Ввод советских войск в Будапешт Венгерское вооруженное восстание 1956 г. против просоветского режима. Отличалось жестокими расправами над коммунистами. Подавленно советскими войсками. На чтение: 3 минуты

НАКАНУНЕ. ПОСОЛ АНДРОПОВ СООБЩАЕТ

Нарастание с весны 1956 г. в ряде стран Центральной Европы кризисных явлений часто требовало оперативного отклика советской дипломатии и способствовало повышению роли послов, тем более, что четкие указания из Москвы не всегда поступали. Вероятно, в Москве поначалу не было полной определенности относительно того, как идеи XX съезда КПСС о многообразии путей к социализму должны отразиться на отношениях со странами «народной демократии»…

В полдень 23 октября, когда уже шла подготовка демонстрации, Андропов направляет в МИД свою последнюю в канун событий телеграмму, в которой пишет, что «оппозиционеры и реакция… активно подготавливают «перенесение борьбы на улицу». На основании состоявшихся в предшествующие дни бесед советских дипломатов и советников с рядом партийных функционеров посол заметил: «Во всех этих высказываниях видна растерянность венгерских товарищей и, как нам кажется, известная потеря уверенности в том, что из создавшихся затруднений еще можно выйти. Нам представляется, что в создавшейся обстановке венгерские товарищи вряд ли смогут сами начать действовать смело и решительно без помощи им в этом деле».

Стыкалин А.C. Андропов в Венгрии накануне событий 1956 г.

ПО ДОКЛАДУ КГБ

В документах (их 62) прослеживаются результаты насаждения диктата коммунистической идеологии в Венгрии, когда «точка кипения» общественного недовольства и возмущения властью достигла своего пика. И вместе с тем они свидетельствуют о тесной взаимосвязи вооруженного противостояния различных политических сил в Венгрии с обострением борьбы на идеологическом фронте между Востоком и Западом. Документы также красноречиво очерчивают советские приоритеты в Восточной Европе и отражают ход формирования в ЦК КПСС решения о «наведении порядка» силовым путем. По существу события в Венгрии стали пробой сил на прочность политической системы в лагере социализма, готовности СССР защищать собственные стратегические интересы в геополитической зоне своей ответственности. Опубликованные донесения высокопоставленных чиновников из советских КГБ, МИД и Министерства обороны в Президиум ЦК КПСС показывают, как строились отношения с венгерскими партнерами, как предпринимались попытки найти компромисс в этой кризисной ситуации.

Наконец, когда в столице Венгрии 23 октября 200-тысячная демонстрация венгерской молодежи и студентов в знак солидарности с польскими товарищами переросла в вооруженное восстание, было принято решение о введении тем же вечером в 23.00 советских войск в Будапешт. Весьма важная информация содержится в докладных записках председателя КГБ при СМ СССР генерала армии И.А. Серова первому секретарю ЦК КПСС Н.С. Хрущеву после вхождения советских войск на территорию Венгрии. Такие доклады состоялись 11, 13, 19, 24, 27 ноября 1956 г. (Док. № 29, 32, 48, 61, 69). В них заключены данные о числе задержанных органами госбезопасности, изъятом оружии, организации сопротивления населения, реакции западных стран и др.

Венгерские события 1956 года глазами КГБ и МВД СССР: Сборник документов. «Отечественные архивы». № 1, 2010 г.

ИЗ СОВЕТСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

23 окт. 1956 была организована носившая вначале мирный характер демонстрация в Будапеште, в которой наряду с трудящимися, требовавшими исправления допущенных ошибок и извращений, приняли участие контрреволюционные заговорщики… В ночь с 23 на 24 окт. состоялось заседание ЦК Венг. партии трудящихся, на котором И. Надь, скрывавший от партии свои замыслы, был введен в состав Политбюро и рекомендован на должность председателя Совета Министров… Заняв руководящие посты в партии и правительстве, И. Надь, сначала маскируясь, а затем все более открыто начал проводить политику капитуляции и прямого пособничества контрреволюции… По всей стране развернулся кровавый белый террор. И. Надь заявил о выходе Венгрии из организации Варшавского договора и обратился в Организацию Объединенных Наций, рассчитывая на вмешательство империалистических государств в венгерские события.

В этой сложной обстановке группа виднейших деятелей Венгерской партии трудящихся провела под руководством Я. Кадара ряд неотложных мероприятий с целью сплочения трудящихся масс в борьбе против контрреволюции…

4 нояб. 1956 было сформировано Революционное рабоче-крестьянское правительство во главе с Я. Кадаром... Части Сов. Армии, временно дислоцированные на терр. ВНР на основе Варшавского договора, помогли венг. трудящимся быстро разгромить контрреволюционный мятеж и предотвратить вооруженное вмешательство западных империалистических держав.

