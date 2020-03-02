Старые и новые награды за мужество и заслуги Какую роль в истории отечественных орденов и медалей сыграл день 2 марта Современная система государственных наград России насчитывает всего 40 элементов: два высших звания — Герой Российской Федерации и Герой Труда Российской Федерации (каждая со своей золотой звездой), 16 орденов, пять знаков отличия и 17 медалей. Небольшая часть этих наград унаследована от Советского Союза, еще меньшая — от Российской империи. А основная была установлена и введена в действие 2 марта 1994 года, когда на свет появился президентский указ №442 «О государственных наградах Российской Федерации». Именно тогда в современной наградной системе России появились такая высокая награда, как орден «За заслуги перед... На чтение: 3 минуты

Какую роль в истории отечественных орденов и медалей сыграл день 2 марта

Современная система государственных наград России насчитывает всего 40 элементов: два высших звания — Герой Российской Федерации и Герой Труда Российской Федерации (каждая со своей золотой звездой), 16 орденов, пять знаков отличия и 17 медалей. Небольшая часть этих наград унаследована от Советского Союза, еще меньшая — от Российской империи. А основная была установлена и введена в действие 2 марта 1994 года, когда на свет появился президентский указ №442 «О государственных наградах Российской Федерации». Именно тогда в современной наградной системе России появились такая высокая награда, как орден «За заслуги перед Отечеством», и такая массовая, как орден Мужества.

Сохранить память о полководцах

Советская система государственных наград была очень обширной: она насчитывала 21 орден (без учета степеней), 54 медали и 19 почетных званий. Правда, надо учесть, что существенную часть медалей (18) составляли награды военного времени: за оборону, взятие и освобождение городов, победу над Германией и Японией, и они после 1945 года вручались нечасто. Кроме того, список советских наград включал в себя и юбилейные награды в честь круглых дат в истории советских Вооруженных сил, а также годовщин Победы.

Вся эта стройная система после декабря 1991 года в одночасье прекратила существование вместе со страной, которая ее создала. Новой России потребовались новые награды, но создавать их на скорую руку не хотели. Поэтому ровно за два года до того, как был издан президентский указ №442, 2 марта 1992 года, появился «промежуточный» указ президиума Верховного совета «О государственных наградах Российской Федерации». Он, с одной стороны, сохранил часть советских орденов и медалей, предусмотрев лишь необходимые изменения их статутов, положений и описаний, а с другой, стал первым в современной российской истории документом, который вернул в наградную систему одну из самых знаменитых и почетных отечественных наград — орден Святого Георгия.

Президент России Борис Ельцин во время вручения Михаилу Калашникову ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и погон генерал-майора (звание было присвоено конструктору одновременно с награждением). Ижевск, Удмуртия, 10 ноября 1994 г.

Источник: tass.ru

Среди орденов, которые указом 1992 года были сохранены в наградной системе, оказались ордена Суворова, Ушакова, Кутузова, Нахимова, Александра Невского. И еще шесть наград — ордена Дружбы народов и «За личное мужество», медали Ушакова и Нахимова, а также медали «За отвагу», «За отличие в охране государственной границы СССР», «За отличие в воинской службе», «За отличную службу по охране общественного порядка», «За отвагу на пожаре», «За спасение утопающих» — решено было «считать возможным использовать в Российской Федерации для награждения».

Награды на первое время

Переходная наградная система России предусматривала возможность награждения за любые достойные деяния как в военной, так и в гражданской сфере. Но все-таки она обеспечивала лишь временное решение проблемы, и поэтому ровно через два года указом президента России в стране введена первая постсоветская официальная наградная система. И она уже существенно отличалась от прежней, хотя и сохранила в том или ином виде немалую часть «переходных» наград.

Как гласил текст указа, со 2 марта 1994 года в России вводились следующие награды. Высшей на тот момент государственной наградой стал вновь учрежденный орден «За заслуги перед Отечеством», имевший три степени. Эта награда впервые учреждалась в стране, как и орден Мужества, которому предстояло вскоре стать самой массовой военной наградой России. Кроме того, указом были учреждены орден «За военные заслуги», орден Почета и орден Дружбы, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», медали «За отвагу» и «За спасение погибавших», медали Суворова, Ушакова и Нестерова , «За отличие в охране государственной границы» и «За отличие в охране общественного порядка», а также знак отличия «За безупречную службу». Вместе с сохраненными в 1992 году пятью орденами и восстановленным орденом Святого Георгия получалось в общей сложности одиннадцать орденов и восемь медалей плюс один знак отличия, что выглядело весьма скромно на фоне советской системы государственных наград.

