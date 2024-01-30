11 класс | История России

Черная книга. Зверства современных бандеровцев –украинских неонацистов. 2014–2023

Григорьев М.С. , Мягков М.Ю.

В «Черной книге» приведены страшные свидетельства о пытках, насилиях, убийствах, совершённых украинскими неонацистами и военнослужащими ВСУ в 2014–2023 годах. Люди в нашей стране и за рубежом должны знать, что все военные преступники, защищающие киевский режим, понесут заслуженное наказание. Следственный комитет России, Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов, Фонд исследования проблем демократии, Российское военно- историческое общество и другие организации ведут ежедневную работу по фиксации каждого злодеяния против мирных граждан и российских военнопленных на Донбассе, в Херсонщине, Запорожской области и на других территориях в зоне СВО. Суды Российской Федерации выносят приговоры украинским боевикам, чья вина доказана следствием.