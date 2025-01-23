Как звучит по-новому «Рус, сдавайся!» В данной статье автор сравнивает как в годы Великой Отечественной войны и сегодня на Украине нацисты проводят агитационную пропаганду. Написана статья в духе патриотизма, но автор использует примеры не для детей. Например: «потомки нацистских недобитков простреливали ноги пленным российским солдатам» На чтение: 2 минуты

Сегодня интересный день получился. Искал нужный материал в интернете, и, как чёрт из табакерки, постоянно появлялась листовка, созданная на территории бывш. УССР. Это было обращение некого «Единого центра приема обращений военнослужащих РФ по сдаче в плен. Государственный проект «Хочу жить» с телефонами и ссылками на известные мессенджеры. Текст сулил, что все, сдавшиеся добровольно в плен, получают особый статус. Что гарантировали киевские нацисты российским пленным? Тут целый список благ:

соблюдение Женевских конвенций по обращению с военнопленными;

трехразовое питание;

медицинское обслуживание;

юридическое сопровождение со стороны международных организаций;

регулярную связь с родными;

Есть в листовке и «ящик печенья и бочка варенья», так желанные Мальчишом-Плохишом. Нацики обещали пленным сохранение в будущем всех выплат и льгот, полагающихся российским военнослужащим. Как тут не вспомнить поговорку «Так бреше, аж вуха в’януть» .

Когда читал про соблюдение женевских конвенций, сразу возник образ нашего солдата, лежащего с простреленными ногами и истекающего кровью. Совсем мальчишка, с пухлыми детскими губами. С особым упоением потомки нацистских недобитков простреливали ноги пленным российским солдатам. А теперь представьте, как этих ребят узнавали при просмотре видео их родные и близкие. Ничего внутри не возникает? Нет желающих рассказать про Бучу и другие «зверства» российских солдат? А про трёхразовое питание, медицинское обслуживание нам много рассказали возвратившиеся домой российские военнопленные. И не надо здесь вопить по поводу неравноценного обмена. Каждая жизнь российского солдата стоит сотни жизней нацистских ублюдков из батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Фантазии нацистского агитпропа киевского режима не обладают оригинальностью. Всё это напоминает то, как во время Великой Отечественной войны из фашистских громкоговорителей звучало примерно такое: «Русский Ванюша, комсомол тебя одурачил, переходи на наш сторона, будешь есть белый хлеб и играть на балалайке». А потом попавшие в плен советские солдаты превращались в пепел в крематориях нацистских концентрационных лагерей. Это беда, что наше молодое поколение крайне мало знает о том, что представляет собой истинное лицо фашизма. Об этой беде я пишу очень давно. Но, к сожалению, ничего не меняется. Месяца два назад объяснял студентам одного из вузов, что такое денацификация.

Начав эту заметку с образца нацистского агитпропа, хочу завершить повествование образцами агитпропа фашисткой Германии:

«Политрук лжёт. В Германском плену вас не мучают и не убивают, а обращаются с вами хорошо. Красноармейцы, переходите к нам» , «Последний пропуск. Сохраняй пропуск: он спасёт тебе жизнь. Все германские офицеры и бойцы обязаны хорошо обращаться с перебежчиками, кормить их, дать им работу до конца войны» , «Неправда, что немцы мучают пленных и мирных жителей. Немецкие солдаты хорошо относятся к пленным: будь они офицеры или солдаты. Немецкие солдаты защищают женщин и детей и уважают рабочих и крестьян».

Ничего общего не находите?