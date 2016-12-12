«Битва при Ельцине»: как нам учить уроки собственной истории Низкопробный гвалт, который поднялся вокруг выступления Никиты Михалкова в Совете Федерации (точнее, вокруг той части, где говорится о «Ельцин-Центре»), сам по себе значимым событием не является. Однако этот гвалт точно характеризует «от противного» значимость проблемы, о которой говорит Михалков: «Не может быть культуры без объективного понимания истории». На чтение: 3 минуты

Низкопробный гвалт, который поднялся вокруг выступления Никиты Михалкова в Совете Федерации (точнее, вокруг той части, где говорится о «Ельцин-Центре»), сам по себе значимым событием не является. Однако этот гвалт точно характеризует «от противного» значимость проблемы, о которой говорит Михалков: «Не может быть культуры без объективного понимания истории». Причём под культурой в данном случае понимается национальная идентичность, принадлежность к традиционной для нас системе нравственных ценностей.

Обратите внимание: Михалков в который раз говорит об «инъекции ежедневного разрушения национального самосознания». Говорит – и о поразительном видеофильме, в котором 1000-летняя история Отечества «кроме Ельцина» предстаёт как набор позорных мерзостей, и о содержании и идейной направленности ряда публичных мероприятий.

Речь совершенно не о самом «Центре» как музее одного из Глав Российского государства и, тем более, не о самом Борисе Ельцине.

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Сам Ельцин – громадная часть нашей истории. Глыба.

И ещё – громадная часть моей личной биографии.

19-21 августа 1991-го я, 21-летний студент, был среди акивных защитников Белого дома. Ночевал в редакции газеты «Россия», где подрабатывал (ровно внутри здания Правительства РСФСР), писал, печатал и раздавал листовки на баррикадах. Как сейчас помню стойку с автоматами Калашникова в кабинете главреда. Мы были настроены серьёзно. Мы были опьянены свободой, открывавшимися перед нами горизонтами демократии, новой жизни в обновленной стране. Мы все как один были за Ельцина: в то время Родина, свобода и Ельцин – это было в нашем понимании одно и то же.

Нас, таких советских людей, тогда было много – и у Белого дома, и во всей стране. Миллионы, десятки миллионов. Это было не по заданию вражеских разведок, не за деньги и не ради карьеры. Это было по зову сердца и по собственному разумению.

Потом я взрослел. Вместе со всей страной пережил её распад, пережил 90-е. Много чего увидел и понял – поэтому сегодня думаю не совсем так, как 21-летний студент. Кто всегда прав и безошибочен от рождения – тому по-хорошему завидую и советую найти какую-нибудь секту, куда можно подать заявление о прижизненном причислении к лику святых.

Мы все, решающее большинство граждан, хотели «свобод» и Ельцина – мы их получили. Именно таким мы видели решение тех гигантских проблем, которые были в советской системе. Именно поэтому – а не из-за каких-то мифических заговоров Даллеса – Ельцин стал первым в российской истории главой государства, который выиграл (причём дважды) всенародные выборы.

Мы заблуждались? Во многом – да.

Борис Николаевич заблуждался вместе с нами – или даже вслед за нами. Он ведь не с Луны в Россию свалился. Он настоящий уральский советский человек. Как большой политик – он производная истории России, производная того кризиса, который переживала наша страна.

Несомненно, уроки 90-х надо помнить и изучать. Но ни Ельцина, ни его годы нельзя вычеркнуть из тысячи лет, прожитых нашей страной. Как нельзя вычёркивать ни секунды, ни одного имени из остальной тысячи лет.

***

Увы, в «Ельцин-Центре», представляя в злополучном видеофильме историю России как череду бессмыслицы и беспросветности, – подставляют и самого Ельцина. Получается, что тысячу лет многие поколения наших предков шли «не в ногу» и только один Ельцин «в ногу». Чего здесь больше – комизма или глупости? А с другой стороны, выходит, что первый президент России взялся ниоткуда, за его спиной нет истории России – ни великих триумфов, ни реальных трагедий?

Вот это и есть словами Михалкова «инъекция разрушения национального самосознания». Разрушение – это не разные мнения о событиях нашей истории, пусть даже нелицеприятные. Разрушение – это сведение истории к примитивному лозунгу. Это вырывание из её сложной логики целых кусков: кто-то вырывает советскую эпоху, кто-то имперскую, кто-то «киевскую», кто-то ельцинскую.

Но в «Ельцин-Центре» переплюнули всех прочих сектантов: там вырезали у России вообще всю историю. Потому что она не соответствует чьим-то догмам о какой-то «европейской цивилизации». Один пример из клипа: мол, в 1964-м страна «вступила в трясину застоя», а в 1985-м «получила шанс на возврашение в цивилизованный мир».

