Преобразования и испытания XX-XXI вв. Донецкая Народная Республика (ДНР) Тернистый путь Донецкой Народной Республики

Эпоха СССР. Восточный регион богатейшей республики

Ещё не отгремели последние бои, а Советская власть, восстановленная на Донбассе, начала принимать меры по восстановлению промышленного потенциала, совершенно разрушенного к тому времени. В 1920 году было создано Центральное правление каменноугольной промышленности Донбасса, которому подчинялись четыре горных округа, 16 районов, делившиеся в свою очередь на «кусты» и группы шахт. В октябре 1921 года это Правление было преобразовано в Управление государственной каменноугольной промышленности во главе с большевиком Власом Яковлевичем Чубарём. Тогда под его руководством было сосредоточено 533 шахт, 1 металлургический, 6 механических, 9 кирпичных заводов и 6 вспомогательных предприятий — в общем-то, малая часть того, что было на Донбассе раньше. Но то, какие преобразования ждали этот регион, не могли себе представить тогда даже в самом ярком сне.

Когда 30 декабря 1922 года был подписан договор об образовании СССР, вся территория Донбасса и новороссийские губернии юридически стали частью Украинской ССР. Донецкая губерния была разделена на 7 округов – Артёмовский, Луганский, Мариупольский, Сталинский, Старобельский, Таганрогский и Шахтинский. Ряд городов в середине десятилетия был переименован – Юзовка стала называться Сталино, Бахмут – Артёмовском, Енакиево – Рыковом, Дмитриевск – Октябрьском.

В годы Новой экономической политики активно внедрялись методы объединения предприятий в тресты, практика паевых товариществ, арендная практика в отношении артелей, кооперативов и отдельных лиц. К концу десятилетия, со сворачиванием НЭПа, было вновь введено новой единое управление донецкой угольной отраслью — огромный трест «Донуголь».

Донецкая земля всегда была многонациональной, и в 1920-е годы она стала полем для национальных экспериментов Советской власти. Ещё в 1923 году были образованы национальные сельские советы – 26 греческих, 10 немецких и 1 еврейский. А спустя два года в Мариупольском округе был образован Люксембургский район. Были даже планы полностью перевести их на национальные языки. Но в основном регион оставался русскоязычным. Поскольку он отошёл к Украинской ССР, в жизнь официальный Киев начал претворять политику украинизации и принцип «коренизации». Активно эта политика проводилась с конца 1923 года. Первым делом решили перевести на украинский язык учреждения образования, и для этого сюда стали завозить учителей из центральных и западных украинских губерний. Работников госучреждений, профсоюзных и партийных органов тоже насильно переводили на украинский язык, организуя обязательные курсы. Пик украинизации пришёлся на вторую половину 1920-х годов, когда первым секретарём украинской компартии был один из ближайших сподвижников Сталина Лазарь Моисеевич Каганович. Культурно-просветительская работа же в этот период была поставлена очень слабо, несмотря на новые библиотеки, клубы, дома культуры. Процесс полностью так и не был завершён, и был прерван решением Москвы в начале 1930-х годов, но имел далекоидущие последствия.

Рубеж 1920-1930-х годов – сложное время для всей страны, эпоха коллективизации и индустриализации. Москва дала директиву – в кратчайшие сроки догнать в технико-экономическом отношении передовые капиталистические страны. Важная роль в этих планах отводилась Донбассу. Ведь только угля Сталинская область давала около 80% от общесоюзной. С самого начала стояла задача максимально увеличить выработку шахт, для чего те были максимально механизированы. Было принято решение не размениваться на мелкие шахты, концентрировав добычу на отдельных, наиболее крупных, или хотя бы средних. За первую пятилетку в дополнение к уже имеющимся 428 крупным шахтам было построено ещё 62. К концу десятилетия началось широкое внедрение угольных комбайнов и других механизационных новшеств.

2 июля 1932 года была официально образована Донецкая область, центром которой сначала предполагалось сделать Артёмовск, но позднее всё же решили провозгласить таковым Сталино. В 1938 году Донецкая область была разделена на Сталинскую и Ворошиловградскую.

Во время второй пятилетки упор сделали на металлургический промышленный комплекс. В Мариуполе был построен один из крупнейших в стране металлургических комбинатов «Азовсталь» в Краматорске – Новокраматорский машиностроительный завод и Краматорский завод тяжёлого станкостроения.

1930-е годы – время зарождения движения рационализаторов и социалистического соревнования. Имена сталевара Макара Мазая, шахтёров Николая Касаурова и Никиты Изотова, а позднее – забойщика Алексея Стаханова и трактористки Паши Ангелиной, вошли в историю региона и всей страны.

К концу десятилетия в Сталинской области жило 1 миллион 841 тысяча человек. Регион был сильно урбанизированным, возможно, поэтому по нему не так сильно, как по многим другим, ударили коллективизация, раскулачивание и последовавший за этим голод. Тем не менее, все эти процессы происходили и на селе в Донецком крае, и жертвами его стало значительно количество человек.

