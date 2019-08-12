Гибель «Курска»: без права на забвение Девять фактов о самой масштабной подводной катастрофе в истории российского военного флота 12 августа 2000 года – эта дата навсегда вошла в историю российского военно-морского флота как одна из самых трагических. Во время комплексных учений Северного флота атомный подводный ракетоносный крейсер К-141 «Курск» потерпел катастрофу и опустился на дно на глубине 108 метров. Никто из 118 членов экипажа, командного состава и представителей одного из российских оборонных предприятий не выжил. Несмотря на то, что еще в 2002 году была установлена официальная причина катастрофы, а сама подлодка, поднятая со дна и доставленная в плавучий док, была обследована специалистами буквально по сантиметру, споры... На чтение: 4 минуты

Девять фактов о самой масштабной подводной катастрофе в истории российского военного флота

12 августа 2000 года – эта дата навсегда вошла в историю российского военно-морского флота как одна из самых трагических. Во время комплексных учений Северного флота атомный подводный ракетоносный крейсер К-141 «Курск» потерпел катастрофу и опустился на дно на глубине 108 метров. Никто из 118 членов экипажа, командного состава и представителей одного из российских оборонных предприятий не выжил.

Несмотря на то, что еще в 2002 году была установлена официальная причина катастрофы, а сама подлодка, поднятая со дна и доставленная в плавучий док, была обследована специалистами буквально по сантиметру, споры о том, что погубило один из самых новых и лучших в России подводных крейсеров, не утихают по сей день. Действительно, об обстоятельствах катастрофы, ставшей одной из крупнейших в истории мирового подводного флота, по-прежнему многое остается неизвестным: восстановление картины трагедии по сохранившимся следам всегда оставляет место для сомнений. Однако несомненно другое: все подводники «Курска», как те, кто погиб в первые минуты, так и те, кто прожил еще несколько часов, проявили небывалое мужество и героизм, которые не остались неоцененными государством.

1. Как К-141 стал «Курском»

Атомная подводная лодка К-141 была заложена на «Севмашпредприятии» — одном из ведущих судостроительных заводов, выпускающих атомные субмарины — 22 марта 1990 года. Это была одна из последних крупных подлодок, заложенных в советское время. Она строилась по проекту 949А, который в СССР имел шифр «Антей», а на Западе — Oskar II, и имела заводской номер 662. 31 января 1991 года лодка была зачислена в состав советского ВМФ, а уже 18 марта, за три года до спуска на воду, был сформирован экипаж новой субмарины: это было обычной практикой, поскольку до передачи лодки флоту члены ее экипажа должны были пройти обучение в учебном центре подплава в Обнинске. Лодка еще достраивалась, когда 6 апреля 1993 года по приказу главнокомандующего российским ВМФ ей было присвоено собственное имя — «Курск» – в честь 50-летия победы на Курской дуге (тем же приказом собственные имена получили еще пять лодок проекта «Антей» и тоже в честь городов-героев и городов воинской славы). 16 мая 1994 года лодку спустили на воду, а 20 января на ней торжественно подняли Андреевский флаг.

Экипаж К-141 «Курск»

Источник: pikabu.ru

2. Одна из трех самых страшных катастроф подлодок

Катастрофа «Курска» стала одной из крупнейших в истории подводного флота всего мира. До этого большее число жертв (129 человек) повлекла за собой лишь одна катастрофа, которую потерпела американская субмарина «Трэшер». Эта подлодка затонула 10 апреля 1963 года на глубине 2,5 километра в Атлантическом океане. В истории отечественного подводного флота лишь одна авария превосходит катастрофу «Курска» по тяжести последствий: 122 погибших в результате пожара и взрывов на подлодках Северного флота Б-37 и С-350. Но она произошла у пирса в Екатерининской гавани. Так что гибель К-141 с полным основанием можно считать крупнейшей подводной катастрофой в истории российского ВМФ.

К-141 «Курск»

Источник: upload.wikimedia.org

3. «Курск» на связь не вышел

12 августа 2000 года К-141 «Курск» в ходе комплексных учений Северного флота произвел условную атаку своим главным оружием — крылатыми ракетами «Гранит», а в середине дня корабль должен был осуществить еще одну учебную атаку, на этот раз торпедами. Но ни этой атаки, ни лодки, которая должна была всплыть после этого, наблюдатели на надводных кораблях так и не дождались, как и доклада с лодки о выполнении учебной задачи. Согласно флотскому регламенту, через полчаса после того, как в одиннадцать часов вечера того же дня командир «Курска» не вышел на связь, лодку объявили аварийной. И после этого началась поисково-спасательная операция.

Записка капитан-лейтенанта Дмитрия Колесникова

Источник: topwar.ru

4. Одиннадцать дней надежды и скорби

Только в 4.50 13 августа гидроакустики сумели установить местонахождение лодки, лежавшей на дне на глубине 108 метров. Как говорят моряки, атомные лодки (в отличие от дизельных) не предназначены для того, чтобы ложиться на грунт, и такое положение «Курска» однозначно свидетельствовало о том, что на борту произошла авария. Спасательные работы велись в течение одиннадцати суток — с 13 по 24 августа, но результатов не дали. Впрочем, их и не могло быть, несмотря на все надежды. Как выяснилось позднее, практически весь экипаж подлодки погиб в первые минуты катастрофы, и только в кормовом девятом отсеке (в турбинном зале) 24 моряка оставались живыми еще несколько часов. Но и их спасти не было никаких шансов, поскольку спасательный шлюз оказался затопленным.

