СПО | История России. 1945 год – начало XXI века

АТОМНЫЙ ПРОЕКТ В КООРДИНАТАХ СТАЛИНСКОЙ ЭКОНОМИКИ

АРТЁМОВ Е.

В монографии анализируются стратегия и практика реализации советского атомного проекта как феномена "командной экономики" в ее классическом, сталинском варианте. В центре исследования пути и способы достижения заявленных целей, механизмы их согласования с задачами внутренней и внешней политики СССР, процессы формирования и эволюции управленческой структуры атомного проекта, планирования и организации работы, кадровая политика и мотивация труда. Эти вопросы рассматриваются в контексте создания научно-производственной базы и военной инфраструктуры ядерно-оружейного комплекса. Делается попытка оценить результативность атомного проекта и последствия его реализации для экономики страны. Книга адресована всем интересующимся историей советского оборонно-промышленного комплекса.