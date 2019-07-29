«Альфа» - лучший спецназ в мире 29 июля 1974 года распоряжением руководителя КГБ СССР Юрия Андропова была основана группа специального назначения «Альфа» В 2019 году легендарной группе специального назначения исполняется 45 лет. За это время оперативниками группы были успешно проведены сотни уникальных боевых операций. Сложнейшие задачи всегда успешно выполнялись бойцами «Альфы», счёт спасенных жизней уже давно перевалил за тысячу. Созданная с нуля группа сейчас, по признанию большинства российских и иностранных специалистов, является лучшей в мире. И сегодня мы расскажем вам её историю. Мюнхен – 72 Международная обстановка к началу 70-х годов резко осложнилась. Причиной этому стал даже не новый виток холодной войны. Значительно активизировались те люди,... На чтение: 3 минуты

29 июля 1974 года распоряжением руководителя КГБ СССР Юрия Андропова была основана группа специального назначения «Альфа»

В 2019 году легендарной группе специального назначения исполняется 45 лет. За это время оперативниками группы были успешно проведены сотни уникальных боевых операций. Сложнейшие задачи всегда успешно выполнялись бойцами «Альфы», счёт спасенных жизней уже давно перевалил за тысячу. Созданная с нуля группа сейчас, по признанию большинства российских и иностранных специалистов, является лучшей в мире. И сегодня мы расскажем вам её историю.

Мюнхен – 72

Международная обстановка к началу 70-х годов резко осложнилась. Причиной этому стал даже не новый виток холодной войны. Значительно активизировались те люди, кого сейчас называют международными террористами. К сожалению, для многих «революционеров» и борцов за свободу террористические методы достижения своих целей стали единственно возможными.

Первый состав Группы «А» Седьмого управления КГБ СССР

Источник: pinterest.ru

Наглядно это продемонстрировала террористическая атака группы палестинских радикалов на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене. В результате этой атаки было убито 11 спортсменов сборной Израиля. А при не очень удачной попытке штурма погиб немецкий полицейский.

Руководство КГБ СССР и лично Юрий Андропов не могли не принять мер для того, чтобы купировать террористическую угрозу как внутри СССР, так и вокруг него. Так появился приказ № 0089 / ОВ (особой важности). За этим набором цифр скрывался приказ, положивший начало легендарной группе «Альфа». Первым командиром был назначен Герой Советского Союза, участник боевых действий в ходе конфликта с КНР на Даманском, генерал-майор Виталий Бубенин.

Самые первые, самые лучшие

До образования группы «Альфа» или просто «А» («антитеррор») в составе 7-го управления КГБ СССР подобных групп в стране не было. Буквально всё – от обмундирования и снаряжения до тактики и физической подготовки каждого оперативника – пришлось придумывать самим с нуля.

Оперативники «Альфы» в Афганистане

Источник: russian.rt.com

В 1977 году группу возглавил человек-легенда Геннадий Зайцев. Без преувеличения «папа» группы «А». В общей сложности Герой Советского Союза генерал-майор Зайцев возглавлял группу 14 лет в самые тяжелые и насыщенные трагическими событиями годы.

По признанию Г. Зайцева, с трудностями приходилось сталкиваться буквально во всём. Он проводил строгий личный отбор будущих сотрудников, ведь только самые лучшие, не только в физическом, но и в моральном отношении бойцы могли стать оперативниками «Альфы».

Оперативники «Альфы» в начале 90-х

Источник: pikabu.ru

Под его руководством разрабатывали и осваивали тактику действий бойцов группы. Специфические задачи по борьбе с терроризмом, освобождению заложников и секретные операции в значительной степени отличаются от обычных общевойсковых боев. Что-то по крупицам удавалось узнать за рубежом, из опыта немецких или израильских спецназовцев – в этих странах были свои группы, но они так же были молоды и так же засекречены, как и «А». Поэтому, по большей части, тактика была разработана нашими оперативниками. Эти методики до сих пор остаются секретными и не имеют аналогов в мире.

Снаряжение тоже стало одной из проблем. Обычная армейская и милицейская экипировка не подходили для спецопераций. Требовались особые шлемы, бронежилеты, штурмовые комбинезоны, специальное оружие и большая номенклатура снаряжения от водолазного до альпинистского. Всё это приходилось также либо придумывать самим, либо доставать обходными путями через неофициальные каналы из-за границы. Так, неофициально в СССР появились знаменитые бронешлемы с забралом марки «Тиг». Эти шлемы и их отечественные улучшенные образцы, такие как «Алтын», надолго стали визитной карточкой образа советского и российского спецназовца.