Не миновали Донбасс и политические репрессии. Ещё в конце 1920-х годов на всю страну прогремело «Шахтинское дело» по обвинению группы инженеров и техников во вредительстве в каменноугольной промышленности СССР. Суд был публичным, проходил в самом центре Москвы, в Колонном Зале Дома Союзов. Среди подсудимых было почти всё руководство треста «Донуголь» и Управления нового строительства Донбасса. Пятеро подсудимых по итогам процесса расстреляли. В 1930 году разгорелось новое дело, более известное как «Дело Промпартии», среди подсудимых которого также были донбасские горняки. Но пиком репрессий стал знаменитый «Большой террор» - в ходе него были арестованы тысячи жителей Сталинской области, частью по национальному признаку, частью обвинили в преступлениях, предусмотренных различными пунктами 58-й статьи УК РСФСР. Всего, как считается, было репрессировано около 20 тысяч жителей области, более половины из них расстреляли. Репрессии в регионе связаны во многом с именем областного прокурора тех лет Романа Андреевича Руденко, который затем сделает фантастическую карьеру, станет обвинителем от СССР на Нюрнбергском процессе, а потом почти три десятка лет будет генеральным прокурором СССР.

Великая Отечественная война и восстановление разрушенного хозяйства

Уже в первые недели Великой Отечественной войны из Сталинской области было мобилизовано около 236 тысяч человек, причём две полнокровные дивизии, гордо именовавшиеся «шахтёрскими», сформировали прямо здесь. 383-я шахтёрская стрелковая дивизия формировалась непосредственно в областном центре Сталино, Она будет воевать на Кавказе, освобождать Новороссийск и Крым, а затем сражаться в Германии. 393-я шахтёрская стрелковая дивизия формировалась в Славянске – её позднее разгромили в жестоких боях весны 1942 года на Северском Донце. Кроме этого, на Донбассе создали части народного ополчения и истребительные батальоны, в которые вступили более 400 тысяч человек. На базе медицинских учебных заведений и учреждений были созданы госпитали. Наконец, более 500 тысяч донбассцев выехали строить оборонительные рубежи на подступах к своим родным городам. В кратчайшие сроки было возведено около 20 тысяч военно-инженерных объектов. Одновременно были предприняты титанические усилия по переводу промышленности на военные рельсы. Здесь выплавляли высококачественную сталь для танков и другой бронетехники, ремонтировали оружие и военную технику, производили мины и боеприпасы, бронепоезда, перевязочные материалы, маскирующие средства, пищевые концентраты и консервы. Большой трудовой подвиг совершили донецкие железнодорожники, сумев организовать и военные перевозки, и, когда пришло время, эвакуацию. Колхозники, несмотря на нехватку рук, сумели в полном объёме завершить уборку урожая и сдать его государству. К осени 1941 года жители Сталинской области передали из личных сбережений и заработков почти 19 миллионов рублей в Фонд обороны.

К середине октябре 1941 года гитлеровские войска вплотную подошли к Донбассу. Началась масштабная эвакуация. Сотни эшелонов с оборудованием, рабочими и инженерно-техническими специалистами отправились в глубокий тыл, чтобы там, в горах Урала, в степях Средней Азии, в морозах Сибири и тайге Дальнего Востока стать родоначальниками новых промышленных гигантов, которые дадут возможность советской промышленности превзойти германскую, на которую работала вся Европа. Донецкие шахтёры, работая на Кузбассе, в Средней Азии и Казахской ССР, ввели в эксплуатацию 180 новых шахт и угольных разрезов. В эти годы взошла звезда бывшего начальника комбината «Сталиноуголь» Александра Фёдоровича Засядько, который в годы войны возглавлял Кемеровский комбинат «Молотовуголь», а после войны станет министром угольной промышленности СССР. Его имя носит теперь одна из крупнейших шахт Донбасса.

На Донбасс наступали сразу две гитлеровские общевойсковые армии и одна танковая, а также их союзники – румыны, венгры и итальянцы. Оборону держали здесь части Южного фронта, 6-й армии Юго-Западного фронта (которой командовал генерал-лейтенант Родион Яковлевич Малиновский, впоследствии один из Маршалов Победы), поддержку оказывала Азовская военная флотилия во главе с контр-адмиралом Сергеем Георгиевичем Горшковым, будущим командующим советского военно-морского флота. Общее же руководство от Ставки Верховного Главнокомандования осуществлял Маршал Советского Союза Семён Константинович Тимошенко. Враг имел двукратный перевес в личном составе и авиации, и троекратный – в артиллерии и миномётах. К тому же не все рубежи, которые готовили, удалось использовать в полной мере, так как к Донбассу отступали уже изрядно потрёпанные части после тяжёлых боёв, и гитлеровцы шли вперёд буквально на их плечах. Усилить же их, как-то поддержать Ставка не могла – как раз в тот период сложилась тяжелейшая обстановка на подступах к Москве.

Первым принял на себя удар гитлеровцев Мариуполь. В ночь с 5 на 6 октября 1941 года город начала нещадно бомбить гитлеровская авиация. После ухода из Мариупольского порта Азовской военной флотилии город остался под защитой сильно растянутой, плохо обученной, не имевшей средств противотанковой обороны, да и тяжёлой артиллерии вообще 395-й шахтёрской стрелковой дивизии. Массовый героизм личного состава бесспорен, как бесспорно и то, что удержать город шансов никаких у них не было, и 8 октября 1941 года остатки дивизии покинули город. 13 октября 1941 года пала Волноваха, 21 октября 1941 года – Сталино. С большим трудом удалось уйти на восток, за реку Миус, 12-й армии, чудом сохранившей боеспособность, а затем и частям 18-й армии. Тяжёлые продолжительные бои вынудили командование группы армий «Юг» бросить в дело свои резервы, и, когда их «коллеги» на Московском направлении запросили подкрепления, дать их они не смогли. Более того – перегруппировавшись, под Ростовом Красная Армия нанесла контрудар, результатом которого стало отступление гитлеровцев на 60-80 километров и стабилизация фронта на данном участке на 5 месяцев.

