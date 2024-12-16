Год Семьи в России. Семья и традиционные ценности под защитой государства Обращение к теме семьи и традиционных ценностей всегда было важно. Крепкая семья — залог стабильности и процветания общества.

Венец всех ценностей – Семья

Обращение к теме семьи и традиционных ценностей всегда было важно. Крепкая семья — залог стабильности и процветания общества. Семья для нашего государства всегда занимала особое место. Могли меняться эпохи, режимы, но незыблемым оставалось одно — важность родственных уз, преемственность поколений. Традиционные семейные ценности находились во главе угла при князьях, царях, императорах, генеральных секретарях и президентах. И это является для всего нашего народа некой «исходной точкой» национального мировоззрения.

22 ноября 2023 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей. В Год семьи особое внимание уделено сохранению традиционных семейных ценностей. К ним относятся любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Эти ценности являются основой крепкой и счастливой семьи. Крепкая семья – это залог стабильности и процветания общества.

«Семья — это не просто основа государства и общества, это духовное явление, основа нравственности» В.В. Путин

Это решение государства было связано с тем, что появилась необходимость «подсветить» актуальность отдельных проблем, а также снова привлечь внимание всех жителей страны к самому понятию «семья».

Год семьи в нашей стране был объявлен во второй раз. Впервые это произошло в уже далёком 2008 году. И стало символичным, поскольку именно тогда был зафиксирован рекордный показатель рождаемости после развала Советского Союза. Рост рождаемости начал увеличиваться с 2002 года и достиг пика в 2014 году. Тогда в нашей стране родилось почти два миллиона детей. А с 2016 года рождаемость начала снижаться. И сегодня, в 2024 году, показатели демографической статистики вызывают озабоченность.

Год семьи – 2024 подходит к концу. За этот год удалось действительно многого достичь, некоторые проблемы устранить, где-то привлечь внимание и запланировать будущие шаги.

Главный вопрос – о мерах поддержки молодых семей. Речь идёт и о определении этого статуса в принципе, и о помощи, например, студентам-очникам, которые решили создать ячейку общества. Ведь, многие пары решают создать семью именно в этом замечательном возрасте. Но именно в этом возрасте у молодой семьи нет больших возможностей.

Это только один из «подсвеченных» аспектов. А 2024 году было обращено внимание и на другие. Например, с 1 февраля повышена выплата на ребёнка. С 1 января 2024 года ежемесячное пособие на дитя возрастом до полутора лет можно получать даже при условии, что родитель работает полный день. В некоторых регионах России многодетные семьи могут получить дополнительную материальную помощь, направленную на погашение ипотеки. Например, в Приморском крае вплоть до 31 декабря 2025 года предусмотрена региональная финансовая поддержка. Она может быть суммирована с федеральной. И тогда размер помощи вырастет до 1 миллиона рублей.

С 1 февраля 2024 года единовременное пособие беременной жене призывника составит почти 39 тысяч рублей. Увеличено было и ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего службу по призыву. Конечно, сохранились и другие способы материальной помощи семьям. Один из самых ощутимых на сегодня, – материнский капитал, который индексируется каждый год.

Сегодня поддержка семьи государством ощутима, роль этой поддержки трудно переоценить.

История внимания государства к семье. Российская империя

Помощь населению как поддержка государства зародилась в нашей стране ещё во времена правления Рюриковичей. Но тогда за это отвечал не только сам царь и знатные люди, огромную роль играла церковь. Самая большая помощь оказывалась, в основном, бедным и детям-сиротам. Христианская религия подавала призрение (забота и опека) как богоугодное дело. Основным способом поддержки являлась, конечно, благотворительность. Дело это было добровольным, Никакого официального документа, обязывавшего помогать нуждающимся, не было.

Ситуация начала немного меняться только при Романовых. К тому моменту в государстве назрели социальные проблемы, требовавшие решения. Поскольку Россия в те времена уже являлась огромным государством, ситуация могла в корне отличаться в разных губерниях. Где-то проживало много людей, где-то — мало. На это влияло много факторов: плодородность земель, удалённость от границ с недружественными государствами. Соответственно, в некоторых губерниях происходили демографические провалы. Скажем, после набегов крымских татар или войн с Речью Посполитой. Часть населения погибла в битвах, часть сбегала. И появлялось большое количество детей-сирот. В какой-то момент это стало настоящей глубинной проблемой для Российского государства.

