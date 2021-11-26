СЕДЬМОЙ СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Седьмая сессия съезда народных депутатов РФ, проходившая 1-14 декабря 1992 г.

Центральным вопросом съезда стало утверждение главы правительства РФ. По конституции президент был обязан согласовать кандидатуру премьер-министра со съездом. Исполняющим обязанности премьер-министра был Е. Гайдар , проводивших политику «шоковой терапии». Эта кандидатура была неприемлема для большинства депутатов. Его реформы они считали антинародными и направленными на разрушение экономики страны. Доклад Е. Гайдара как кандидата в премьер-министры был подвергнут уничтожающей критике в содокладе Р. Хасбулатова , настаивающего на более эволюционных, управляемых государством и социально ориентированных реформах. 5 декабря съезд принял серию поправок к конституции, которые позволяли съезду решать любой вопрос, отнесенный к компетенции РФ, приостанавливать решения президента и правительства, осуществлять широкие контрольные функции.

Страсти в зале накалились. 3 декабря произошла драка у трибуны. 10 декабря президент Б. Ельцин выступил на съезде, обвинил его в проведении ползучего переворота, назвал председателя парламента Р. Хасбулатова «проводником обанкротившегося курса» и предложил провести референдум в январе 1993 г. с формулировкой: “Кому вы поручаете вывод страну из экономического и политического кризиса, возрождение Российской Федерации: нынешнему составу съезда и Верховного совета или Президенту России?”. После этого Ельцин покинул съезд, призвав уйти своих сторонников. Таким образом Ельцин надеялся лишить съезд кворума, но это ему не удалось. Вокруг Хасбулатова сплотились даже его недавние противники коммунисты и националисты.

Ельцин отправился на завод АЗЛК, телевидение показало его встречу с рабочими, где его поддержал один коммунист. На улицу вышли тысячи сторонников и противников Ельцина, возникла угроза столкновений.

11 декабря после переговоров президента, представителей Верховного Совета во главе с Хасбулатовым и председателя Конституционного суда В. Зорькина было достигнуто конституционное соглашение, по которому отзывались некоторые поправки к конституции, защищавшие съезд и ограничивающие полномочия президента, на 11 апреля назначался референдум 1993 г., но сохранялись полномочия съезда — в том числе и по утверждению главы правительства. 12 декабря в соответствии с этой договоренностью съезд под давлением Хасбулатова без обсуждения принял постановление “О стабилизации конституционного строя”, утверждавшее соглашение. 14 декабря президент пожертвовал кандидатурой Гайдара. На выбор съезду президент предложил три кандидатуры, из которых новым премьер-министром был избран В. Черномырдин , который, однако, продолжил прежний курс. Тогда депутаты пришли к выводу, что только ограничение власти Ельцина может позволить изменить курс реформ.

Исторические источники:

Ельцин Б. Записки президента. М., 1994;

Ельцин – Хасбулатов: единство, компромисс, борьба. М., 1994;

Современная Россия (1985-2010): Хрестоматия по истории. М., 2014;

Хасбулатов Р.И. Великая российская трагедия. М., 1994.

Автор статьи: Шубин А.В.