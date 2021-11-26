ОРЛОВСКИЙ КИРИЛЛ ПРОКОФЬЕВИЧ

Деятель советских органов госбезопасности, подполковник, партизан Великой Отечественной войны , сельскохозяйственный деятель, Герой Советского Союза (1943), Герой Социалистического Труда (1958).

Биография

Родился 18 (по новому стилю — 30) января 1895 года в деревне Мышковичи (ныне — Кировский район Могилёвской области Белоруссии). После окончания приходской школы работал в отцовском хозяйстве. Участвовал в Первой мировой войне в сапёрных частях Западного фронта, дослужился до младшего унтер-офицера. После роспуска старой армии вернулся на родину.

В июне 1918 года, после оккупации германскими войсками его мест в соответствии с Брестским мирным договором , добровольно вступил в краснопартизанский отряд. После ухода немцев поступил на службу в органы ВЧК. В 1920 году окончил курсы комсостава пехоты. Продолжал службу в органах ОГПУ, на протяжении пяти лет принимал активное участие в специальных диверсионных операциях на территории Польши и Литвы.

Вернувшись в СССР, Орловский в 1930 году окончил Коммунистический университет и продолжил службу в органах ОГПУ-НКВД СССР. Участвовал в строительстве канала «Москва-Волга». В 1937 году направлен в Испанию во главе группы диверсантов-разведчиков. Совершил целый ряд смелых операций в тылу франкистов и их союзников, наиболее известная из которых — восьмисоткилометровый рейд, в результате которому противнику был нанесён значительный ущерб. В марте 1941 года направлен в Китай по линии внешней разведки под прикрытием геолога.

Великая Отечественная война

В марте 1942 года вернулся в СССР. В октябре того же года Орловский был заброшен на оккупированную немецко-фашистскими войсками территорию Белорусской ССР. Там, в Беловежской пуще, он возглавил партизанский отряд особого назначения «Соколы», подчинявшийся НКВД СССР. Партизанам под командованием Орловского удалось предпринять целый ряд успешных операций по нарушению коммуникаций, уничтожению воинских эшелонов, ликвидации промышленных объектов. Со временем отряд разросся более чем до 350 бойцов.

Особенно успешной стала операция 17 февраля 1943 года. Атаковав из засады, партизаны уничтожили группу вражеских чиновников оккупационной администрации, в том числе генерального комиссара Барановичей Ф. Фенца и гебиткомиссара Барановичской области Ф. Штюра. Кроме того, в результате этой блистательно проведённой Орловским операции были захвачены важные документы и оружие. Сам командир отряда заплатил за это высокую цену — он был тяжело ранен в обе руки. Чтобы избежать гангрены, они были ему ампутированы в полевых условиях без наркоза обычной пилой. Встав на ноги, Орловский, несмотря на инвалидность, вернулся в строй и продолжил командовать отрядом. За эти боевые заслуги он был удостоен звания Героя Советского Союза.

После освобождения Белорусской ССР сам вызвался возглавить одно из разрушенных войной хозяйств на его родине. В декабре 1944 года Орловский был уволен из органов госбезопасности по инвалидности, а месяц спустя стал председателем колхоза «Рассвет» в Могилёвской области.

Послевоенная жизнь

Проявив недюжинную силу воли и организаторский талант, Орловский сумел в течение нескольких лет не только восстановить полностью разрушенный в годы войны колхоз, но и сделать его образцовым хозяйством. Вплоть до самой смерти, несмотря на тяжёлую инвалидность, он на высоком уровне держал в колхозе производственную дисциплину. Возглавляемое им хозяйство одним из первых в СССР стало колхозом-миллионером. За выдающиеся успехи на сельскохозяйственном поприще в 1958 году Орловскому было присвоено звание Героя Соцтруда. Скончался 13 января 1968 года.