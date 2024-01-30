11 класс | История России

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ИНТЕРЬЕРЕ НОБЕЛЕВСКИХ ПРЕМИЙ

БЛОХ А.

В книге историка науки, известного своими публикациями по нобелистике доктора геолого-минералогических наук Абрама Блоха освещается история отношений между руководителями Советского Союза и Нобелевским фондом. На основе анализа уникальных отечественных и зарубежных архивных документов показано признание советским руководством авторитета Нобелевского движения, но результатом этого признания являлась настойчивая борьба против контактов советских граждан (прежде всего ученых) с Нобелевским фондом. Автор впервые вводит в научный оборот неизвестные факты из истории отечественной науки, из жизни и творческой деятельности ряда известных советских и иностранных ученых, писателей и политиков.