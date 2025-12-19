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Человечество всегда мечтало о послушных слугах — от мифических существ до роботов. Но вместо покорных рабов мы получили искусственный интеллект, который ставит перед нами новые этические и философские вопросы. Что из себя представляли искусственные слуги человека в древних мифах и легендах? Что не так с алхимическими экспериментами по созданию гомункулов? Когда появились в истории человечества первые представления о механических рабах? В чем суть законов робототехники Айзека Азимова? Чем киборг отличается от робота? Восстание машин: реальность или фантастика? Может ли ИИ осознать себя и посчитать нас врагами? Может быть, «сверхинтеллект» — это последнее изобретение человечества?

Об этом и не только вы узнаете на нашем подкасте!