Что за чушь? Леонов, «Союз – Аполлон», разрядка, Саяно-Шушенская ГЭС, БАМ, Товстоногов, Большой, «советская зона влияния» на половину земного шара, абсолютное мировое лидерство в спорте, расцвет литературы и киноискусства – это всё «трясина застоя»? А банальная безопасность? Когда в детстве нас с маленькой сестрой родители выпускали из дому шляться весь день неизвестно где (без мобильников и жучков слежения!) со строгим наказом «вернуться, как совсем стемнеет»; когда в нашей достаточно зажиточной по советским меркам квартире в центре на Украине (бабушка – всё-таки 20 лет директор школы и орденоносец) единственный ключ от картонной двери всегда клали под коврик, ибо слова «оргпреступность» и «киднеппинг» можно было прочитать только в детективах Чейза, – это к какой такой «цивилизации» мы должны были оттуда, из такой-то «отсталой трясины», вернуться?

Нет, мы и без назойливых подсказок знаем, что такое «застой».

Идеализировать тут нечего.

Могу вам привести бессчётное число отрицательных примет советской эпохи – на сто страниц. Я просто иллюстрирую простую мысль: на любой безответственный лозунг найдётся предметное опровержение, а на каждый, в свою очередь, фактик вне контекста – другой такой же фактик. Разговор в таком духе бесполезен. Полезно только принятие картины истории целиком, без изъятий и ярлыков.

***

Но, увы, это не для всех очевидно.

Обратите внимание: весь гвалт происходит оттого, что кое-кто решительно отказывается принимать Россию не такой, какой видится им в эротических или идеологических фантазиях, а такой, какая она есть. Мол, пока не сделаете мне снова так, как было при Ельцине (при Сталине, в 1913-м), – я такую неправильную Россию не принимаю.

И вот в пылу такой «борьбы» не считается зазорным даже подставить (именно подставить!) глубокоуважаемую всеми, причем не в элитах – а в народе уважаемую! – Наину Иосифовну Ельцину: шепнуть ей, что, мол, «Михалков вашего мужа запретить хочет». Хорошо, что Михалков тактично пресёк провокацию в зародыше (см. его пояснительное письмо Н.И. Ельциной ).

А с «недобросовестными интерпретаторами» Михалков в дискуссию не вступает. И правильно делает.

***

А вместо увлекательных дискуссий, которыми идеологи из прошлого развлекаются сами с собой, гораздо разумнее заниматься чем-то полезным. В нашем случае – это изучение и просвещение, сбережение и преумножение культурно-исторической ценностной среды. Собственно, в Совете Федерации Н.С. Михалков рассказывал как раз о сотрудничестве с Минкультуры по этой части.

Вот мы и помогаем и будем помогать в съёмках таких фильмов, как «Экипаж», «Ледокол», «Викинг», «28 панфиловцев» (это примеры только за последние полгода). Ставим и будем ставить памятники героям Отечества – и отнюдь не только военным, но и такие, как открытые на днях в Москве памятники Сергею Прокофьеву и Майе Плисецкой. Ибо они – наши национальные герои. Не уворачивались и не будем уворачиваться и от противоречивых событий: планируем реконструкцию музея в Катыни – не для того, чтобы еще раз покаяться перед польскими соседями или, наоборот, домогаться покаяния от них (есть за что), а чтобы почтить память всех погибших, оставить трагедии в прошлом и жить будущим. Открываем и будем открывать всё новые и новые познавательные культурно-исторические маршруты и центры в разных регионах – в первую очередь для детей.

Это и есть та самая естественная ценностная среда, в которой воспитывается самостоятельный гражданин. И к такому гражданину дешёвые клеветнические измышления не прилипнут.

Именно в такой работе мы видим метод реализации задач, поставленных в Доктрине информационной безопасности РФ, которую В.В. Путин утвердил на прошлой неделе: «…нейтрализация информационно-психологического воздействия, в том числе направленного на подрыв исторических основ и патриотических традиций, связанных с защитой Отечества».

P.S.

Меня вот иногда упрекают в несдержанности и неизящности формулировок. Каюсь. Есть такой грех.

Но вот вчера по поводу приводимого нами в порядок музея Зои Космодемьянской в дер. Петрищево (на месте ее казни) выступил в СМИ известный карикатурист А. Бильжо:

«…Когда Зою вывели на подиум (! – прим В.М. ) и собирались повесить, она молчала, хранила партизанскую тайну. В психиатрии это называется «мутизмом»: она просто не могла говорить, так как впала в «кататонический ступор с мутизмом», когда человек с трудом двигается, выглядит застывшим и молчит. …Это была клиника, а не подвиг давно болевшей шизофренией Зои Космодемьянской».

Как же мне назвать гр. Бильжо? Дорогие читатели, подскажите, пожалуйста, сдержанный, высококультурный и изящный синоним к тому слову, которое я имею в виду. Заранее благодарен.