Первым отечественным государем, который обратил на неё внимание, стал Пётр I. Именно во время его правления начали появляться приюты для беспризорников, а также для представителей других социально-уязвимых категорий населения (например, инвалидов). Но особый упор был сделан именно на детях-сиротах. На государственном уровне появилось понимание того, что дети, оставшиеся без семьи, не могут стать полезными обществу гражданами и даже несут потенциальную угрозу . И их требовалось направить на «путь истинный» - проще говоря, по мере взросления обеспечить работой. В 1706 году первый в России приют «Новгородской Сиропитательницы» стал финансироваться за счёт монастырских вотчин. Часть их доходов просто изымалась и отдавалась детям. Ближе к середине 1710-х годов указами Петра I был дан старт появлению различных организаций призрения в губерниях, которые финансировали за счёт местных средств, а также добровольных пожертвований. Предполагалось, что подросшие мальчики станут учениками мастеров, а девочки отправятся в услужение.

Эти попытки каким-либо образом помочь детям стали своего рода «репетицией» появления в 1724 году другого императорского распоряжения. К тому времени уже стало понятно, что функционирование приютов за счёт пожертвований — дело ненадёжное. Материальные трудности являлись насущной проблемой многих учреждений. И государь попытался решить проблему, чтобы финансово поддержать приюты. Теперь детей-сирот можно было отдавать в семьи на постоянное жительство. Правда, только в качестве слуг.

Что же касается обычных семей, то государство в то время никакой поддержки им не оказывало. В те времена многодетность являлась обычным делом, особенно в крестьянской среде. И считалось, что семейство должно само справляться со своими трудностями. Тем более, демографическая ситуация России в те времена не вызывала опасений.

Схожая политика наблюдалась и при Екатерине II. Она продолжила дело Петра Великого, усовершенствовав систему поддержки уязвимых категорий населения. Во время её правления появились специальные административные учреждения — приказы общественного призрения. Их деятельность регламентировалась Уставом об общественном призрении, вступившем в силу в 1892 году. Особенность этого документа заключалась в том, что он объединял работу не только государственных и частных организаций, но ещё и религиозных.

Вообще, в конце XIX века стали происходить заметные изменения в системе поддержки уязвимых категорий населения. Например, в 1886 году появился закон, который предусматривал выплаты женщинам за две недели до родов и две недели после. Но чёткого финансирования не было. Подразумевалось, что деньги на выплаты предприятие, на котором трудилась женщина, сможет брать из каких-то сторонних доходов — например, сбора штрафов с работников. Соответственно, несмотря на закон, беременные женщины и кормящие матери могли остаться без поддержки (либо же получить минимум), если у предприятия не было «свободных денег».

В 1912 году в Российской империи был принят закон «О страховании на случай болезни». Теперь пособия выплачивались на протяжении четырёх недель с момента родов. А деньги изымали из специального фонда, который пополнялся за счёт взносов как рядовых сотрудников, так и руководителей.

При СССР: от отрицания семьи — к «главной ячейке общества»

В дореволюционной России отношение к семье было прямолинейным, однозначным. Брак заключался в церкви, соответственно, расторгнуть его можно было только по очень весомой причине. Отношения до свадьбы, а также супружеская неверность считались греховными, поэтому всячески порицались обществом. Причём подобное поведение мужчины, конечно, не одобрялось и даже осуждалось, но не считалось большим преступлением. А женщина позволить себе такого легкомыслия не могла. Общество не делало никаких скидок. Она становилась «падшей» с уничтоженной репутацией и весьма сомнительными перспективами. Яркий пример отношения общества и личной драмы – в великом произведении Льва Толстого «Анна Каренина».

Традиционный подход к семейной жизни в российском обществе держался едва ли не тысячу лет. Есть глава семьи, его жена, дети. Их брак, узаконенный на небесах, являлся точкой опоры для дальнейшего существования рода. Но… в 1917 году грянула Октябрьская революция. И всё перевернулось с ног на голову. Большевики начали строить государство с «чистого листа». Под ударом оказалась и традиционная семья.

Большую роль сыграла отмена религии. После уничтожения православной церкви в Советском государстве супружество перестало считаться чем-то святым. Какое-то время брак признавался лишь один — гражданский. Никто и ни за что не отвечал, а жениться и разводиться можно было сколько угодно раз. За это не осуждали, как и не осуждали за случайные связи. Александра Коллонтай, одна из революционерок и государственных деятелей раннего СССР, писала: «Задача пролетарской идеологии не изгнать Эрос из социального общения, а лишь перевооружить его колчан на стрелы новой формации, воспитать чувство любви между полами в духе величайшей новой психической силы – товарищеской солидарности».

Сами термины «семья» и «супружеская верность» старательно растаптывались на самом высоком уровне в угоду новой политике. Например, поэт Сергей Есенин был трижды женат. А историю Маяковского и семейства Брик знают все. Однако «свободная любовь» прельщала далеко не всех партийных деятелей. И постепенно число недовольных новой политикой стало увеличиваться.

