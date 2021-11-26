СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РСФСР (РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

Представительный орган власти России в 1990-1993 гг.

Был создан по образцу съезда народных депутатов СССР в соответствии с поправками в конституцию РСФСР 1978 г., внесенными 27 октября 1989 г. В отличие от съезда народных депутатов СССР российский съезд избирался путем равного прямого голосования. Выборы депутатов прошли 4 марта 1990 г.

Съезд мог принимать конституцию и поправки в нее, обсуждать любой вопрос, отведенный конституцией к ведению Российской федерации , включая вопросы границ и территориального устройства, избирал законодательный Верховный совет, его председателя и заместителей, утверждал председателя Совета Министров, председателя Верховного суда, Генерального прокурора, председателя Высшего арбитражного суда. Съезд был избран по мажоритарной системе – 900 депутатов по национальным округам и 168 – по национально-территориальным. I съезд народных депутатов РСФСР избрал председателем Верховного совета Б. Ельцина и принял 12 июня 1990 г. декларацию о суверенитете России. После избрания Ельцина президентом России председателем Верховного совета был избран Р. Хасбулатов. II (1990 г. ) III, IV, V (1991 г.) съезды поддерживал политику Ельцина. После начала «шоковой терапии», начиная с VI съезда (апрель 1992 г.), большинство депутатов выступило против такого пути преобразований. Однако несмотря на массовое неприятие реформ населением депутаты российского парламента и местных советов не получили полной поддержки общества, так как среди них было много консерваторов-коммунистов. К тому же СМИ вели против них информационную войну. В декабре 1992 г. под давлением VII съезда президенту пришлось отправить в отставку исполняющего обязанности премьер-министра Е. Гайдара . Председателем правительства стал В. Черномырдин , который в основном продолжил прежний курс. Тогда депутаты пришли к выводу, что только ограничение власти Ельцина может позволить изменить курс реформ. Они перестали поддерживать президентские законопроекты. Съезд вносил изменения в конституцию, ограничивающие полномочия президента и правительства. Ельцин в свою очередь решил избавиться от съезда народных депутатов и избранного им Верховного совета, чтобы осуществлять свою политику беспрепятственно. Это привело к Конституционному кризису 1992-1993 гг., в ходе которого президенту противостояло большинство VIII и IX съездов (март 1993 г.). В ходе событий сентября-октября 1993 г. был созван Х съезд. Президент Б. Ельцин одержал победу над сторонниками съезда, и этот орган власти был распущен.

Исторические источники:

Ельцин Б. Записки президента. М., 1994;

Ельцин – Хасбулатов: единство, компромисс, борьба. М., 1994;

Современная Россия (1985-2010): Хрестоматия по истории. М., 2014;

Хасбулатов Р.И. Великая российская трагедия. М., 1994.

Автор статьи: Шубин А.В.