В мае 1942 года, когда Маршал Тимошенко попытался предпринять удар на Харьковском направлении, именно из оккупированной Сталинской области ударили ему во фланг гитлеровские части, нанесшие Юго-Западному фронту тяжёлое поражение. Воспользовавшись этим, они развили наступление на Воронеж, Ростов и Кавказ, а далее – на Сталинград.

Чёрная страница в истории Донецкой земли – почти двухлетняя её гитлеровская оккупация. Она входила в зону военного управления тыла группы армий «Юг», что делало здешние порядки ещё строже. Здесь действовали службы СД, гестапо; массовым уничтожением местного населения занимались айнзацгруппы C и D, подразделения тайной полиции, полевой жандармерии, дивизии СС. Массовый террор и преступный произвол оккупантов проявлялся здесь исключительно жестоко. Местом массовых казней стали шурфы шахт. Так, в шахте «Узловая» в Горловском районе после освобождения найдут останки около 14 тысяч человек, в том числе женщин и детей. В шахте 4-4бис в Сталине также погибло несколько десятков тысяч человек – точное количество даже не удалось подсчитать. Бывали случаи, когда гитлеровцы даже не расстреливали, живыми сбрасывая людей в стволы шахт, и стоны над ними стояли чуть ли не неделями. Чудовищному геноциду подвергалось и еврейское население, жившее здесь веками – в одном только Мариуполе 20-21 октября 1941 года было расстреляно около 8 тысяч человек. Сталинская область и Донбасс в целом стал местом чудовищно огромной сети концентрационных, пересыльных и трудовых лагерей, в которых сгинуло не менее 150 тысяч человек. В чёрных делах гитлеровцам помогали их союзники из стран-сателлитов, а также добровольные помощники из числа предателей. Печальную известность после войны получит дело гитлеровского палача Александр Мироненко, скрывавшийся почти тридцать лет под фамилией Юхновский, на совести которого множество жизней патриотов Донецкой земли.

Но не только уничтожать население пришли сюда захватчики. Они занимались неслыханным грабежом оккупированной территории. К Донецкой земле тут же проявили интерес крупные германские промышленники – Крупп, Тиссен, Сименс, да и сам Герман Геринг, руководитель ведомства по ограблению оккупированных территорий, не упустил возможности погреть руки на здешних богатствах. Под руководством гитлеровцев была восстановлена часть шахт, но наладить массовую добычу угля не получилось, и вплоть до самого отхода из этой земли большую часть так нужного армии топлива им приходилось возить из польской Силезии. Крупп, в свою очередь, прибрал к своим рукам «Азовсталь» и завод имени Ильича, и даже сумел частично восстановить его работу. Впрочем, в любом случае это была капля в море действительных потребностей гитлеровской Германии, которая после поражения под Сталинградом и Курском начала трещать по швам.

В ответ на террор жители Донбасса уходили в партизаны и подпольщики. Большие подпольные группы действовали в Артёмовске, Амвросиевке, Горловке, Красноармейске, Константиновке, Сталине, Славянске, Чистякове. Когда повела своё наступление Красная Армия, они с оружием в руках помогали ей освобождать свою родную землю.

В общей сложности за время оккупации погибло не менее 400 тысяч жителей Сталинской области, более 252 тысячи человек были угнаны в Германию.

Первая попытка освободить Донбасс была предпринята сразу после Сталинградской битвы, но освободить удалось лишь некоторые населённые пункта восточной его части. Гитлеровцы обустроили по реке Миус мощную линию обороны, вошедшую в историю как «Миус-фронт». Центральной в системе обороны была господствующая высота – курган Саур-Могила. Прорваться через неё наскоком было очень сложно. Но переход Красной Армии в наступление севернее, на Белгородско-Харьковском направлении, создало благоприятные условия для разгрома Миус-фронта. 28 августа 1943 года штурмом была взята Саур-Могила, и мало кто мог себе представить, что через восемь десятков лет она снова станет очевидцем жестоких боёв. Стремительным наступлением с 3 по 6 сентября 1943 года были освобождены Дебальцево, Енакиево, Славянск, Краматорск, Артёмовск, Дружковка, Никитовка, Макеевка, Горловка, а 7 сентября 1943 года советские войска ворвались в Сталино. Вечером того же дня советские воины водрузили Красное Знамя над зданием театра оперы и балета, ознаменовав освобождение города от гитлеровских захватчиков. Правда, окончательно город очистили только к следующему дню.

При отходе гитлеровцы старались ничего не оставить наступающей Красной Армии. Генрих Гиммлер издал приказ, в котором говорил, чтобы при отходе «не оставалось ни одного человека, ни одной головы скота, ни одного центнера зерна, ни одного рельса; чтобы не остались в сохранности ни один дом, ни одна шахта, которая не была бы выведена на долгие годы из строя; чтобы не осталось ни одного колодцы, который не был бы отравлен…» Перед тем, как оставить Донбасс, гитлеровцы вывезли более 2,5 тысяч составов с награбленным. Всё, что не могли увезти, они нещадно разрушали. От созданных трудом поколений донбассцев гигантских предприятий, электростанций, шахт, городов и посёлок, больниц и школ, культурных и общественных зданий остались груды кирпича, бетона металла и битого стекла. Одному только Сталино был причинён ущерб, как позже подсчитают, на сумму в 4 миллиарда рублей в довоенном исчислении. Американские корреспонденты писали, что Советскому Союзу придётся потратить десятилетия, чтобы восстановить Донбасс.

