Николай Леонов. Переводчик на страже интересов государства Легендарный разведчик, руководитель информационно-аналитического управления внешней разведки, он предсказал многие ключевые события конца XX века На чтение: 5 минут

23 мая 1963 года. Стадион «Лужники». На трибуне Фидель Кастро. Он выступил с двухчасовой речью перед огромной аудиторией. Только по примерным подсчётам «Лужники» вместили в себя в тот день сто тысяч человек. Это было грандиозное событие. Генсек Никита Хрущёв хотел, чтобы Кастро выступил с заранее подготовленной речью. Вышел и зачитал её по бумажке. Однако Кастро отверг такой вариант. Он привык действовать по-другому, полагаясь на двух союзников – импровизацию и экспрессивность.

Советский зритель подход оценил. Слишком контрастно выглядело выступление команданте на фоне советского лидера. Бурный и эмоциональный испанский язык заворожил толпу. Но магия кубинца быстро бы улетучилась, если бы не один человек – переводчик. Его практически никто не знал. Но он всем запомнился. Николай Сергеевич Леонов не побоялся взять на себя колоссальный груз ответственности – синхронно переводить речь Кастро. И справился безукоризненно, не уступив команданте ни в артистизме, ни в эмоциях. И лишь некоторые знали, что Леонова специально ради этого «выдернули» из Латинской Америки, ведь он являлся сотрудником внешней разведки СССР.

Начало истории: не благодаря, а вопреки

У Николая Сергеевича необычная судьба. Он отправился покорять «большой мир» из деревни Алмазово, что в Рязанской губернии. Сумел поступить в МГИМО, столкнулся с суровой реальностью жизни и опалой со стороны Вышинского, министра иностранных дел СССР. Но в награду получил знакомство с Раулем и Фиделем Кастро, а также Че Геварой. Работал на советскую разведку в Латинской Америке, возглавил аналитический отдел КГБ. А в 1991 году ушёл в отставку, поскольку не смог принять гибель страны, которой служил много лет.

Разведчик Леонов всегда оставался верен себе. Он не потерялся даже в «лихие 90-е». Николай Сергеевич написал много книг, часто посещал телевизионные передачи, был депутатом Государственной Думы России IV созыва и, в целом, вёл очень бурную политическую жизнь. До своего последнего дня он считал, что гибель Советского Союза – это величайшая несправедливость, которая только могла произойти.

22 августа 1928 год. Деревня Алмазово. Она располагалась на стыке сразу трёх областей – Рязанской, Тульской и Московской. А всего лишь в паре десятков километров от неё – легендарное Куликово поле. В Алмазово и родился Николай Сергеевич Леонов. Происходил он из обычной крестьянской семьи. И первые десять лет его жизни неразрывно связаны с той деревней. Николай помогал родителям, по-другому там просто было не выжить. Были трудные времена, но Леонов сохранил в памяти всё только хорошее. Он вспоминал: «У меня в памяти до сих пор клубятся весёлые дымы над избами и звучит утренняя перекличка петухов».

Потом мать с отчимом перебрались в подмосковную Электросталь. Туда же в 1938 году отправился и Николай. Несмотря на то, что Электросталь была городом, матери и отчиму всё равно приходилось держать огород и скотину. Денег на еду не хватало. Времена-то было сложные, голодные, а в семье, помимо Николая, росло ещё четыре ребёнка… Поскольку отчим работал на железной дороге, то «огородно-коровьи» дела легли на плечи пасынка. А он и не противился, хотя ему нравилось учиться в школе, а домашние обязанности забирали очень много времени. Но Николай справлялся, «воюя на два фронта», в то время как многие его ровесники «сходили с дистанции» и бросали учёбу.

Когда грянула Великая Отечественная война стало уже не до учёбы. Николай Сергеевич вспоминал, что в тот момент ему пришлось резко повзрослеть. Пришлось работать, чтобы прокормить большую семью. Вместе с другом он зимой трудился на железной дороге, очищал пути от снега за почасовую оплату. Однако ситуация складывалась таким образом, что становилось почти негде купить еду. И тогда Николай ездил в Горьковскую область, чтобы раздобыть хлеб. Путь – неблизкий. Двое суток «зайцем» то на крыше вагона, то в товарных составах. Однажды пришлось ехать под проливным дождём, спрятавшись в каменный уголь в открытом полувагоне. Было страшно и опасно. Могли поймать стражи порядка, приняв за диверсанта. И попробуй докажи, что ты – не враг народа. Можно было нарваться и на банды уголовников… Но Николай, несмотря на опасные встречи, всегда возвращался домой с хлебом. Он сумел обнаружить у себя способность – умение вести разговор. Тогда Николай и подумать не мог, что этот навык станет одним из определяющих в его жизни…

В 1943 году заработала школа. Николай не хотел возвращаться, но настоял отчим. Вскоре он познакомился с Виктором Рейтблатом. У того дома была большая библиотека. И Николай открыл для себя новую науку – историю. Она его так увлекла, что он перечитал все книги, которые только смог найти у Рейтблатов. Благодаря другу Николай начал изучать немецкий. На удивление, чужой язык давался очень легко. И спустя время Леонов уже смог самостоятельно прочитать «Так говорил Заратустра» Ницше в подлиннике.