Медаль Ушакова — одна из немногих советских наград, практически без изменений унаследованная современной наградной системой России

Источник: sammler.ru

Стоит заметить, что и в указе 1994 года нашлось место унаследованным от СССР наградам. Так, скажем, медаль «За отвагу» практически не изменилась: сохранился внешний вид, и только немного уменьшился диаметр самой медали. Орден Почета, хотя и стал выглядеть иначе, сохранил свое советское название и во многом советский же статут, так же, как и орден Дружбы, наследовавший советскому ордену Дружбы народов. А вот советские медали «За отвагу на пожаре» и «За спасение утопающих» превратились в общую «За спасение погибавших».

Как отметить заслуги и мужество

Важнее всего были изменения в орденской системе. Вместо советских боевых и трудовых орденов появились два совершенно новых – «За заслуги перед Отечеством» и Мужества. Первый стал условной заменой орденов Красного Знамени и Трудового Красного Знамени, второй – столь же условно соответствовал ордену Красной Звезды.

Поскольку в тот момент именно орден «За заслуги перед Отечеством» рассматривался как высшая государственная награда России, он получил четыре степени. Это давало возможность не дискредитировать награду, награждая одним и тем же орденом за несопоставимые поступки и достижения, и в то же время постепенно повышать статус награжденного. Первым кавалером новой награды, который 5 ноября 1994 года был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, стал легендарный конструктор-оружейник Михаил Калашников. А первым кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» высшей, I степени, стал, как ни удивительно, иностранец: 23 сентября 1997 года награду получил действующий президент Франции Жак Ширак. Но вот среди 56 полных кавалеров ордена — а именно таково их число на сегодняшний день, — ни одного иностранца нет.

Гвардии подполковник Анатолий Лебедь был трижды награжден не только орденом Мужества, но и одной из самых известных советских боевых наград — орденом Красной Звезды

Источник: voicesevas.ru

Если общее число награжденных орденом «За заслуги перед Отечеством» всех степеней относительно невелико, всего чуть больше 3000 человек, то кавалеров ордена Мужества в три десятка раз больше — свыше ста тысяч! Первыми 11 ноября 1994 года его удостоились летчики Нарьян-Марского объединенного авиаотряда Валерий Остапчук и Валерий Афанасьев, участвовавшие в спасении людей с потерпевшего бедствие теплохода «Яхрома». А поскольку орден допускает неоднократные награждения, то в России на сегодняшний день существуют и трехкратные, и даже четырехкратные кавалеры этой награды. В частности, четырежды был удостоен ее военный летчик полковник Андрей Воловиков, а трижды — легендарный десантник, герой Афганистана и обеих чеченских кампаний гвардии подполковник Анатолий Лебедь. Были и случаи массового награждения орденом: так, 66 солдат и сержантов из числа бойцов 6-й и 4-й роты псковских десантников, принявших неравный бой в Аргунском ущелье 29 февраля 2000 года , стали кавалерами ордена Мужества, причем 63 из них — посмертно.

Награды сегодняшнего дня

За четверть века с лишним, прошедшие со дня учреждения новых российских наград, отечественная наградная система существенно поменялась. Получили наконец свои статуты и новый вид советские ордена Александра Невского, Суворова, Ушакова, Кутузова, Нахимова, причем первый из них еще и существенно «прибавил в весе», став следующим по старшинству орденом после ордена «За заслуги перед Отечеством». Эта награда тоже поменяла положение в орденской табели о рангах: теперь перед нею располагается орден Святого Андрея Первозванного, являющийся высшей российской государственной наградой. В пару к ордену «За военные заслуги» в 2002 году был учрежден орден «За морские заслуги», а в 2008 году появился орден «Родительская слава».

Увеличилось и число медалей — в основном за счет наград за вклад в развитие страны, но не только. Скажем, в 2018 году возрождена медаль «За отвагу на пожаре», а в 2010 году появилась медаль ордена «Родительская слава» для тех, кто вырастил и воспитал четверых и более детей. А в 1999 году в наградной системе страны было увековечено имя самого знаменитого русского литератора: учреждена медаль Пушкина, которой отмечаются заслуги в области культуры и искусства.

Единственная женщина, награжденная «авиационной» медалью Нестерова — летчица Нина Литюшкина, занесенная в Книгу рекордов Гиннеса как обладательница самого большого налета среди женщин (около 24 тысяч часов)

Источник: podvalchik.ru

Обложка: Современные награды России: орден Мужества и медаль «За отвагу». Источник: vesti.ru

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