К восстановлению пострадавшего региона приступили сразу же после его освобождения. Для этого в Москве при Наркомате угольной промышленности было создано специальное бюро. Началась демобилизация специалистов из Красной Армии, возвращение донецких рабочих из эвакуации. Но основная тяжесть первых лет восстановления легла на женщин и совсем молодых людей. Для поощрения людей, участвовавших в этом трудовом подвиге, даже была учреждена медаль – «За восстановление угольных шахт Донбасса», которой удостоено более 46 тысяч человек, и более половины её обладателей были женщины. Работать приходилось вручную – первый угольный комбайн появится только в 1951 году. Но даже в таких условиях к 1950 году удалось достигнуть довоенного объёма добычи угля, так нужного всей стране. Трудовой подвиг совершили металлурги и машиностроители, уже в 1945 году практически достигшие довоенного уровня развития. Гораздо тяжелее восстанавливалось сельское хозяйство – в 1946 году произошла сильнейшая засуха, вызвавшая очередной голод. Но к 1950 году удалось восстановить посевные площади, к 1951 году – довоенное поголовье скота.

С ходу включались в работу демобилизованные и вернувшиеся из германского плена. По оргнабору из других регионов Украинской ССР и РСФСР сюда ехали добровольцы, юноши и девушки, ежегодно от 20 до 50 тысяч человек. Большую помощь оказывали все союзные и многие автономные республики, края и области. Не будет преувеличением сказать, что Донбасс восстанавливала вся страна, объединённая единым порывом и единым горем. Над некоторыми районами и предприятиями в не пострадавших от войны регионах брали шефство, помогая, чем могут, хотя и сами имели немногое. Таким образом, за десять лет, прошедших с момента освобождения региона, он в общем и целом вернулся к довоенному уровню производства.

К дням нашим

1950-е годы – начало золотого века угольной промышленности Советского Союза. Почти три десятилетия непрерывно росла добыча, росли производственные мощности металлургических и химических гигантов, механизировались производственные процессы. На всю страну были известны Сталинский (Донецкий), Енакиевский, Макеевский металлургические заводы, Мариупольские заводы «Азовсталь» и завод имени Ильича. Скоростными методами строились десятки шахт, тепловых электростанций, фабрик и заводов. Старые предприятия реконструировались, приобретая современный вид. Все новшества в угольной промышленности в первую очередь появлялись здесь, на Донбассе. Здесь построили самую глубокую тогда в стране шахту «Бутовка-Глубокая», первую гидрошахту «Пионер Д-2», мощнейшую шахту «Украина» треста «Селидовоуголь» проектной мощностью 6 тысяч тонн угля в сутки.

В ноябре 1961 года, после XXII съезда КПСС, Сталино был переименован в Донецк, а Сталинская область стала Донецкой. К тому времени областной центр превратился в современный, динамично развивающийся город, гордость страны.

Огромную роль в экономике Донбасса продолжала играть энергетика. С ноября 1967 года здесь работал крупнейший в Европе блок Славянской ГРЭС, а потом рядом появился и второй. Водоснабжение региона значительно улучшилось после постройки каналов «Северский Донец – Донбасс» и «Днепр – Донбасс». Промышленное производство росло просто астрономическими темпами – только за семилетку 1959-1965 годов оно выросло на 59%. Конечно, пережили промышленность и сельское хозяйство и неудачные попытки хрущёвских новаций, но в целом развивался регион очень успешно. Во времена Косыгинских реформ здесь сделали упор на лёгкую промышленность, чтобы ликвидировать диспропорцию между мужским трудом, занятым в превалировавшей в регионе тяжёлой промышленности, и трудом женским. Так появились Донецкие хлопчатобумажный комбинат и фабрика игрушек, Ждановская кондитерская фабрика, Снежнянская, Горловская и Макеевская швейные фабрики.

Но вторая половина 1970-х годов всё более показывала снижение темпов роста промышленности. Экстенсивное развитие Донбасса было более невозможным, требовался пересмотр экономических механизмов, способов применения труда и капиталовложений, но, к сожалению, ни в Киеве, ни в Москве и слышать ничего об этом не хотели. Наиболее богатые месторождения были исчерпаны, требовалась новая техника, которой, естественно, не было, и разрабатывать её никто не собирался, что незамедлительно сказалось на объёмах добычи угля. Если в девятой пятилетке Донбасс вырабатывал по 200 миллионов тонн угля, то в десятой – 190, в одиннадцатой – менее 180. Не меньший кризис переживала и чёрная металлургия – предприятия с изношенным оборудованием, на реконструкцию которого требовались огромные деньги, которых в стране тоже не было, перестали выполнять плановые задания.

Кризис в экономике Донбасса стал очевидным для всех в начале перестройки. За 1986 год 34% предприятий не справились с планом – для прежней эпохи грандиозный скандал. Ситуацию не спасли ни попытка ввести госприёмку, ни расширение экономической самостоятельности предприятий. Резко упали заработки у многих дончан, что усилило недовольство властью. Одновременно массово стали появляться кооперативы, тут же ставшие жировать на государственном секторе, что ещё более взъярило шахтёров и металлургов. Ситуацию ещё более усугубил всё более усиливающийся дефицит сначала бытовых товаров и одежды, а затем и продуктов. Резко упала производственная дисциплина, на предприятиях допускались простои.