Пройдя через огромное количество трудностей, Николай окончил школу с золотой медалью. Не благодаря, а вопреки. И решил, что нужно поступать в институт. Сначала хотел поступать в МГУ на юридический факультет, но друг Виктор настоятельно рекомендовал МГИМО. Николай подготовил два комплекта документов. Доехал до Москвы. По дороге один милиционер сказал, что быстрее и дешевле добраться до МГИМО. Выбор был сделан. Без проблем сдал экзамен по немецкому языку и стал студентом. А в качестве специализации Леонов выбрал испанский язык.

Навык преодоления трудностей

Осень 1947 год. Леонов – студент МГИМО. Здесь царила своя, очень специфичная атмосфера. Николай выглядел «белой вороной». Обычный парень из бедной семьи не мог стать «своим» для детей чиновников разного калибра. Да и ходил он все студенческие годы в одном костюме – мундире железнодорожника, доставшегося от отчима. Однако ум, работоспособность, дисциплина и ответственность всё же ценились гораздо выше, нежели одежда. Старинная поговорка «встречают по одёжке, провожают по уму» в этом случае оказалась правдивой.

Леонов готовился к работе в МИДе, куда он попал по предварительному распределению. Однако произошло событие, которое стремительно перевернуло всё с ног на голову. Одна из студенток, дочь высокопоставленного чиновника, заявила, что её хотели изнасиловать. Резонансное дело дошло до министра иностранных дел Андрея Вышинского. И он не стал разбираться. А правда заключалась в том, что девушка таким образом отомстила одногруппникам из-за их отказа подписать рекомендательное письмо в партию. Пятерых студентов отчислили. Леонов, являясь комсоргом, попытался донести правду до «верхов». За это и поплатился. Его сняли с поста комсорга, устроили строгий выговор, после чего отказали в зачислении в МИД. Вместо этого Леонова определили на самую унизительную работу для выпускника МГИМО – практикантом в издательство литературы на иностранных языках.

С героями кубинской революции

Казалось, карьера завершилась, не успев начаться… В издательстве Леонов хорошо проявил себя. Спустя некоторое время он попал в группу перспективных работников, который решено было отправить в Мексику на совершенствование знаний испанского языка. Так Николай стал стажёром при советском посольстве в далёкой североамериканской стране.

Апрель 1953 года. Леонов добрался до итальянской Генуи на поезде. Оттуда отправился в Веракрус на корабле «Андреа Гритти». Там и состоялось знакомство с Раулем Кастро. Они быстро подружились, но в кубинском порту Рауль покинул корабль. И оба в тот момент думали, что судьба их уже не сведёт…

…Прошло несколько лет. Фидель и Рауль Кастро вместе с единомышленниками были высланы в Мексику. А в 1956 году Николай случайно встретил своего старого знакомого на улице. Остановились, разговорились. Так началась история дружбы. Рауль познакомил Леонова с Фиделем и Че Геварой. Николай Сергеевич тогда искренне поразился, что кубинцы живут под лозунгом «Родина или смерть» и ничего другого не признают.

Вскоре проамериканское правительство Кубы сумело выследить революционеров и арестовать их. В квартире Че Гевары произошёл обыск. И стражи порядка обнаружили визитку Леонова (по другой версии – совместную фотографию революционеров и Николая). Таким образом Николай был признан негодным к несению дипломатической службы из-за «связи с путчистами». И его отправили в Москву.

Вновь Леонову пришлось начинать всё с нуля. Он работал в издательстве, затем поступил в заочную аспирантуру Института истории Академии наук по курсу истории Латинской Америки. И стал готовить себя к научной деятельности.

Служба на благо Родины за её пределами

Весна 1958 год. Неожиданно Леонова пригласили на беседу в отдел кадров КГБ. И после разговора ему поступило предложение начать работу в управлении, занимающимся внешней разведкой. Николай подумал и согласился. Но прежде, ему требовалось пройти специальную подготовку в 101 школе КГБ.

Спустя какое-то время Леонов получил и первое задание. Ему нужно было вместе с заместителем Председателя Совета Министров СССР Анастасом Ивановичем Микояном отправиться в Мексику, где проходила выставка достижений советской науки и техники. По документам Николай Сергеевич значился переводчиком с испанского. На деле же ещё являлся разведчиком и охранником Микояна.

