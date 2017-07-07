Как из России слепили колонизатора 3 июля в американском журнале The American Interest вышел материал Владислава Иноземцева – научного сотрудника Школы современных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса, где автор утверждает: Россия – «последняя европейская колониальная империя». Анализируя мнения российских экспертов, Иноземцев отмечает, что они не хотят признавать историю страны в колонизационном ключе, и приводит в пример слова русского философа Георгия Федотова, который пишет об истории колонизации как неотъемлемой части России. И тут делается ряд фактических ошибок. Так, оккупации Бухарского эмирата Россией не было – в марте 1868 года бухарский эмир Музаффар объявил России газават(у мусульман – вооруженная борьба с неверными, «священная война»), однако войска генерала... На чтение: 1 минута

3 июля в американском журнале The American Interest вышел материал Владислава Иноземцева – научного сотрудника Школы современных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса, где автор утверждает: Россия – «последняя европейская колониальная империя».

Анализируя мнения российских экспертов, Иноземцев отмечает, что они не хотят признавать историю страны в колонизационном ключе, и приводит в пример слова русского философа Георгия Федотова, который пишет об истории колонизации как неотъемлемой части России.

И тут делается ряд фактических ошибок. Так, оккупации Бухарского эмирата Россией не было – в марте 1868 года бухарский эмир Музаффар объявил России газават(у мусульман – вооруженная борьба с неверными, «священная война»), однако войска генерала К. П. Кауфмана разгромили войска эмира, в том же году эмират признал вассальную зависимость перед Россией, а в 1873 году принял протекторат России.

Приводя аргумент о создании Омского университета в 1878 году, автор отмечает, что, «в отличие от европейцев, российские правители не были заинтересованы в создании влиятельной региональной элиты», но не упоминает, что первые мысли об открытии университета в Сибири были высказаны в 1803 году.

Рассуждая о постепенном захвате Россией окружающих ее земель, автор приходит к мнению, что впоследствии Советский Союз унаследовал не только большую страну, но и сложную, ведь за всю свою историю она успела побывать как «поработителем и колонизатором», так и «порабощенной и колонизованной страной». Второе мнение основывается на экспансии монголо-татарского ига и установлении с ним вассальных отношений. Иноземцев отмечает, что именно из-за колониального прошлого Советы не смогли удержать страну и произошел распад.

Поддержка национальных освободительных движений в странах Европы после Второй мировой войны, по словам автора, являлась проявлением надежды Советов на то, что «такие движения будут содействовать созданию новых государств, которые неизбежно выберут “социалистический путь”». Иноземцев отмечает, что у американского истеблишмента были весомые причины поддерживать самоопределение, а Советам, по его словам, в этом плане было труднее. Почему? И какие «весомые причины» были в США? Об этом автор умалчивает.

Постепенно у республик развилось желание приобретения суверенитета. Экономический кризис и политические реформы вывели на первый план давние проблемы, и СССР, считает эксперт, не смог справиться со своими колониями. На самом же деле многие называют главными причинами распада не колониальную историю страны, а недовольство граждан властью, экономическим состоянием, многочисленными войнами, такими как война в Афганистане, и гонкой вооружений – холодной войной – в целом.

В новой России, уверен Иноземцев, есть важная проблема – игнорирование сибирской «колонии» со стороны властей. Автор уверен, что для того, чтобы Россия вновь стала ведущей державой, истеблишменту необходимо задуматься над разумным развитием насыщенных природными богатствами земель: предоставить им предпринимательскую свободу, ослабить контроль над экономической деятельностью, привлечь иностранных инвесторов и укрепить связи с Японией и Кореей.

В целом все рассуждения строятся на утверждениях о бездеятельности правительства в отношении «колониальной» территории – Сибири. Но как с этим согласиться?

В 2012 году был принят Федеральный закон «О развитии Сибири и Дальнего Востока», подразумевающий развитие проектов в сфере, связанной с добычей и переработкой полезных ископаемых, нефтехимической, газохимической, лесной и деревообрабатывающей промышленности, машиностроения; судостроения и судоремонта, энергетики, транспорта, телекоммуникаций, коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, а также в сфере создания рыбоперерабатывающей инфраструктуры.

На территории Сибири успешно функционируют промышленные, энергетические предприятия, предприятия сельского хозяйства и пищевой промышленности, активно развивается сотрудничество с китайскими партнерами (договор о российско-китайском сотрудничестве в Сибири действителен до 2018 года). Кроме того, Сибирь – не колония России, это ее полноценная часть.

В каждой стране есть важные экономические регионы, и вопрос их развития – исключительно государственный. Тем более, глядя на шаги по развитию Сибирского федерального округа, нельзя говорить, что Россия бездействует. Каждая страна прошла через историю завоевания или порабощения. И как при всех этих обстоятельствах материал о «колониальном прошлом» и «бездеятельности правительства» можно назвать истинно верным?!