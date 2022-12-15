История современной России На протяжении многих десятилетий ХХ века Российская Федерация (она же Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика) была самой большой республикой Советского Союза.

Последние годы СССР

На протяжении многих десятилетий ХХ века Российская Федерация (она же Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика) была самой большой республикой Советского Союза. Как и другие союзные республики, несмотря на имевшиеся собственные органы исполнительной, законодательной и судебной власти, она жёстко контролировалась союзным центром, который в данном случае находился там же, где и республиканский – в Москве. Децентрализация власти произошла во второй половине 1980-х, во время перестройки. Её результатом стало избрание 4 марта 1990 года Съезда народных депутатов РСФСР – высшего органа государственной власти. А 29 мая 1990 года Председателем Верховного Совета РСФСР был избран Борис Николаевич Ельцин – бывший первый секретарь Московского горкома КПСС, секретарь ЦК КПСС, ушедший с 1987 года в оппозицию действующей власти и лично Михаилу Сергеевичу Горбачёву.

12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Фактически она выводила республику из состава Союза, хотя и предусматривала продолжение своего существования в рамках единой страны. Было провозглашено верховенство Конституции и законов РСФСР на территории республики над общесоюзными законодательными актами. Декларация давала равные возможности для всех политических партий и объединений, а также предусматривала расширение прав автономий и прочих субъектов федерации. С тех пор день принятия Декларации является в России государственным праздником.

Так в СССР фактически появилось двоевластие. Республиканская власть всё чаще стала подменять собой союзную. Она поощряла большую автономизацию регионов, ставя под угрозу целостность единой страны, отказывалась перечислять налоги в союзный бюджет. В декабре 1990 года из Конституции РСФСР были исключены все упоминания о социализме и на высшем законодательном уровне утверждено право частной собственности. Один за другим стали приниматься законы, рушившие советскую экономическую систему, но закладывавшие базис под новую. Были официально урегулированы банковское дело, частная предпринимательская деятельность, работа бирж.

Приход к руководству страной Б. Н. Ельцина. Беловежские соглашения и распад СССР

В марте 1991 года одновременно прошло 2 референдума: один общесоюзный (о сохранении СССР), другой республиканский (о введении поста Президента РСФСР). Большинство населения оказалось сторонниками сохранения единой страны, но при этом высказало желание учредить высший пост в России. 12 июня 1991 года, в годовщину подписания Декларации о государственном суверенитете РСФСР, президентом был избран Борис Ельцин. Его конкурентом на первых демократических выборах главы республики был Николай Рыжков, бывший председатель Совета министров СССР, но он набрал втрое меньше голосов. В тот же день прошли первые демократические выборы глав крупных городов – Москвы и Ленинграда. Победу на них одержали представители демократических кругов, соответственно Гавриил Попов и Анатолий Собчак. Официально Ельцин вступил в должность 10 июля 1991 года.

После провала августовского путча 1991 года и ареста членов Государственного комитета по чрезвычайному положению СССР, руководство РСФСР уже без оглядки на Горбачёва стало фактически демонтировать союзные государственные и политические органы. Ельцин запретил на территории республики деятельность КПСС, арестовал всё её имущество, заменил в субъектах исполкомы на администрации, главы которых назначались по согласованию с региональными Советами. Следом после КПСС под запрет попала созданная за несколько лет до того Коммунистическая партия РСФСР. Были окончательно упразднены комсомольские и пионерские органы, партийные архивы. Таким образом, власть Горбачёва оказалась окончательно подорвана, и распад СССР стал неизбежным. 8 декабря 1991 года в белорусской резиденции Вискули в Беловежской пуще были подписаны соглашения о прекращении существования Советского Союза и создания Содружества Независимых Государств (СНГ). 12 декабря 1991 года его ратифицировал Верховный Совет РСФСР, а 21 декабря к нему присоединились 8 других республик, 4 республики провозгласили свой суверенитет ещё до того. При этом Съезд народных депутатов РСФСР не ратифицировал соглашения, а 21 апреля 1992 года он же в статьях 4, 7 и 30 Конституции РСФСР подтвердил, что на территории республики действует советская Конституция и законодательство, а сама она остаётся частью СССР.