Советская делегация побывала в разных мексиканских городах, общалась с высокопоставленными чиновниками, но какого-то прорыва в отношениях двух государств не наметилось. И всё же поездка оказалась продуктивной. Советская сторона получила приглашение на Кубу, где уже произошла революция и власть оказалась в руках Фиделя Кастро. А уже в январе 1960 года Леонов прибыл на остров Свободы в качестве переводчика советской делегации. Отправили Николая Сергеевича в командировку исходя из стратегических соображений. В Управлении прекрасно знали о его дружеских отношениях с братьями Кастро. Соответственно, от Леонова ждали нужных результатов во время переговоров.

Поездка прошла хорошо. И Леонова назначили начальником подразделения, занимавшегося кубинским направлением. Правда, в том подразделении был лишь он один. Николай Сергеевич взялся за работу. Он часто бывал на официальных мероприятиях, общался с чиновниками разной величины. Вскоре этот официоз наскучил советскому разведчику. Ему хотелось работать «на переднем крае». Об этом он и сообщил руководству.

Начальство пошло Николаю Сергеевичу навстречу, и его перевели в Мексику. Официально Леонов получил должность третьего секретаря посольства. На деле же он работал против спецслужб США. Довелось ему встретиться и с Ли Харви Освальдом. Тот пришёл к Леонову на приём, заявив, что хочет вернуться в СССР, поскольку опасается за себя и своих близких. После чего Освальд попытался написать заявление о предоставлении ему советского гражданства. Однако он был в таком нервном состоянии, что дописать не смог. Леонов предложил ему подождать. И Освальд покинул кабинет. Позже Николай Сергеевич узнал, что его обвинили в двойном убийстве: президента США Кеннеди и полицейского. Леонов удивился, решив, что Освальда просто «назначили» козлом отпущения. По мнению советского разведчика, Ли Харви не мог так расчётливо и хладнокровно совершить преступление.

В качестве переводчика Николай Сергеевич сопровождал Фиделя Кастро во время его путешествия по Советскому Союзу в 1963 году. Именно тогда ему пришлось проявить все свои способности и знания, чтобы оправдать доверие кубинского лидера. И Леонов справился. Триумфальным для него стал синхронный перевод пламенной речи Кастро во время его выступления на стадионе Лужники.

Затем Николай Сергеевич вернулся в Мексику, где продолжил работу по противодействию американским спецслужбам. Довелось ему побывать в Афганистане, а также других странах.

Кто владеет информацией, тот владеет миром

В 1971 году Леонова назначили заместителем начальника информационно-аналитического управления внешней разведки. А спустя два года он уже возглавил ведомство.

Ещё когда Леонов стал заместителем, его вызвал к себе Юрий Владимирович Андропов, Председатель КГБ СССР. Его интересовало мнение аналитика по поводу ситуации в Чили. В то время там шла ожесточённая борьба за власть. Избранного в 1970 году президента Чили Сальвадора Альенде поддерживал Советский Союз. И сам лидер южноамериканской страны три раза посещал СССР. Последний его визит состоялся в декабре 1972 года.

Чили к тому моменту погряз в пучине «национальной забастовки». Всё шло к военному перевороту. И Андропова интересовало мнение аналитика по поводу судьбы дружественного государства. Николай Сергеевич не пытался подсластить пилюлю. Он рассказал руководителю о плачевном положении правительства Альенде, поскольку за его противниками стояли американские спецслужбы. Шансов сохранить власть у президента не было. Как показали дальнейшие события, Леонов не ошибся.

11 сентября 1973 года в Сантьяго, столице Чили, произошёл военный переворот. Мятежники штурмом взяли президентский дворец. Понимая какая участь ему уготована, Альенде покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя из автомата Калашникова. Кстати, это оружие ему когда-то подарил Фидель Кастро… А к власти в Чили пришла военная хунта, которую возглавлял Аугусто Пиночет.

Известно, что аналитическое управление «под микроскопом» рассматривало вьетнамский конфликт. И специалисты под руководством Леонова пришли к выводу, что американцы уже не смогут в 1975 году изменить ход противостояния и Сайгон падёт. Аналитики сообщили, что Вашингтон не станет рисковать и высадки десанта не будет. И этот прогноз оказался точным. Интересно ещё и то, что советское руководство рассматривало вариант с отправкой Тихоокеанского флота к берегам Северного Вьетнама, чтобы помочь союзникам. Но аналитики вынесли вердикт: напрямую влезать в конфликт нет смысла. Учитывая внутриполитический кризис в США и мощные антивоенные выступления, США не станут продолжать войну. Им придётся смириться с поражением. Выводы аналитиков оказались верны.

Сайгон пал 30 апреля 1975 года. Американцам пришлось покинуть территорию страны. А в том же 1975 году Николай Сергеевич Леонов получил воинское звание генерал-майор.

