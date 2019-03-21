Самое почетное звание России 20 марта 1992 года в России было учреждено звание Герой Российской Федерации (Герой России). В Советском Союзе высшей степенью отличия было звание Героя Советского Союза, которое присваивалось за заслуги перед отечеством, связанные с совершением геройского подвига. Первыми героями страны 20 апреля 1934 года стали семь легендарных летчиков, участвовавших в спасении экипажа парохода «Челюскин». За всю историю существования почетного звания Героями Советского Союза стали около 13 тысяч человек. В 1991 году звание было упразднено вместе с наградной системой СССР. Последним Героем Советского Союза стал капитан 3-го ранга Леонид Солодков, проявивший мужество и героизм при выполнении специального задания командования по испытанию новой... На чтение: 2 минуты

20 марта 1992 года в России было учреждено звание Герой Российской Федерации (Герой России).

В Советском Союзе высшей степенью отличия было звание Героя Советского Союза, которое присваивалось за заслуги перед отечеством, связанные с совершением геройского подвига. Первыми героями страны 20 апреля 1934 года стали семь легендарных летчиков, участвовавших в спасении экипажа парохода «Челюскин» . За всю историю существования почетного звания Героями Советского Союза стали около 13 тысяч человек. В 1991 году звание было упразднено вместе с наградной системой СССР. Последним Героем Советского Союза стал капитан 3-го ранга Леонид Солодков, проявивший мужество и героизм при выполнении специального задания командования по испытанию новой водолазной техники.

Последний Герой Советского Союза – Леонид Солодков. Источник: https://www.scoopnest.com

Что значит быть Героем России?

Звание Героя Российской Федерации (Героя России) наряду с учреждённым в 2013 году званием Героя Труда Российской Федерации относится к отдельному виду государственных наград — высшим званиям, которые в иерархии государственных наград Российской Федерации находятся на первом месте. В случае присвоения гражданину звания Героя Российской Федерации и звания Героя Труда Российской Федерации на его родине на основании указа Президента Российской Федерации устанавливается бронзовый бюст с соответствующей надписью. Звание Героя Российской Федерации присваивается президентом России за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига. Герою РФ вручается знак особого отличия медаль «Золотая звезда» и грамота о присвоении звания. Медаль представляет собой пятиконечную звезду с гладкими двугранными лучами на лицевой стороне. На оборотной стороне медали расположена надпись «Герой России». Медаль золотая, весом 21,5 грамма. Носится на левой стороне груди над орденами и медалями.

Медаль «Золотая звезда» Героя Российской Федерации. Источник: http://www.warheroes.ru

Первые герои новой России

Первыми Героями Российской Федерации стали начальник центра подготовки лётного состава Военно-Воздушных Сил генерал-майор авиации Суламбек Осканов (посмертно), удостоенный этого звания за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, и летчик-космонавт Сергей Крикалев — за мужество и героизм, проявленные во время длительного космического полета на орбитальной станции « Мир » . К тому времени он уже имел звание Героя Советского Союза, таким образом Крикалев стал первым обладателем двух высших наград страны. Среди космонавтов есть еще один обладатель двух высших званий: врач-исследователь, космонавт Валерий Поляков. Звание Героя Российской Федерации присвоено также Герою Советского Союза, летчику армейской авиации Николаю Майданову, который погиб при выполнении боевого задания 29 января 2000 года. Удостоен двух высших званий и известный исследователь Арктики и Антарктики, государственный и политический деятель Артур Чилингаров.

Суламбек Осканов – ценой своей жизни увел падающий самолет от жилых домов. Источник: http://dobvesti.ru

Современные герои

Среди нынешних Героев Российской Федерации есть и герои Великой Отечественной войны . На сегодняшний день более ста ветеранов Великой Отечественной войны удостоены высокого звания Героя России. Среди них единственная в морской авиации женщина-штурмовик Лидия Шулайкина; разведчица Вера Волошина и командир авиационного звена Екатерина Буданова, которые были удостоены этого звания посмертно; летчики Виктор Носов и Фёдор Дорофеев, погибшие в 1945 году при таране транспортного корабля противника.

Сотни военнослужащих удостоены звания Героя России за мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе. В декабре 1994 года первыми военнослужащими, получившими это высокое звание за участие в операции в Чечне, стали рядовой Евгений Остроухов и старший прапорщик Виктор Пономарев (посмертно).

Ефрейтор ССО РФ Д.Портнягин стал героем России за подвиги в Сирийской Арабской Республике. Источник: https://pinterest.com

На сегодняшний день общее число известных присвоений звания Героя Российской Федерации (по состоянию на 16 марта 2018 года) составляет 1101 человек, в их числе 480 героев, которым звание присвоено посмертно.

В феврале 2007 года президент Владимир Путин подписал Федеральный закон, в соответствии с которым установлена новая памятная дата — День Героев Отечества . Отмечают его 9 декабря. Этот праздник стал данью памяти героическим предкам и современным Героям Отечества.

Обложка: Один из самых известных героев российской Федерации подполковник А. Лебедь. Источник: https://www.kp.ru/