Строительство новой экономики. «Шоковая терапия»

Распад СССР неизбежно означал и полный крах советской экономической системы, которую безуспешно пытался реформировать Горбачёв. Ещё осенью 1991 года республиканским руководством был взят курс на радикальные экономические реформы с целью быстрейшего перехода на рыночные рельсы. Было сформировано новое правительство под руководством самого Ельцина. Его первыми замами стали Геннадий Бурбулис, Егор Гайдар и Владимир Шумейко. Тогда же новым председателем Верховного Совета РСФСР был избран известный экономист Руслан Хасбулатов.

В первый рабочий день нового 1992 года правительство приступило к так называемой «шоковой терапии». Была уничтожена система государственного регулирования цен, что, с одной стороны, привело к преодолению товарного дефицита, возвращению рубля в число конвертируемых валют, а с другой – к непомерному их вздорожанию на первых порах. Однако несогласованность действий правительства с финансовым, промышленным и сельскохозяйственным сектором привело к тому, что за считанные месяцы российские предприятия и хозяйства остались без оборотных средств. Инфляция в 1992 году составила 2600%, что обесценило заработную плату (с постоянной выдачей которой тоже возникли проблемы) и ещё сохранившиеся после павловских реформ сбережения населения. Сильно выросла безработица. Центробанк пытался покрыть потери денежной эмиссией, но полностью сделать это было невозможно. Как следствие всего этого резко упал покупательский спрос, хотя организаторы реформ обещали совсем противоположный эффект.

Российская экономика переживала тяжелейший кризис. Разрушились производственные цепочки, многие связанные друг с другом предприятия оказались в разных республиках. Усугубился и без того хронический кризис в сельском хозяйстве. Начался сильнейший экономический спад, последствия которого ощущаются до сих пор. В то же время экономическое развитие страны попало под контроль Международного валютного фонда и Всемирного банка, требовавшего соблюдения определённых условий для получения кредитов.

Борьба с оппозицией и сепаратизмом. Новая конституция

Между тем следом за распадом СССР захотели независимости и некоторые автономии внутри самой России. Были попытки провозгласить независимость Татарстана и Башкортостана, а также некоторых других регионов. Но самой проблемной оказалась северо-кавказская республика Чечня, в которой к власти пришли сепаратисты во главе с Джохаром Дудаевым. Демонстрируя собственную независимость, власть в этой республике как ни в чём не бывало продолжала пользоваться всеми благами и системами, созданными общими усилиями субъектов федерации.

В 1992-1993 годы страна переживала серьёзнейший политический кризис. В оппозицию к Ельцину ушли его вице-президент Александр Руцкой, а также Съезд народных депутатов и Верховный Совет во главе с Русланом Хасбулатовым. Проведённый весной 1993 года референдум не позволил выйти из этого кризиса. 21 сентября 1993 года Ельцин издал Указ о роспуске Съезда и Верховного Совета. В ответ эти органы назвали акт неконституционным и объявили президенту импичмент. Результатом стало побоище в Москве, итогом которого стала гибель, по разным оценам, от 120 до 150 человек, а мятежные парламентарии были блокированы и арестованы. Вскоре после этого руководство страны провело реформу государственного управления, распустив советы в регионах и муниципалитетах.

12 декабря 1993 года был проведён всероссийский референдум о принятии новой Конституции. Были расширены полномочия президента страны, создан двухпалатный парламент, официально закреплён принцип разделения властей. Одновременно прошли первые выборы в новые законодательные органы – Государственную думу и Совет Федерации.

В течение 1992-1994 годов в стране была проведена массовая приватизация: передача государственной собственности в частные руки. С одной стороны, это позволило оживить предпринимательство, дать возможность гражданам распоряжаться собственным жильём и землёй, с другой стороны – спровоцировало появление олигархии и вызвало огромное недовольство среди населения, не сумевшего распорядиться своими приватизационными чеками (ваучерами).

Всё более накалялась обстановка в Чечне. 30 ноября 1994 года президент Ельцин подписал Указ о мерах по восстановлению конституционного порядка в республике и 9 декабря 1994 года ввёл в неё войска. Кровопролитные боевые действия позволили установить контроль над почти всей территорией республики, однако война не закончилась. Потерпев поражение в открытом бою, сепаратисты перешли к методам террористической борьбы – произошли кровавые теракты в Будённовске, в Кизляре и Первомайском. 31 августа 1996 года были подписаны Хасавюртовские соглашения, согласно которым прекращались боевые действия, а российские войска выводились из Чечни. Таким образом, власть в республике фактически возвращалась к наследникам Дудаева, который к тому времени уже был убит.

