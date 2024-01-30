СПО | История России. 1945 год – начало XXI века

КАРИБСКИЙ КРИЗИС. 50 ЛЕТ СПУСТЯ

ЯЗОВ Д.

Имя Маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова не нуждается в представлении. Волей судьбы ему суждено было стать последним министром обороны СССР – великой державы великой эпохи. Дмитрий Тимофеевич прошел огненными дорогами Великой Отечественной войны, честно служил Родине на всех постах, которые ему доверялись. В сентябре 1962 года 400-й мотострелковый полк Язова был скрытно переброшен на Кубу и находился там с сентября 1962 года по октябрь 1963 года в боевой готовности для отражения вторжения войск США на остров. Эта книга – личные воспоминания очевидца событий, вошедших в историю как Карибский кризис.