В этот момент подняли голову украинские националисты. Надо сказать, что их состав был неоднородным – некоторые были радикальными украинскими националистами, некоторые – более умеренными, некоторые вообще представляли собой национал-коммунистов. Но на Донбассе долгое время эти организации существовали в маргинализированном виде и серьёзного влияния не оказывали. Зато сильным стало тут рабочее движение – на всю страну прогремела июльская забастовка 1989 года донецких шахтёров с перекрытием железных дорог и остановкой сотен шахт и предприятий. Делегация Донбасса ездила в Москве, где её принял лично председатель Совета Министров СССР Николай Иванович Рыжков. Успех первого выступления окрылил идеологов стачечного движения, и шахтёрские забастовки продолжались вплоть до самого распада СССР, внеся свою лепту в накал общей обстановки и содействовав в определённой степени развалу страны. В условиях бардака, царившего на всех уровнях власти страны, при агрессивной националистической пропаганде, которой потворствовал ещё вроде бы советский официальный Киев, у многих жителей Украинской ССР появилось впечатление, что социальные, экономические и прочие проблемы будет проще, отделившись от «старшего брата». В итоге, когда 1 декабря 1991 года состоялся референдум о провозглашении независимости Украины, более 90% избирателей проголосовали за.

Но желанного процветания распад СССР не принёс. Массово закрывались производства, население нищало, особенно тяжело приходилась жителям моногородов. В прошлое ушли бесплатное жильё и образование, гарантированная работа и заработная плата. Угольная отрасль в новых экономических реалиях и вовсе стала казаться ненужной, на первый план вышла металлургия, да и та работала больше по советской инерции. При этом местное население так и осталось инородным для киевской власти, которое с самого начала, ещё со времён Леонида Кравчука, стало строить унитарное государство, пытаясь слепить на голом месте украинскую нацию. Но такое поведение вызвало гневную отповедь в южных и восточных регионах страны – ещё не пришло время для проведения в жизнь агрессивного национализма, не было ещё воспитано поколений, выросших не на советских идеологемах и ценностях. Местное население никогда не было особо политизированным, но всегда глухо протестовало против агрессивного западенского национализма. При этом жители Донбасса отлично знали, что именно восток, по сути, кормит всю Украину, сплошь состоящую из дотационных регионов. Но Киев не обращал внимания на их нужды. Уже в 1993 году при проведении референдума об участии Украины в СНГ жители Донецкой области почти в полном составе поддержали эту идею, как и во многих других украинских регионах, но в столице пошли по другому пути.

Большие надежды на Донбассе связывали со сменившим Кравчука Леонидом Кучмой, многолетним директором ракетного завода, но пророссийская риторика его предвыборного периода также оказалась пшиком. Всё более углублялась украинизация образования, правда, потихоньку, исподволь, иначе бы это спровоцировало кризис гораздо раньше. При поступлении в вузе был введён обязательный экзамен по украинскому языку, а затем и вовсе число студентов, получающих знания на украинском, выросло по стране до 75%. Страну сотрясали многочисленные политические скандалы, что вылилось в конечном итоге в события «Оранжевой революции». Кучма решил сделать своим преемником выходца из Донецка Виктора Фёдоровича Януковича. Ему противостоял Виктор Андреевич Ющенко, финансист с репутацией западника. В разгар политического противостояния между этими кандидатами в Киев даже приезжали многочисленные донецкие шахтёры, готовые к применению силы, но Янукович сделал всё, чтобы не допустить этого. Результат выборов с победой Ющенко вызвал недовольство юга и востока Украины, которые впервые за много лет поставили вопрос о своей автономизации. Но, впрочем, дальше разговоров дело пока не заходило.

С приходом к власти Виктора Ющенко в политическом лексиконе киевской власти возобладали откровенно русофобские, неонацистские взгляды. Началось рьяное выдавливание русского языка изо всех сфер жизни. Русскоязычных граждан Украины открыто называли «пятой колонной» Москвы. Элементами национального сознания стали делать «голодомор», «русификацию», «коммунистические преступления» - отождествляя всё это с Россией. Национальными героями Украины провозглашались самые одиозные фигуры.

Казалось, с приходом к власти Виктора Януковича, за которого голосовали прежде всего русскоязычные регионы, ситуация нормализуется. В июле 2012 года при нём был принят законопроект, который должен был нормализовать языковую ситуацию на Украине. Но далее пошли двурушнические решения, которые оказались роковыми. Курс на евроинтеграцию, показная лояльность Януковича украинской идее и подобные вещи вызывали на Донбассе понятное раздражение даже при том, что ключевые посты в Киеве заняли выходцы из Донецка. Политика Януковича вызвала усиление в украинском обществе появившейся ещё во время «Оранжевой революции» «донбасофобии», которая потом ещё сыграет свою пагубную роль. Несмотря на то, что Янукович был выходцем из Донецкой области, своему региону он помогал слабо, и его экономика по-прежнему находилась, мягко говоря, не в лучшем состоянии. Наконец, решение об ассоциации Украины с Евросоюзом и вовсе было воспринято на Донбассе как предательство. Люди, которые ещё незадолго до того призывали к сближению с Россией, сейчас с таким же упорством рвались в Европу. Социальный взрыв был неизбежен.