Второй срок Б. Н. Ельцина

В 1996 году Борис Ельцин был переизбран на второй срок. В ходе этого периода его руководства страной наметился новый экономический кризис вследствие огромного госдолга, падение цен на сырьё, основную статью российского экспорта, а также падение рынка государственных краткосрочных облигаций. 17 августа 1998 года российское правительство объявило технический дефолт: курс рубля по отношению к доллару упал более чем втрое. Это привело к разорению множества банков и предприятий, особенно малого и среднего бизнеса.

7 августа 1999 года крупные формирования чеченских сепаратистов вторглись в соседний Дагестан, что спровоцировало начало Второй чеченской войны. 16 августа 1999 года вместо Сергея Степашина исполняющим обязанности председателя Правительства России был назначен Владимир Путин, до этого директор Федеральной службы безопасности. 4-16 сентября 1999 года в стране произошла серия чудовищных терактов: взрывы жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске. Погибло более 300 человек, ещё более 1700 были ранены. В Чечне был объявлен режим контртеррористической операции, введены войска. Основные силы боевиков в течение года были разгромлены, но столкновения с отдельными бандформированиями продолжались ещё несколько лет. Официально режим контртеррористической операции был снят только 16 апреля 2009 года.

2000-е годы. В. В. Путин и его первые два президентских срока

31 декабря 1999 года Ельцин объявил о своей досрочной отставке с поста президента. В марте 2000 года прошли выборы, на которых победу одержал Владимир Путин. Одной из первых своих задач он определил ликвидацию политического влияния олигархов на центральную власть. После начала судебного преследования из страны бежали влиятельнейшие бизнесмены ельцинской эпохи: Борис Березовский, Владимир Гусинский, Александр Смоленский. В 2003 году был арестован глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) , который впоследствии был осуждён.

После кризисных 1990-х экономика стала показывать уверенный рост, вдвое увеличились реальные доходы населения, бюджет страны стал профицитным благодаря росту цен на сырьё. Был проведён целый ряд экономических и социальных реформ в сфере трудовых отношений, железнодорожного транспорта, электроэнергетики, банковского сектора, пенсионного обеспечения, налогообложения, землепользования.

14 марта 2004 года Владимир Путин был переизбран на второй срок. В сентябре 2004 года произошёл кровавый теракт в Беслане, унёсший жизни более 300 человек. Основной целью Москвы в этот период стало укрепление вертикали власти. В частности, тогда были отменены выборы губернаторов, введено голосование на выборах в Госдуму по партийным спискам, ликвидированы территориальные представительства Госдумы, а члены Совета Федерации стали назначаться главами регионов.

С 2005 года для решения проблем в сфере здравоохранения, образования, культуры, сельского хозяйства, жилищной политики были введены «Национальные проекты». Тогда же была осуществлена попытка «монетизации льгот». Она встретила сильное недовольство населения, и через некоторое время её свернули. В этот период окончательно удалось отойти от перспективы возможного территориального и политического распада страны, добиться значительного усиления авторитета и влияния России на международной арене.

Президентство Д. А. Медведева

2 марта 2008 года новым президентом России был избран Дмитрий Медведев. 7 мая 2008 года он назначил Владимира Путина на должность председателя правительства России.

7 августа 2008 года начался вооружённый конфликт в Южной Осетии, спровоцированный агрессивными действиями грузинской армии и желанием президента Грузии Михаила Саакашвили установить контроль над отколовшимися от страны ещё за полтора десятка лет до этого регионами. 8 августа 2008 года началась операция по «принуждению к миру»: в регион был введён российский контингент. Боевые действия продолжались в течение 4 дней. Результатом стало подписание четырёхстороннего соглашения о мирном урегулировании конфликта, а также дипломатическое признание Россией Абхазии и Южной Осетии.

2008 год ознаменовался мировым финансово-экономическим кризисом, приведшим к определённому спаду производства, сокращению резервных фондов. Руководство России приняло масштабные антикризисные меры, позволившие нивелировать это. К 2011 году страна вернулась на докризисный уровень.

30 декабря 2008 года были утверждены поправки в Конституцию, увеличившие срок полномочий президента с 4 до 6 лет, а пребывание депутатов в Государственной думе – с 4 до 5 лет.

Время президентства Медведева отмечено проведением ряда реформ в силовых структурах: из состава прокуратуры был выделен Следственный комитет, началась реформа Вооружённых сил, а также Министерства внутренних дел. 25 апреля 2012 года были возвращены прямые выборы глав регионов.