Чиновники внезапно поняли, что теория «стакана воды», когда взгляд на любовь, брак и семью заключается в отрицании любви и сведении отношений между мужчиной и женщиной к «инстинктивной» сексуальной потребности, которая должна находить удовлетворение безо всяких «условностей», так же просто, как утоление жажды, – это путь в пропасть. Эта странная теория заключалась в том, что любви между людьми нет, есть исключительно физиологическое влечение.

Даже те, кто сначала выступал за «свободную любовь», спустя время пересмотрели своё отношение. Клара Цеткин в книге «Воспоминания о Ленине» писала: «Но разве нормальный человек при нормальных условиях ляжет на улице в грязь и будет пить из лужи? Или даже из стакана, край которого захватан десятками губ? Но важнее всего общественная сторона. Питье воды - дело действительно индивидуальное. Но в любви участвуют двое, и возникает третья, новая жизнь. Здесь кроется общественный интерес, возникает долг по отношению к коллективу».

Затем по новой политике «катком» проехал нарком просвещения Анатолий Луначарский. В докладе «О быте», который также затрагивал и половую жизнь, он сообщил: «…Любовь не должна быть повседневностью, "стаканом воды", а чтобы она была поднята на должную высоту, до чего–то чрезвычайно значительного».

Но запущенный процесс разложения института семьи и материнства остановить было не так-то просто. К тому моменту были не просто легализованы аборты, они проводились бесплатно. И, чаще всего, если беременность прервать не удавалось, женщина отдавала ребёнка в детский дом. Благодаря нескольким годам «свободной любви» приюты были переполнены. По официальным данным, только в 1922 году около пятисот тысяч ребят являлись воспитанниками детских домов. Ещё острее встала проблема беспризорности.

Наконец, осознав все ошибки и риски, к середине 1920-х годов советская власть всерьёз взялась за разгребание авгиевых конюшен «свободной любви».

Постепенно личная жизнь человека её соответствие высоким идеалам страны стала предметом внимания общественности. Если человек вёл себя недостойно или в его семье происходили какие-то неприятности, всё это могло обсуждаться на собраниях коллективов, выносились общественные порицания, портреты нарушителей могли появиться на городской доске позора. Поговорка про сор, который не выносят из избы, тогда не работала. На собраниях с супругами проводили «воспитательные» беседы, старались помирить, вернуть в семью. Развод не был запрещён, но стоил очень дорого.

Нравственный образ жизни, традиционные семейные ценности стали массово продвигаться в массовой культуре, особенно в кинематографе. Главные герои должны были полностью соответствовать нового советского человека, наделённого высокими моральными идеалами.

В начале 1930-х годов аборты сделали платными. А в 1936 году и вовсе запретили. Женщина могла сделать аборт только по рекомендации врачей. Конечно, решить проблему нежелательной беременности таким способом не получилось. Ожидаемо увеличилось количество подпольных абортов, это часто приводило к значительному ухудшению здоровья, а иногда и к смерти женщины.

Важно отметить, что государство решало проблему не только запретами. Начала выстраиваться новая модель семейной политики - «Сталинская». Одновременно с запретом на аборты власть постановила увеличить материальную помощь роженицам, оказывать помощь многодетным. Началось строительство дополнительных родильных домов, яслей, детских садов. Произошли изменения в законодательстве, регламентирующим процедуру развода.

Следующий важный этап в развитии семейной политики произошёл в 1944 году. Несмотря на то, что ещё бушевала война, власть решила увеличить помощь беременными женщинам, многодетным матерям и матерям-одиночкам. Появились почётное звание «Мать-героиня», орден «Материнская слава» и медаль «Материнство». Многодетные семьи после рождения четвёртого ребёнка получали право на ежемесячное пособие.

Параллельно в Советском государстве шло сильнейшее вовлечение женщин во все сферы деятельности страны. Гражданка СССР получила те же права и обязанности, что и гражданин. Одновременно с равноправием появилась проблема времени для воспитания детей. Что, если без женщины не может обойтись ни завод, ни колхоз? От государства требовалось в ускоренном темпе развивать сферу дошкольной и внешкольной инфраструктуры. И при различных предприятиях в послевоенные годы стали массово появляться ясли и детские сады.

Со временем в Советском Союзе сложилась интересная модель — воспитание через поколение. Родители работали, а их детьми занимались бабушки и дедушки. Поскольку часто молодые люди уже жили в городах, а их родители оставались деревенскими жителями, внуки на всё лето уезжали из городов и приезжали к бабушкам в деревни, где их ждала совершенно другая жизнь. Бабушки и дедушки могли разными, добрыми и строгими, но они играли важную роль в жизни детей — воспитывали и передавали им свои знания, прививали самостоятельность. И, конечно, дарили свою особенную заботу и любовь.У Сталина есть интересное высказывание: "Пенсия - это зарплата за воспитание внуков и за сохранение преемственности поколений".

