы детские воспоминания – за восемьдесят. Вот и изменяют общественное сознание тех, кто войну не застал, а, может, и вообще появился на свет в XXI веке.

Характерно, что полвека назад, в 1960-е годы, желающих поговорить о «несвободе» солдат и офицеров Красной Армии практически не находилось. Обычные люди в Восточной Европе в массе своей хорошо помнили обстоятельства, при которых пришли на их землю советские воины и что они там делали. Было и чёткое понимание того, что само существование Польши, Чехословакии и других стран этого региона стало возможным только благодаря освободительной миссии Советского Союза.

Но с конца 1980-х годов и особенно после распада СССР на героев войны с нацизмом стали смотреть совсем другими глазами. Прикрываясь критикой «тоталитаризма» и «сталинизма», принялись громко осуждать решения Ялтинской конференции «Большой тройки» 1945 года, по которым Восточная Европа почти полностью вошла в зону геополитической ответственности Советского Союза. Советские солдаты в новой трактовке стали уже не освободителями, а «слугами тоталитарного режима», все же, кто с ними боролся, включая откровенных бандитов, стрелявших в Польше в спину нашим бойцам, оказались теперь героями.

Чем провинился Черняховский?

Эту трактовку событий войны её приверженцы считают новой и ультрасовременной. Первыми до неё додумались писатели – венгерские, польские и далее по списку. Потом подключились историки и взяли концепцию на вооружение. Вот как она теперь выглядит. Эти взгляды чётко озвучил в сентябре 2015 года в интервью польскому радио сотрудник Польско-российского центра диалога и согласия Лукаш Адамский, пытаясь объяснить причины, по которым власти его страны демонтировали памятник генералу Ивану Даниловичу Черняховскому в городе Пененжно.

Итак, «с польской точки зрения, Красная Армия не столько освобождала Польшу, сколько меняла один режим на другой. Для нас генерал Черняховский – это военачальник армии тоталитарного государства, которое не подарило полякам свободу». Ответа на то, что это страшное государство подарило полякам вместо свободы и не лучше ли было оставить Гитлера, историк не даёт.

Достаётся и простым бойцам Красной Армии. Адамский не отрицает самого факта освобождения Польши от немецких войск, он даже говорит о том, что этот факт не может отрицать ни один польский историк и просто интеллигентный человек. Но при этом «солдаты Красной Армии сами не были свободными людьми, они были тоже жертвами системы». А раз так, то и почитать их память в Польше теперь и не нужно.

Как нам стоит относиться к этой новой с виду технологии информационной войны? На самом деле это старая немецкая песня ещё тех времён, когда в октябре 1760 года русская армия впервые в истории взяла Берлин. Тогда были и преувеличенные во много раз слухи о грабежах и убийствах, и рассказы о том, что подневольные, ничем не отличающиеся от крепостных русские солдаты пришли захватывать свободную столицу Пруссии. Впечатление такое, что кроме слова из многих букв «тоталитаризм» с той поры не придумали ровным счётом ничего нового.