Новые президентские сроки В. В. Путина

4 марта 2012 года президентские выборы в России выиграл Владимир Путин, который, в свою очередь, назначил председателем правительства Дмитрия Медведева. Тот период сопровождался масштабным протестным движением, организованным несистемной оппозицией действующей власти. В 2013 году после роспуска Координационного совета оппозиции протест пошёл на спад.

В феврале 2014 года в Сочи были проведены первые в стране Зимние Олимпийские игры. По их итогам сборная России заняла первое место в медальном зачёте. Даже после того как спустя 3 года прошли разбирательства антидопинговой комиссии и часть спортсменов была лишена своих медалей, Россия осталась на первом месте, на 2 медали опережая США.

18 марта 2014 года после проведения референдума в Крыму вследствие государственного переворота в Киеве Россия провозгласила свой суверенитет над полуостровом. Это стало результатом волеизъявления жителей Крыма, подавляющее большинство которых проголосовало за выход из состава Украины и воссоединение с Россией. Ряд западных стран, не признав результаты референдума, ввёл против России санкции. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из Евросоюза. За счёт разрыва значительной доли экономических связей с Западом произошло снижение производства, девальвация рубля по отношению к мировым валютам, упали реальные доходы населения, но обвала экономики удалось избежать.

С 30 сентября 2015 года Россия проводила военную операцию в Сирии, оказывая поддержку руководству страны в борьбе с террористическими организациями исламских фундаменталистов. Большая часть страны была освобождена к концу 2017 года.

18 марта 2018 года на четвёртый срок был переизбран Владимир Путин. Летом того же года Россия впервые приняла Чемпионат мира по футболу. В октябре 2018 года был принят закон о повышении пенсионного возраста на 5 лет, что привело к значительному недовольству среди населения.

15 января 2020 года в отставку было отправлено правительство Дмитрия Медведева, новым премьером стал Михаил Мишустин. В тот же день президент Путин внёс предложение о внесении ряда поправок в Конституцию России, что было одобрено Государственной думой и Советом Федерации.

С марта 2020 года в России началась эпидемия новой коронавирусной инфекции, которая привела к значительной заболеваемости населения и немалому числу смертельных исходов. Наряду с падением цен на сырьё, эпидемия привела к новому экономическому кризису и падению доходов.

После проведённого летом 2020 года голосования в основной закон страны были внесены такие пункты, как: приоритет российских законов над международными на территории России, запрет на иностранное гражданство для государственных должностных лиц, расширение полномочий Конституционного суда, Государственной думы и Совета Федерации, снятие ограничений на количество президентских сроков для ранее занимавших президентский пост.

Несмотря на все трудности, России удалось разработать и впервые в мировой практике внедрить общедоступную вакцину против этого вируса – «Спутник V». Уже в конце 2020 года государство приступило к массовой вакцинации населения. Вакцину зарегистрировали и начали применять в десятках стран мира.

В ночь с 23 на 24 февраля 2022 года началась специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Она стала результатом длительного российско-украинского политического кризиса, боевых действия украинских войск против Донецкой и Луганской народных республик, провозглашённых после государственного переворота в Киеве в 2014 году. 23-27 сентября 2022 года в результате проведённых референдумов в состав России были приняты Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области.

Многие европейские страны, США, Япония и Австралия ввели против Российской Федерации беспрецедентные по своему масштабу санкции. Но, несмотря на 9 последовавших друг за другом в 2022 году пакетов санкций, экономике нашей страны удалось выстоять под страшным давлением. Россия продолжает защищать свои государственные и экономические интересы.

Развитие науки

Распад СССР поверг в тяжёлый кризис научно-исследовательские учреждения страны. Было резко сокращено бюджетное финансирование, ряд организаций был ликвидирован. В 1990-е наука держалась во многом на зарубежных грантах. Лишь в 2000-е наука стала выходить из кризиса. В 2000 году Нобелевской премии по физике был удостоен Жорес Иванович Алфёров из Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе. Столь высокой наградой были отмечены его фундаментальные исследования в области технологий полупроводников и лазеров. Спустя ещё 3 года Нобелевской премии по физике были удостоены Алексей Алексеевич Абрикосов совместно с Виталием Ивановичем Гинзбургом за свои исследования в области таких явлений, как сверхтекучесть и сверхпроводимость. Кроме того, в 2010 году престижнейшую мировую премию получили представители отечественной научной школы, работавшие в Великобритании, – Андрей Константинович Гейм и Константин Сергеевич Новосёлов, занимавшиеся исследованием графена.