Вид на носовую оконечность подлодки проекта 949А К-148 «Краснодар», аналогичной подлодке «Курск». Хорошо видны отверстия носовых торпедных аппаратов по правому борту, в одном из которых 12 августа 2000 года на «Курске» и взорвалась торпеда

Источник: topwar.ru

5. Смертоносная торпеда

В числе основных версий гибели «Курска» назывались несколько, в том числе столкновение с американской подводной лодкой «Мемфис» (тип «Лос-Анджелес») и даже торпедирование российской субмарины американской лодкой «Толедо» того же типа. Но все эти гипотезы, несмотря на то что их поддерживает немалое число профессиональных моряков, не нашли подтверждения в ходе следствия и осмотра поднятого со дна Баренцева моря «Курска». Официальная версия гласит (и зафиксированные шумы от взрывов на борту подлодки подтверждают ее), что 12 августа 2000 года в 11.28 в первом отсеке лодки из-за утечки компонента топлива (пероксида водорода) взорвалась торпеда калибра 650 мм. Это привело к пожару, который через две минуты вызвал взрыв остальных находившихся в отсеке торпед, что привело к почти мгновенному уничтожению первых четырех отсеков лодки и буквально бросило «Курск» на дно. Выжить удалось только тем членам экипажа, кто находился в пяти кормовых отсеках. Они успели надежно заглушить реактор лодки, но не сумели остановить проникновение воды из носовых отсеков и постепенно отступили в последний, девятый, где и умерли в ночь на 13 августа от удушья.

Общий вид подводной лодки «Курск» в осушенном плавучем доке ПД-50 в порту Росляково

Источник: naked-science.ru

6. Награды для героев

Указом президента Российской Федерации все члены экипажа подлодки «Курск» 26 августа 2000 года были награждены за мужество, героизм и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга. Командир корабля капитан первого ранга Геннадий Лячин посмертно удостоился звания Героя Российской Федерации , а все без исключения остальные члены экипажа — орденов Мужества (посмертно). Есть версия, что поводом для награждения стали не действия во время катастрофы подлодки, а плавание лодки к берегам Югославии во время агрессии НАТО осенью 1999 года, но многие из награжденных в августе 2000 года в том походе не участвовали.

Часть ограждения рубки подводной лодки «Курск», установленная в Мурманске

Источник: upload.wikimedia.org

7. Операция, не знающая равных

Через два дня после того, как был обнародован указ о награждении членов экипажа «Курска», правительство России приняло решение о подъеме лодки. На разработку и проведение этой операции ушло больше года: официальный акт об окончании работ был подписан 22 октября 2001 года. Сама операция стала первой в мировой истории: никогда до сих пор никто не пытался поднимать атомные подводные лодки, да еще такого крупного водоизмещения — 23 860 тонн. Когда лодку удалось оторвать от дна и поднять к поверхности, ее закрепили под днищем баржи Giant 4. В таком виде этот тандем дошел до порта Росляково и вошел в плавучий док ПД-50 — крупнейший в России. Именно там на ее борт и взошли представители следственной группы и военные эксперты, по результатам работы которых и была выдвинута версия о взрыве торпеды в первом отсеке лодки, ставшая официальной.

Монумент памяти моряков подводной лодки «Курск» в поселке Видяево Мурманской области, где базировался ракетоносец

Источник: upload.wikimedia.org

8. Два года на опознание

После того как «Курск» был поднят со дна и доставлен в Росляково, с его борта начали эвакуировать тела моряков. Первых погибших подняли на поверхность еще в конце августа 2000 года, прежде всего тех, кто находился в девятом отсеке, но большинство (свыше 70 моряков) удалось извлечь из отсеков лодки только после ее подъема. К концу марта 2002 года были найдены и опознаны останки 115 человек из 118, находившихся 12 августа 2000 года на борту «Курска». Не удалось обнаружить только члена группы целеуказания матроса Дмитрия Коткова, командира отделения торпедистов матроса Ивана Нефедкова и представителя завода «Дагдизель» (предприятия, производящего большинство российских торпед, в том числе и тех, которые стоят на вооружении лодок проекта «Антей») Мамеда Гаджиева.

Памятный крест перед погружением на месте гибели подводной лодки «Курск»

Источник: ria.ru

9. Вечная память

Память о погибших в августе 2000 года моряках-подводниках «Курска» увековечена множеством памятников по всей России. В Мурманске на спуске между улицами Челюскинцев и Героев-североморцев установлена часть рубки затонувшей подлодки — как знак памяти обо всех моряках, погибших в мирное время. Мемориалы памяти моряков «Курска» установлены в Москве и в Видяево — месте базирования подлодки, в Курске и Севастополе, Нижнем Новгороде и других городах, откуда были призваны и где похоронены погибшие члены экипажа подлодки. А в 2012 году на дне Баренцева моря (на месте, где погиб «Курск» и откуда он был поднят) установили двухметровой высоты металлический крест со специальной системой затопления. Его спустили с борта океанского спасательного буксира Северного флота «Николай Чикер» в присутствии родственников погибших моряков подлодки, в том числе родителей так и не найденного матроса Дмитрия Каткова.

Мемориал в память о гибели моряков подводной лодки «Курск» в Москве у Центрального музея Вооруженных сил

Источник: upload.wikimedia.org

Обложка: amic.ru