Модель советской семьи подразумевала тесный контакт со всеми старшими родственниками. Молодая семья, живущая вместе с родителями или же порознь, всё равно впитывала бесценный опыт старшего поколения. И детям, выросшим в такой обстановке, чужд был эгоизм. Они знали, что семья — это про любовь, взаимоуважение и взаимовыручку.

Противостояние западным тенденциям

В нашей стране, несмотря на её широту и национальное разнообразие, уход от традиционных семейных ценностей случился лишь один раз в истории. Да и то эксперимент «свободной любви» быстро был свёрнут и властью, и народом. А спустя время вернулась к людям и православная церковь. Несмотря на официальный запрет в советское время, детей крестили, а молодожёны венчались. И постепенно брак вновь обрёл силу союза, заключённого на небесах. В этом нет ничего удивительного, поскольку традиционные семейные ценности идут рука об руку с христианством.

В современной России идёт проверка на прочность наших взглядов, мыслей, мировоззрения. На протяжении последних десятилетий новое капиталистическое мировоззрение и западное информационное пространство навязывало молодым людям отказ от ответственности, от желания создавать и сохранять семью, даже отказ от детей. Идеи о «свободной» жизни, свободной любви, идеи концентрации на самом себе и заботе только о своем благе, — это лишь часть тех вызовов, с которым пришлось столкнуться гражданам и государству сегодня.

То, что сейчас активно продвигается в западном мире, идёт вразрез со всей историей России, с историческим кодом народов. Попытки Запада отменить слова «мама» и «папа», пропаганда изменения пола, потакание и выделение больших прав митингующим сексменьшинствам — всё это выглядит началом какого-то фильма, в котором действо происходит в сумасшедшем доме. В западном сообществе уже длительное время идёт полноценная подмена понятий морали и нравственности.

Например, во Франции, где до определённого момента ценности наших стран во многом совпадали, в 2012 году под запретом оказалось обращение «мадемуазель». Оказалось, что оно оскорбительное, сексистское. Затем произошёл отказ от формулировок «девичья фамилия» и «фамилия в браке». Параллельно, причём на всех уровнях и сферах, началось продвижение людей нетрадиционной ориентации, навязывание квот предприятиям и в киноиндустрии, введение этой формы отношений в моду. Прошло несколько лет - и Франция, где были главными героями искусства Жан-Поль Бельмондо и Шарль Азнавур, превратилась в одного из главных противников России и пропагандистов изменения природы человека, начиная со школьной скамьи.

Это лишь одно европейское государство. Эти же процессы происходят в каждой европейской стране. Начиная от Португалии - на западе, заканчивая Польшей - на востоке. Католическая, протестантская, англиканская церкви взяли самоотвод и не вмешиваются в происходящее. Вновь получилось так, что России приходится отстаивать свою жизнь и свои ценности против «двадесяти языков».

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В том, что именно этот, 2024-й, год был объявлен в России Годом семьи, есть особый смысл. Он — не только в том, что семья в нашей стране в любые времена была опорой и рычагом, точкой отсчёта и точкой возврата, стимулом и источником силы. Именно семья — в самом глубоком её понимании. Когда родные люди — семья. И друзья — семья, просто в иной её форме. И, по сути, окружающие нас настоящие честные граждане страны - тоже семья.

Смысл объявления Года семьи не только в этом. Но и в том, что великие испытания не обрушиваются на людей сами по себе. По закону истории у них есть предпосылки, причины, обоснования.

Не приходит нацизм ниоткуда — он взращивается на той почве, в которой есть его семена. Той, где незаметно, в детских мультфильмах и играх, размываются точки опоры каждого человека, исподволь внушается закон неустойчивого равновесия. И в большую жизнь выходят люди без собственных внутренних правил. Без главного закона - закона семьи и рода.

Вот почему семья в нашей стране — ещё и ось, и вектор. И огромная сила созидания, защиты и справедливости. Не это ли подтверждают наша многовековая история и каждое событие сегодняшнего дня?

В том, чтобы научиться жить, понимая и принимая людей, в том, чтобы однажды сделав выбор, создав семью, удержать эту ценность на долгие года и передать модель полной счастливой семьи своим детям, - в этом есть ответственность каждого из нас.

Вспоминаются слова главного героя фильма «Белые росы» Фёдора Филимоновича, обращенные к своим взрослым сыновьям:

«...Я с вашей матерью не объяснялся, про любовь никакую там не говорил, а почти пятьдесят годов вместе, душа в душу. А вы — «любовь, любовь, сю-сю, ля-ля»! И на развод! Детей перестали рожать. Доведете скоро страну. На улицу выйдешь – поздороваться не с кем будет.»

...И в этой фразе всё: отношение к семье, к настоящей любви, к ответственности и легкомыслию, и даже к статистике разводов. Ко всему, о чём нам стоит задуматься.