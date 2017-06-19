Зачем Сталин хотел осушить Каспийское море? При советской власти было задумано немало проектов с огромным размахом, которые в случае реализации привели бы к масштабным изменениям природы и климата. Хорошо известны планы поворота сибирских рек на юг для развития сельского хозяйства в Казахстане и Средней Азии. Но в 1952 году рассматривалась ещё более поражающее воображение идея – осушение дна Каспийского моря с целью более удобной добычи нефти. Об этом проекте вспоминал на склоне лет тогдашний министр нефтяной промышленности СССР Николай Байбаков, а в 2016 году в изданных при содействии РВИО мемуарах первого председателя союзного КГБ Ивана Серова появился и подробный рассказ о сталинских планах. Сталин вызывал к... На чтение: 1 минута

При советской власти было задумано немало проектов с огромным размахом, которые в случае реализации привели бы к масштабным изменениям природы и климата. Хорошо известны планы поворота сибирских рек на юг для развития сельского хозяйства в Казахстане и Средней Азии. Но в 1952 году рассматривалась ещё более поражающее воображение идея – осушение дна Каспийского моря с целью более удобной добычи нефти.

Об этом проекте вспоминал на склоне лет тогдашний министр нефтяной промышленности СССР Николай Байбаков, а в 2016 году в изданных при содействии РВИО мемуарах первого председателя союзного КГБ Ивана Серова появился и подробный рассказ о сталинских планах.

Сталин вызывал к себе с картой Каспийского моря руководителя Гидропроекта МВД СССР Сергея Жука и поставил задачу определить, за какое время можно осушить Каспий. Анастас Микоян попытался возразить вождю, что в этом случае страна лишится чёрной икры и валютной выручки от её продажи. Сталин возразил: «Ты рассуждаешь с торгашеских позиций, нам нефть нужна».

По словам Серова, Жук произвёл необходимые подсчёты и доложил, что для полного осушения каспийского дна понадобится 16-17 лет и огромные финансовые затраты. Аргументы оказались весомыми, и Сталин от этой идеи отказался.