Когда в Киеве после попытки Януковича притормозить процесс подписания соглашений начался «Евромайдан», по русскоязычным регионам прокатилась волна митингов и демонстраций, получивших название «Антимайданы». В Донецке первой агитацию против Вильнюсского соглашения начала партия «Русский блок», поддержанная целым рядом общественных организаций пророссийского или умеренного толка. Но, надо сказать, в то время многие, особенно в провинции, просто не верили, что последствия у Майдана будут самые печальные. Автор этих строк был в январе 2014 года в городе Макеевке Донецкой области, и на его вопрос о киевских событиях таксист с усмешкой отмахнулся и ответил, мол, ничего страшного, киевские бездельники помитингуют и разойдутся. Время показало, что мнение это было ой каким ошибочным…

Когда власть в Киеве день за днём стала сдавать позиции, в Донецке и других городах Донбасса начался стихийный процесс самоорганизации, главной целью которого было противостояние государственному перевороту. Так начались события, вошедшие в новейшую историю как «Русская весна».

Долгий путь в Россию

Прозападный государственный переворот, состоявшийся 21 февраля 2014 года, привёл к массовым акциям протеста по всем русскоязычным регионам Украины. Нелегитимный киевский олигархический режим, опиравшийся на поддержку военизированных неонацистских формирований и праворадикальных организаций, вызвал негодование и привёл к возникновению широкого народного движения с призывами к воссоединению с Россией и возвращению к культурно-историческим корням. Ещё в разгар волнений, 26 января 2014 года, в Донецке на защиту здания областной государственной администрации вышло около тысячи человек, опасавшихся захвата её приезжими сторонниками Евромайдана. Киев в ответ провёл ряд мероприятий силами лояльных ему организаций. Вовремя развернуть деятельность пророссийских сил в полном объёме не позволило предательство представителей правящих кругов, в первую очередь, «Партии регионов», на которую протестующими как на бывшую партию Януковича, возлагались определённые надежды. В ближайшие недели прошли акции за сохранение единства с Россией к 360-летию Переяславской Рады и в ознаменование 96-летия провозглашения Донецко-Криворожской Советской Республики.Численность митингующих постоянно росла.

23 февраля 2014 года Верховная Рада Украины признала закон «Об основах государственной языковой политики» утратившим силу, лишив русский язык даже статус регионального. Одновременно по всей стране начася снос памятников Ленину, и в Донецке местные граждане несли охрану монумента вождя пролетариата на центральной площади города. Отличительными знаками собравшихся стали тогда «георгиевские ленточки». Сторонники Майдана были заблокированы, а кульминацией митинга стала встреча Донецкого спецподразделения МВД «Беркут». На следующий день глава Донецкой областной администрации Андрей Шишацкий, вопреки сказанному им накануне, заявил о том, что является сторонником «единой, неделимой, целостной, независимой и сильной Украины» и призвал подчиняться Верховной Раде, к тому времени уже целиком и полностью попавшую под влияние радикалов. Предательство областного руководства возмутило людей едва ли не больше, чем киевский переворот, и окончательно похоронило остатки авторитета «Партии регионов».

25 февраля 2014 года начало функционировать движение «Народное ополчение Донбасса» во главе с Павлом Губаревым. 28 февраля 2014 года его делегация заявила о себе, прибыв на сессию Донецкого городского Совета с требованием признать факт госпереворота в Киеве и предпринять меры по резолюции ранее прошедшего Харьковского съезда, но депутаты воспротивились этому. Тогда «Ополчение» призвало выйти на митинг. 1 марта 2014 года на площади Ленина в Донецке прошёл митинг, собравший от 30 до 50 тысяч человек. Попытки руководителей области и города во главе с Шишацким выступить с соглашательской позицией по отношению к киевскому режиму были освистаны собравшимися. Прямым народным волеизъявлением Павел Губарев был избран «народным губернатором» Донецкой области, что являлось отражением похожих событий в Севастополе, где был избран «народный мэр».

2 марта 2014 года Киев сметил Шишацкого как не справившегося с волнениями и заменил его Сергеем Тарутой. На следующий день Губарев со своими сторонниками занял здание Донецкой областной администрации, где проходила внеочередная сессия Донецкого облсовета. 4 марта 2014 года милиции удалось обманным путём вывести протестующих из здания, но уже на будущий день осада здания обладминистрации возобновилась, и на нём был вывешен российский флаг. Но спустя два дня митингующие вновь были вытеснены из здания областной администрации, а Губарев был арестован сотрудниками Службы безопасности Украины. 7 марта 2014 года было провозглашено создание Координационного совета Донецкой области, объединившего разрозненные до того пророссийские общественные организации региона. Среди его членов были те, с чьими именами будет связано потом создание Донецкой Народной Республики — Александр Захарченко, Денис Пушилин, Андрей Пургин, Мирослав Руденко, Владимир Макович, Роман Лягин, Ирина Попова.

Понимая, что теряет Донецк, Киев решился на откровенную провокацию наподобие той, что организаторы перворота уже устраивали на Майдане. 13 марта 2014 года во время митинга украинских неонацистов из объединения «Свобода» был убит их активист Дмитрий Чернявский. В этом обвинили «Народное ополчение Донбасса». 14 марта 2014 года боевики из организации «Патриот Украины» убили на улице Рымарской двух активистов «Антимайдана» - Артёма Жудова и Алексея Шарова. Так на улицах города пролилась первая кровь. Не за горами было и кровопролитное противостояние.