Предсказал аналитический отдел Леонова и развал социалистического лагеря. Сам Николай Сергеевич несколько раз бывал в Польше в период с 1979 по 1980 годы. Он видел, что там происходило и его выводы были однозначны — выступления против социализма требуют глубокого и дотошного анализа. Леонов проводил параллели с событиями в Берлине в 1953 году, с событиями в Чехословакии в 1968-1969 годах. Однако «наверху» к его предложению отнеслись с недоверием. В самом Советском Союзе уже начался кризис, поэтому разбираться в природе польской проблемы не было желания.

С риском для жизни

Интересно ещё и то, что Леонов никогда не «отрывался от земли». Даже будучи начальником, он старался своими глазами увидеть ситуацию, чтобы потом проанализировать её. Леонов привык действовать самостоятельно, полагаясь только на свои сильные личные качества: расчётливость, хладнокровие, реакцию. Так повелось ещё с начала его карьеры разведчика, когда он был один в кубинском направлении внешней разведки.

На долю Леонова выпало много испытаний. Несколько раз разведчик оказывался на волоске от гибели. Например, дважды загорался самолёт, на котором он летел. В него стреляли из гранатомёта. Напоминаем об этому служили шрамы. Николая Сергеевича забрасывали в Никарагуа, после революции. Там он был единственным русским человеком на всю страну. От него требовалось выяснить политическую обстановку и мнение народа. Работал советский разведчик и в Перу. По легенде он был испаноговорящим журналистом. Однако его вычислили и пообещали убить как вражеского шпиона. Услышав это, Леонов спокойно ответил: «Сегодня вам представится для этого отличный случай — я иду в такой-то кинотеатр на такой-то сеанс. И пошёл. Фильм, конечно, смотрел кое-как, домой шёл, всё время ожидая выстрела. Обошлось…»

После распада Советского Союза

27 августа 1991 года. До этого дня Николай Сергеевич на протяжении семи месяцев занимал должность начальника Аналитического управления КГБ СССР (Служба оперативного анализа и информации). Являлся генерал-лейтенантом. Но события, происходящие в стране, принять не мог. Гибель Советского государства он переживал очень болезненно.

Николай Сергеевич вспоминал: «Первые месяцы испытывал состояние шока. Не читал газет, не смотрел телепередачи. Постепенно, медленно возвращалось ощущение жизни. Это дало возможность восстановить связи с людьми, и вскоре измятые «крылья» мысли расправились, и думы вновь вернулись к вечному предмету забот — судьбе Отечества и народа».

Однако прежде, чем подать рапорт об отставке, Леонов сражался за жизнь страны - СССР. Ещё весной 1991 года про генерала узнала вся страна. В апреле он выступил перед депутатами Верховного Совета СССР. Леонов призвал их во что бы то ни стало сохранить государство, не допустить его развал, о котором так мечтали «враги внешние и внутренние». Причём своё выступление Николай Сергеевич не стал согласовывать с вышестоящим руководством.

Леонов вспоминал: «В апреле 1991 года я не выдержал и без санкции руководства встретился с депутатами Верховного Совета СССР. Я сказал, что страна погибнет, если вы, депутаты, не возьмёте судьбу государства в свои руки (партии я уже не верил). Ещё сказал о том, что две стаи воронов, внешних и внутренних, сбились в одну кучу. Их задача — разорвать Советский Союз… Выступление получило большой резонанс в прессе, из Кремля послышались вопли возмущения. Но на этом всё и закончилось. Страна продолжала катиться под гору…»

Выйдя в отставку и сумев справиться с потрясением, Николай Сергеевич стал заниматься преподавательской деятельностью. Защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертации. С 1994 года работал в МГИМО, где преподавал студентам современную историю.

Параллельно увлёкся журналистикой. Ему было, что рассказать, он сотрудничал с разными изданиями. Но особое место в его журналистской работе заняла редакция журнала «Русский дом». Также Николай Сергеевич написал несколько книг.

Много времени и сил Леонов уделил политике. В 2003 году он стал депутатом Государственной Думы России IV созыва (2003-2007 годы). Он, являясь членом партии «Народная воля», представлял блок «Родина».

Николай Сергеевич прожил долгую, насыщенную жизнь. Он удостоился большого количества разнообразных наград. Например, получил два ордена Трудового Красного Знамени, орден Красной Звезды, кубинские ордена Че Гевары I степени и «Плайя-Хирон» и многие другие. Кроме этого, его имя занесено на Доску почёта Зала истории внешней разведки.

Николая Сергеевича не стало 27 апреля 2022 года. Похоронен разведчик на Троекуровском кладбище. До последнего дня Леонов оставался верен себе, считая, что главная его задача в жизни — обеспечивать безопасность Родины.