Боевая работа

В первоначальный состав группы вошло 30 отборных оперативников, которые сразу же приступили к занятиям и боевой подготовке. Их умения прошли «обкатку» в ходе нескольких эпизодов обмена советских разведчиков и диссидентов на задержанных американских шпионов. Группа выполняла боевые задачи на Кубе и в Средней Азии. Ликвидировала психически нездорового террориста Ю. Власенко, напавшего на посольство США в Москве. Но первой действительно боевой и получившей мировую известность операцией стал штурм дворца Амина в столице Афганистана – Кабуле.

События Октября 1993-го года в Москве

Источник: info.specnaz-ars.ru

«Шторм-333» – так называлась эта уникальная операция. В её ходе уступавшие охране Амина численно в несколько раз наши спецназовцы совершили невозможное, штурмом захватив хорошо укрепленный дворец, располагавшийся на холме. Их не остановили даже вкопанные в землю танки. «Ранены были все», - так говорят об этой операции её участники, вспоминая свои бронежилеты, в клочья изорванные пулями. Тем не менее задача была выполнена с минимальными потерями, к сожалению, погибли двое оперативников – капитаны Д. Волков и Г. Зудин.

В восьмидесятые годы группа постоянно наращивала свой боевой опыт. Присутствие советского воинского контингента на территории Афганистана давало уникальную возможность получать специфические навыки сотрудникам группы «А».

Вместе с этим проводились и контртеррористические операции внутри страны: освобождение взятых в заложники в Сарапуле, в автобусе ЛАЗ в Минводах и при побеге уголовников в Саратове, успешный штурм Ту-134 , захваченного с заложниками в аэропорту Тбилиси, и десятки других успешных операций.

Тренировка бойцов «Альфы»

Источник: voenchel.ru

Приближались 90-е годы, насыщенные страшными и тяжелыми для нашей страны политическими и военными событиями. Оперативники «Альфы» пережили их вместе со всеми нами, внося свой вклад в укрепление безопасности страны.

В это время стараниями её командиров группа увеличилась до 500 бойцов, были созданы региональные отделы «А» в Минске, Киеве, Свердловске, Хабаровске, Алма-Ате и Краснодаре.

В 90-е годы, помимо не имеющей аналогов в мире операции по освобождению заложников и подавлению восстания уголовников в ИВС города Сухуми, сотрудники подразделения оказались втянуты в политические игры руководства рушащейся страны. Командир группы Герой Советского Союза В.Ф. Карпухин с честью прошел и это испытание, не пролив крови своего народа.

«Альфа» в России

После распада СССР в Российской Федерации появилось множество задач, решить которые могли только лучшие спецназовцы мира – оперативники «Альфы». Обострившиеся межнациональные конфликты, стремление отдельных частей страны к сепаратизму и, в конечном счете, начавшаяся война в Чеченской республике стали испытанием для группы. С учетом того, что группа в результате неграмотных организационных действий высшего руководства была серьезно ослаблена рядом реформ и передач из ведомства в ведомство, эти задачи становились ещё сложнее.

Встреча офицеров группы с президентом России

Источник: topwar.ru

Тем не менее даже в такой ситуации группа с честью выполнила множество боевых заданий. Такие слова, как Норд-Ост, Беслан, Буденновск до сих пор незаживающей раной существуют на теле нашей страны и в сердцах сотен пострадавших от действий бандитов семей.

Но неотвратимое возмездие всегда настигает уголовников и бандитов, посмевших воевать с женщинами и детьми. Десятки уничтоженных главарей террористов, самозваных «полевых командиров» – это работа «Альфы» в последние годы. Сотни боевых заданий, многие из которых засекречены, десятки Героев России в составе группы и, к сожалению, потери.

Всем известна история, когда во время трагедии в Беслане офицеры «Альфы» и других спецподразделений в буквальном смысле закрывали своими телами школьников и учителей от огня бандитов, прятавшихся за спинами детей. За 45 лет службы «Альфа» потеряла 32 бойца.

Сейчас «Альфа», входящая в структуру ФСБ России, является одним из лучших и сильнейших спецподразделений мира. Это подтверждают не только сотни успешных операций, но и первые места на многочисленных соревнованиях групп спецназа со всего мира. По признанию иностранных коллег, до уровня «А» им ещё предстоит расти.

Так выглядят оперативники «Альфы» сейчас

Источник: info.specnaz-ars.ru

В наши дни группа оснащена по последнему слову техники и во многом задает стиль и методику проведения контртеррористических операций во всем мире. В её составе около 200 оперативников. Двум офицерам присвоено звание Героя Советского Союза, восьми — Герои России. Всего более пятисот бойцов «Альфы» отмечены государственными наградами.

А мы можем быть уверены, что любой бандит, решивший захватить людей в заложники, моментально понесет заслуженное наказание за свое преступление, ведь на страже закона стоят люди с красной буквой «А» на шевроне.

Обложка: ria.ru