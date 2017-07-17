Рубрика "Личное мнение". Кто главный ревизионист российской истории "Лесные братья" от НАТО и персоналии, ревизирующие историю На чтение: 1 минута

В эти дни на всю страну гремит скандал - НАТО анонсировало фильм о героизме "Лесных братьев" - коллаборационистах и мерзавцах из Прибалтики. Всякая борьба с Советским Союзом теперь идеализируется, включая откровенных фашистов. На Западе в выгодном для себя свете пересматривают историю, подыгрывая националистам разных мастей у наших соседей. Но тут нет ничего нового. Тоже самое было бы и в России, но у нас таких "героев", слава Богу, не было. Поэтому отрабатывать стали уже имеющихся героев. Чтобы их вообще не было. Для этого у нас работает целая группа "историков". Александр Невский - коллаборационист, Сусанин - пособник оккупантов, а еще в годы Великой Отечественной никаких героев не было.

Один из таких "правдолюбцев" - бывший директор Госархива Сергей Мироненко, который гордится тем, что развенчал "миф" о 28 панфиловцах. Мотив для этого очень благородный - исторический поиск истин, но реальная причина - оставить нас без своих героев. И ладно бы история с 28 панфиловцами была бы выдумкой, так нет, это литературный пересказ реальной истории. Фактически неточность только в цифре. Но Мироненко и Ко гордится тем, что "раскрыл правду". Никаких слов о том, что история с подвигом под Москвой была, но несколько иначе, он из себя не выдавил. В итоге многие неокрепшие головы думают, что никаких героев-панфиловцев вообще не было, все это советская пропаганда. Их либо не было или, как Зоя Космодемьянская или Гастелло, героями не были. Это при том, что в других странах никто и не думает заикаться о своих героях. Что правда, а что миф в истории с Жанной Д'Арк? А как Джордж Вашингтон убивал коренных американцев? В Британии национальные герои вообще литературный персонажи - Король Артур, Робин Гуд, Шерлок Холмс. А лучший король - Ричард I Львиное Сердце ничем хорошим за годы своего правления не отметился. Национальный герой Швейцарии - Вильгельм Телль - мифический персонаж, прославившийся тем, что выстрелом в спину из арбалета убил немецкого наместника. И почти у всех народов есть такие истории. И ничего, памятники ставят, музеи открывают, картины рисуют, праздники отмечают, а у нас как какая неточность или другое мнение - все, нельзя, не герой.

Результат такой работы для нас закономерен. В войну советский народ закидал доблестных немцев трупами, воюя трусливо и бездарно. Такой вывод нам навязывают уничтожая наших героев под предлогом углубленного изучения истории. От таких "историков" вообще ничего хорошего не слышно, только грязь и клевета. После этого сложно понять кто додумался Мироненко поставить руководить главным архивом. И не пару лет, а безвылазно с 1992 до 2016! 24 года! Не автократия ли это? Где митинги под стенами с требованием отставки? И ладно бы были реальные результаты этой работы - у нас что, оцифрованы архивные документы? Обеспечен широкий доступ? Что реально за это время было сделано, кроме осваивания своей зарплаты? Неужели столько времени не было видно что это за Мироненко? И какая муха его укусила, почему вместо выполнения прямых обязанностей он вдруг полез крушить историю? Это при том, что в академической среде он больше известен не как ученый, а как большой любитель выпить.

Некоторые бывшие коллеги рассказывают, как он напивался на работе до "свинячьего визга". И такие люди будут нам рассказывать кто герой, а кто нет? Выпить ящик водки в одно горло - это еще не героизм. И вот он покинул пост главы Архива, но остался там в качестве научного руководителя. Что-то поменялось? Нет! Теперь он стал сводить счеты с министром культуры Мединским за то, что тот не согласился пасть на колени перед "великим историком" и принять все его "исторические истины". А ведь Мединский является непосредственным руководителем Мироненко. Вы где-то такое себе можете представить, чтобы подчиненный устраивал травлю начальства?

Друзья Мироненко по Вольному историческому обществу и схожие организации инициировали показушный скандал с диссертацией министра, лишь бы ему как-то навредить, подпортить репутацию. И, какая удача - Мироненко вошел в состав ВАК, который вскоре вновь будет изучать работу министра. А еще Мироненко, как это сейчас принято, главный антисоветчик, но врожденные убеждения не помешали ему работать в ЦК КПСС и быть обласканным ненавистной им властью. По-хорошему, это называется приспособленец - человек лижет руку, которая его кормит, как только рука оскудела - ее можно покусать. К чему все это ведет - догадаться несложно. Мы возмущаемся фильмом от НАТО, которое за всю историю ни для кого ничего хорошего не сделало, а при этом продолжаем кормить "натовцев" у себя в стране, назначая их руководить историей.