А пока регион сотрясали митинги, усилившиеся после вхождения Крыма в состав России. В апреле 2014 года Кординационный совет призвал Донецкий облсовет собраться для проведения внеочередной сессии, чтобы рассмотреть вопрос о провозглашении самостоятельности Донецкой Народной Республики и обратиться к Президенту Российской Федерации с просьбой о вхождении в состав России на правах субъекта федерации. Но в назначенный день, 7 апреля 2014 года, на сессию прибыло лишь три депутата — остальные банально побоялись в критический момент взять на себя ответственность за судьбу региона. В итоге решать вопрос пришлось представителям территориальных общин, или громад, а также партий и общественных объединений Донецкой области — всего около 80 человек. В итоге была провозглашена Декларация о суверенитете и Акт о провозглашении государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики. 11 мая 2014 года должен был состояться референдум о вхождении в состав России.

В ночь на 8 апреля 2014 года известный донбасский олигарх Ринат Ахметов сам приехал в областную адинистрацию и попытался уговорить сторонников референдума отступиться, но потерпел фиаско. В течение апреля шла борьба за местные — городские и районные — советы по всей области. Тем временем на соседней Харьковщине при помощи спецподразделений украинского МВД была свергнута Харьковская Народная Республика. Планировалось подобное и в Донецке, но спецназ «Беркут» отказался действовать против своих земляков. 10 апреля 2014 года сопредседатель временного правительства ДНР Денис Пушилин объявил о создании Народной армии ДНР.

13 апреля 2014 года Совет национальной безопасности Украины объявил о начале проведения Антитеррористической операции (АТО). Поводом для этого стал захват Управления МВД Украины в городе Славянске, организованный отрядом Игоря Гиркина-Стрелкова. Эта дата стала фактически датой начала гражданской войны, отделив её от периода сравнительно мирных действий против нелегитимной киевской власти. Именно Славянск стал ареной первых столновений. Ополченцы держали обороны против спецподразделения СБУ «Альфа» - одной из лучших боевых единиц украинских спецслужб. Следом в дело вступили армейские части, и началась оборона Славянска.

В течение нескольких дней под контроль ДНР перешли Горловка, Комсомольск, Красноармейск, Новоазовск, Северск, Старобешево. Труднее всего оказалось с Мариуполем, где состоялись столкновения пророссийских митингующих с военными и активистами «Правого сектора». Последние спровоцировали армейские подразделения открыть огонь по протестующим, имитировав попытку захвата войсковой части, в результате чего 3 человека погибло, 13 было ранено, 77 брошено в тюрьмы. Но над Мариупольским горсоветом всё же был поднят российский флаг. Довольно малочисленные проукраинские активисты пытались отбить здание, но безуспешно. Вскоре, 1 мая 2014 года, состоялось двадцатитысячное шествие сторонников ДНР в Донецке, во время которого подразделения МВД Украины впервые применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и травматическое оружие, 26 человек получили ранения. А на следующий день произошла знаменитая Одесская трагедия, окончательно вскрывшая сущность и отношение Киевского режима к собственному народу, его готовность удерживать власть любой ценой, не избирая средств. 9 мая 2014 года состоялась попытка штурма Мариупольского ГУВД, в результате которого погибло более 100 человек.

Буквально на следующий день после Одесских событий в здании бывшей Донецкой обладминистрации началась запись добровольцев в народное ополчение. Ответом сторонников ДНР стали захват в Донецке последнего оплота киевской власти в городе — Управления СБУ, военной прокуратуры, ряда райсоветов. 11 мая 2014 года при явке в 74,87% прошёл референдум о государственной самостоятельности Донецко Народной Республики, за которую высказались 89,7% проголосовавших. Киев, разумеется, результаты выборов не признал. 14 мая 2014 года состоялось первое заседение Верховного Совета ДНР и принята Конституция республики. Именно под эгидой Донецка была сделана самая серьёзная попытка объединить активистов шести юго-восточных областей — 24 мая 2014 года здесь прошёл I Съезд народных представителей Юго-Востока, провозгласивший создание «Народного фронта». Но, кроме соседней Луганщины, успеха добиться никому не удалось — везде народное сопротивление киевская хунта сумела подавить силой оружия. Все телеканалы мира обошли кадры бойкота выборов украинского президента 25 мая 2014 года, когда на площади Ленина публично уничтожались избирательные урны с украинской символикой.

А обстановка меж тем накалялась. В последние дни своего исполнения обязанностей президента «Кровавый пастор» Александр Турчинов отдал приказ о наступлении на Донбасс. Так 26 мая 2014 года начались вошедшие в историю бои в районе Донецкого аэропорта и Путиловского моста. В тот же день впервые Донецк был подвергнут обстрелу со стороны вражеской авиации с человеческими жертвами — люди, среди которых были и те, которые ещё застали Великую Отчественную войну, были в шоке, никто не ожидал такого в XXI веке, да ещё от Киева. Работа по созданию ополчения усилилась. Бессмертным подвигом вписали себя в историю батальоны «Оплот», «Восток», «Кальмиус», Шахтёрская дивизия и многие другие ополченские подразделения. Киев же бросил на них части из западных и центральных регионов Украины, а путь им зачастую преграждали только перегораживавшие улицы и магистрали мирные люди, просившие их одуматься и прекратить агрессию. Шли ожесточённые бои за Краматорск, Славянск, Красный Лиман. Противник активно применял самые агрессивные и жестокие свои подразделения, которые ещё не раз печально прославятся, в первую очередь, «Правый сектор» и «Азов». Оборона Славянска продлилась до конца июня, и лишь после замкнутого кольца окружения был осуществлён прорыв окружения. После этого ВСУ, пользуясь своим численным и техническим превосходством, последователь заняли Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку. До Донецка было в буквальном смысле рукой подать.