Ещё один успех отечественных физиков – разработка новейших систем квантовой связи для обмена данными с высокой степенью защиты, претворённая в жизнь под руководством Артура Викторовича Глейма из Института точной механики и оптики в Санкт-Петербурге. Результатом этих трудов стал запуск сначала одной линии квантовой связи, а затем и целой многоузловой сети. Широкого международного научного признания добились также астрофизики Александр Александрович Старобинский и Андрей Дмитриевич Линде, исследователь гравитационных волн Владимир Борисович Брагинский, коллектив Александра Павловского, разработавший метод получения сверхмощных магнитных полей. В 2016 году в лаборатории ядерных реакций в Дубне были открыты сразу 4 новых химических элемента, а в предыдущее десятилетие – ещё 10.

Престиж отечественной математической научной школы поддержали лауреаты Филдсовской премии Ефим Зельманов, Максим Концевич, Владимир Воеводский, Андрей Окуньков, Станислав Смирнов, а также наиболее известный среди них Григорий Перельман, первый в мире доказавший гипотезу Пуанкаре.

Немалого признания удалось добиться и представителям отечественных гуманитарных научных школ. Так, в 2010 году археологическая команда во главе с Анатолием Деревянко сумела обнаружить останки древнего человека, ровесника неандертальцев и кроманьонцев, получившего название денисовца. Большой вклад в изучение начального расселения древних людей внёс российский антрополог и историк Юрий Берёзкин.

Признавая важность научных достижений, государство в последние 2 десятилетия уделяет большое внимание реализации федеральных целевых программ, в том числе национального проекта «Наука», созданию технопарков, предоставлению грантов (особенно молодым учёным).

Промышленность и сельское хозяйство

Значительно выросли в последние 2 десятилетия промышленность и сельское хозяйство. Несмотря на все кризисы, России удалось сохранить военно-промышленный комплекс, авиастроение, атомную промышленность, ставшими в новом веке успешными отраслями, способными конкурировать с представителями других стран. Значительное развитие получили металлургия, добывающая, химическая, лёгкая, фармацевтическая промышленность, энергетическая сфера. Благодаря государственным вливаниям стала развиваться микроэлектроника и нанотехнологическая сфера. Быстрыми темпами выросло сельское хозяйство: ещё 30 лет назад импортировавшая зерно страна стала к началу 2020-х мировым рекордсменом экспорта пшеницы. Вышли на докризисный уровень и даже превзошли его животноводство, рыбоводство, вино-водочная промышленность; значительно выросло и потребление сельхозпродукции гражданами.

Культура

Большие изменения претерпела со времени распада СССР и культурная сфера. Значительное развитие получило телевидение и пресса, появились новые региональные и всероссийские издания и телеканалы. Реализовывались крупные градостроительные архитектурные проекты, самые известные из которых – восстановление Храма Христа Спасителя, строительство Третьего транспортного кольца в Москве, Кольцевой автодороги в Санкт-Петербурге и т.д. Благодаря развитию цифровых технологий российским гражданам был обеспечен круглосуточный доступ к выступлениям выдающихся представителей отечественного и зарубежного искусства, классическим и современным произведениям литературы и кинематографа.

В 2010-е государство особенно успешно реализует свою политику в сфере культуры. Были проведены значительные реформы, реализованы крупные музейно-выставочные проекты, установлено множество памятников историческим деятелям и мемориалов. 2014 год был объявлен в России Годом культуры, 2015 год – Годом литературы, 2017 год – Годом кино, 2019 год – Годом театра, 2022 год – Годом культурного наследия народов России. Посещаемость музеев выросла в 2 раза, увеличилось финансирование библиотек, созданы сотни кинозалов, в том числе в малых населённых пунктах. Особенно успешной отраслью стало кино, сборы которого выросли во второй половине 2010-х в 3 раза.

Социальная политика

Немалое развитие получила социальная сфера. С 2013 года действует государственная программа «Социальная поддержка граждан», рассчитанная до конца 2024 года. Её результатом должно стать комплексное улучшение обслуживания категорий граждан, получающих меры социальной поддержки; повышение коэффициента рождаемости; увеличение доли переданных на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; создание условий для наилучшей работы социально ориентированных некоммерческих организаций, улучшение материального и социального положения пенсионеров и инвалидов.