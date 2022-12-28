История новогодних обращений Вот уже более полувека в нашей стране встречу Нового года предваряет обращение главы государства к народу. Сменился государственный строй, подросли новые поколения, но представить себе празднование без речи Президента невозможно. И сегодня мы предлагаем вам вспомнить историю этой традиции. На чтение: 2 минуты

Вот уже более полувека в нашей стране встречу Нового года предваряет обращение главы государства к народу. Сменился государственный строй, подросли новые поколения, но представить себе празднование без речи Президента невозможно. И сегодня мы предлагаем вам вспомнить историю этой традиции.

Фабула традиции всем знакома – с небольшой речью с телеэкранов выступает глава государства, после чего ровно в полночь звучит сигнал точного времени и транслируется бой курантов Спасской башни Московского Кремля. По его завершении звучит Государственный гимн страны. Из-за многочисленных часовых поясов России новогоднее обращение Президента передаётся по телевидению и радио в 23:55 по местному времени каждого из них. В своём обращении глава государства подытоживает события уходящего года, говорит о планах и приоритетах на год грядущий и, конечно, поздравляет россиян с праздником.

Начало 1970-х годов – времена руководства страной Леонидом Ильичом Брежневым. Это ещё и эпоха массового, можно даже сказать, тотального телевидения. Телевизор – главное домашнее развлечение советского человека, главное средство релаксации, главный способ получения информации.

Новогоднее поздравление Л. И. Брежнева с Новым годом. 1971

Новогоднее поздравление от руководителей страны до того времени было практически ежегодным мероприятием. Его текст публиковался в газетах, выходивших 1 января, звучал по радио, но в связи с повсеместным распространением телевещания назрел новый формат – телевизионный. И вот – 31 декабря 1970 года, в 23:50, Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев впервые выступил с новогодним обращением к народам Советского Союза.

Брежнев выступал с обращением лично в течение нескольких лет, но затем его здоровье сильно пошатнулось, и от практики личных выступлений было решено отказаться. С тех пор вплоть до самой перестройки новогодние обращения читал главный диктор страны Игорь Кириллов. Исключение было сделано только в 1982 году, после смерти Брежнева, когда перед миллионами зрителей Страны Советов появился заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР Василий Кузнецов. Тяжело больные Юрий Владимирович Андропов и Константин Устинович Черненко также не могли по состоянию здоровья выступать лично.

Новогоднее поздравление читает Игорь Кириллов. 1981 год.

Возобновил традицию личного обращения к народам СССР Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачёв. Произошло это в последние минуты уходившего 1985 года. Спустя два года, в условиях потепления советско-американских отношений, была предпринята беспрецедентная акция – Горбачёв выступил в телеэфире перед американскими гражданами, а президент США Рональд Рейган обратился с поздравлением к советскому народу.

Новогодние обращения М. С. Горбачёва и Р. Рейгана. 1987 год.

Распад Советского Союза поставил перед работниками телевидения необычную задачу. Советский Союз прекратил существование за считанные дни до наступления нового 1992 года, и тогда произошло невероятное – вместо главы государства к народу обратился популярный сатирик Михаил Задорнов. В отведённое время он уложиться не успел, и ради него даже задержали трансляцию боя курантов на Спасской башне Московского кремля. Президент РСФСР Борис Ельцин также подготовил новогоднее обращение, но в эфир оно вышло 30 декабря 1991 года, и на следующий день было опубликовано в свежем выпуске «Российской газеты».

Видео. Новогоднее обращение Б. Н. Ельцина. 1995 год.

Наступила новая эпоха. Вплоть до 1999 года Борис Ельцин неизменно обращался к россиянам 31 декабря, перед самым боем курантов. Обычно в кадре он появлялся один, лишь в 1997 году решил выступить с семьёй. 31 декабря 1999 года ельцинская эпоха, как известно, закончилась. Днём Ельцин поздравил россиян и объявил о своей отставке. С той поры живёт расхожая фраза: «Я устал, я ухожу», которую на самом деле Борис Николаевич никогда не говорил. А в последние минуты уходящего года на экране появился премьер-министр Владимир Владимирович Путин, который отныне становился главой государства.

Видео. Новогоднее поздравление Б. Н. Ельцина.

В первый и второй президентские сроки Владимира Владимировича новогодние обращения записывались на Ивановской площади в Московском Кремле. Камеры ставили так, чтобы на заднем плане были видны Спасская башня и 14-й корпус Кремля. С 2008 по 2011 годы Дмитрий Анатольевич Медведев обращался к гражданам с Патриаршего моста. 31 декабря 2012 года Путин, вернувшийся в президентское кресло, выступал вновь в Кремле, но уже с другим ракурсом за спиной – на фоне Троицкой башни и Дворца съездов.

Видео. Новогодние поздравления В. В. Путина и Д. А. Медведева.

Уходящий 2013 год вписал в историю традиции новогодних поздравлений российских руководителей новую страницу. Незадолго до Нового года в Хабаровском крае произошло разрушительное наводнение, и глава государства прилетел туда поддержать пострадавших. Запись проводилась в Хабаровском городском Дворце культуры – кроме того, это было первое президентское новогоднее выступление не на улице, а в помещении. 31 декабря 2014 года Президент выступал с обращением с галереи Храма Христа Спасителя, выходящей в сторону Кремля. С 2015 года он вновь записывался в Кремле, а с 2017 года – в парке Зарядье.

В последние годы заметна тенденция к увеличению продолжительности телеобращений – в последний день 2020 года оно продлилось 6 минут, а на будущий год и того больше – 6 минут 22 секунды. Совсем скоро мы услышим новое телеобращение, правда, каким оно будет, сказать мы не можем, поскольку Кремль никогда не рассказывает заранее, как и когда записывают видеоряд, и какова содержательная часть выступления.