На следующем этапе боевых действий, когда, казалось бы, ВСУ стояли на пороге победы, возникла тактика «котлов», прославившая днецких ополченцев на весь мир. На территории ДНР таковой впервые стал Южный, или Изваринский котёл в районе кургана Саур-Могила — мы уже упоминали о нём, когда рассказывали о событиях 1943 года. К тому времени там был воздвигнут грандиозный мемориал героям Великой Отечественной войны, и едва ли кто-то мог подумать, что курган снова станет господствующей высотой в прифронтовой зоне. Кроме того, рядом находилась граница с Россией, разрыв с которой был бы катастрофой для ДНР. Бои шли здесь всё лето 2014 года. В августе последовали новые котлы — Амвросиевский, Иловайский, Еленовский. А в начале сентября ополченцы отбили Донецкий аэропорт, превратившийся за время боёв в совершеннейшие руины. Украинское командование сделало множество ошибок, что позволило ополченцам, нанеся ВСУ ряд поражений, переломить войну в свою сторону. Имена героев тех событий, самых известных командиров народного ополчения — Александра Захарченко, Алексея Мозгового, Арсена Павлова («Моторолы»), Михаила Толстых («Гиви») - теперь ушли в легенды Донецкой Народной Республики. Для Киева была критическая ситуация, и он был вынужден пойти на подписание первых Минских соглашений.

Бои возобновились на следующий, 2015 год. В конце января — начале февраля ополченцы замкнули Дебальцевский котёл. Вскоре были подписаны вторым Минские соглашения. Украина и народные республики взаимно отвели тяжёлые вооружения и создали зону безопасности. Впрочем, ВСУ и не думали соблюдать условия соглашения, в первый же день их действия обстреляв Донецк, убив 3 и ранив ещё 3 мирных жителей. И в последующие годы, несмотря на действующие Минские соглашения, города ДНР не раз обстреливались. Более того, как выяснилось впоследствии, Украина использовала их как передышку для накапливания сил, обустройства укреплённых районов, обучения и вооружения своей армии.

Собственная экономическая база, сложившаяся за века устойчивая межэтническая общность (а здесь живёт более 100 национальностей), сильная историческая память, духовный мир и самоидентификация себя с российским государством — вот то, что помогло выстоять в самый тяжёлый период жителями Донецкой области, добиться обретения независимости от навязываемого политического курса постмайданной Украины. Долгое время Россия не имела возможности официально включить в свой состав давно заслужившие этого Донецкую и Луганскую Народную Республику, она могла лишь оказывать ей максимально возможную в тех обстоятельствах помощь.

С годами ситуация только накалялась. Украина, накачанная оружием, радикализировавшаяся, ждала реванша за события 2014-2015 годов. Весь конец 2021 и начало 2022 годов были, казалось, наполнены ожиданием больших событий, сама атмосфера в те дни и недели была как будто наэлектризована. 21 февраля 2024 года, по иронии судьбы, в десятилетнюю годовщину победы Майдана, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал Указ о признании ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. А спустя три началась Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины, важнейшие события которой проходили и проходят на территории Донецкой Народной Республики, часть которой ещё с 2014-2015 годов были оккупированы украинскими военными.

Самым известным сражением первых недель бовых действий стала битва за Мариуполь. 2 марта 2022 года город был блокирован силами российской армии и донбасских ополченцев. Жители города, насчитывавшего в своё время почти полмиллиона жителей, были фактически взяты в заложники националистическим формированием «Азов». После месячных ожесточённых боёв боевики отступили на территорию металлургического комбината «Азовсталь», и лишь к 20 маю 2022 года сдались. С тех пор второй город республики вновь свободен и активно восстанавливается.

Следующие крупные сражения на Донецкой земле, памятные нам всем — бои за освобождение городов Соледара, Артёмовска, Авдеевки, Угледара, сопровождавшиеся прорывом мощнейших оборонительных рубежей. Буквально недавно освобождён город Селидово.

В разгар проведения спецоперации, в сентябре 2022 года в четырёх регионах, в том числе и в Донецкой Народной Республике, прошёл референдум о присоединении к Российской Федерации. ДНР показала самый высокий результат — 99,23% из проголосовавших высказались за. Вскоре Россия официально признала это, и ДНР теперь — полноправный субъект федерации, о чём говорится и в Конституции нашей страны.

Впереди ещё много трудной боевой работы. Ещё ждут своего освобождения Краматорск и Константиновка, Славянск и Дружковка, Покровск и Лиман, Северск и Часов Яр. Но теперь Донбасс не одинок — теперь его ополчение сражается бок о бок с российской армией, одерживая победу за победой. Не приходится сомневаться — час избавления настанет, и этот богатый своей историей и мужественными, не забывшими свои корни людьми край вновь станет процветающей землёй!