Советская историческая энциклопедия. М., 1973-1982

ТАНКОВАЯ ДУЭЛЬ НЕ СОСТОЯЛАСЬ

Ночью 4 ноября наша дивизия вновь вошла в венгерскую столицу. Мехполк полковника Литвинова устремился к парламенту. Его охраняли венгерские танки, ощетинившись стволами орудий. Наши Т-54 на полном ходу выезжали на площадь, разворачивались, становясь напротив каждого из них. Когда маневр закончился, последовала команда:

- Глуши моторы, первыми огонь не открывать!

На площади установилась жуткая тишина. Ее разорвал голос венгерского офицера, выбежавшего навстречу и кричавшего по-русски:

- Товарищи, не стреляйте, мы с вами!

В окуляры прицелов было видно, как венгерские танки поворачивают орудия назад. Командиры наших боевых машин облегченно вздохнули: танковая дуэль не состоялась.

Из рассказа бывшего начальника политотдела 2-й гв. мд полковника Владимира Солнцева

Красная звезда, 8 декабря 2001 г.

Опасаясь перехода отдельных частей и подразделений ВНА на сторону экстремистов, советские войска разоружили более 35 тыс. венгерских военнослужащих. Всего за период боев и после их окончания у вооруженных отрядов, групп и населения было изъято более 40 тыс. единиц стрелкового оружия, в т.ч. около 30 тыс. винтовок и карабинов, 11,5 тыс. автоматов, около 2 000 пулеметов, 1 350 пистолетов и 62 орудия, из них 47 зенитных (около 2 тыс. единиц стрелкового оружия было иностранного производства послевоенного периода).

ИНФОРМАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР В ЦК КПСС

5 ноября 1956г. Особая папка. Сов. секретно. Экз. №91

В течение 5 ноября советские войска в Венгрии продолжали выполнять задачу по восстановлению порядка в стране. В г. Будапешт наши части вели бои по уничтожению групп мятежников, отказавшихся прекратить сопротивление.

В 15 часов после двухчасовой артиллерийской подготовки по кинотеатру «Корвин» начался штурм этого опорного пункта. Одновременно наши войска атаковали мятежников в районе площади имени Москвы.

Сопротивление мятежников в этих районах в основном сломлено. Здание кинотеатра «Корвин» горит. Продолжаются бои по уничтожению оставшихся групп, засевших в подвалах кинотеатра.

В ходе боев много мятежников уничтожено и до 70 человек захвачено. Среди захваченных один из видных военных руководителей мятежа Иштван Ковач.

Войска продолжают очищать город от мятежников.

Г. Жуков

Россия (СССР) в войнах второй половины XX века. М., 2002

1 декабря 1956 года за заслуги перед КПСС и советским народом и в связи с шестидесятилетием со дня рождения Маршал Советского Союза Жуков Г.К. был награжден орденом Ленина и четвертой медалью «Золотая Звезда».

ЭТО БЫЛО В БУДАПЕШТЕ

Это было 6 ноября 1956 года на площади Жигмонда Морица в Будапеште. Группа фашистских мятежников, возглавляемая хортистским генералом Бела Кирай, укрывшись в подвалах и на чердаках зданий, вела огонь по венгерским рабочим и воинам Венгерской народной армии, которые решили выбить мятежников из их укрытий. Вместе с венгерскими патриотами в бою участвовали советские воины... В танках в качестве сопровождающих находились венгерские офицеры, хорошо знавшие расположение города. Майор Хафиек Ласло находился в машине вместе с лейтенантом Федором Шипицыным. В составе этого экипажа были механик-водитель старший сержант Гросс, наводчик сержант Мелин, заряжающий рядовой Орманкулов...

Контрреволюционерам удалось поджечь танк... Венгерский офицер был ранен трассирующей пулей в плечо. На нем загорелась одежда. Создалась такая обстановка, что нужно было немедленно покинуть горящий танк. Но сил у Ласло не было. На помощь венгерскому другу поспешили лейтенант Шипицын и рядовой Орманкулов. При содействии сержанта Мелина они открыли люк танка и помогли Хафиеку Ласло выбраться из горящей машины. В этот момент венгерский товарищ получил еще несколько ранений. Был ранен и лейтенант Шипицын. Рядовой Орманкулов пулеметной очередью был сражен насмерть. Превозмогая мучительную боль, лейтенант Шипицын подтащил венгерского офицера к канавке с водой и погасил на нем горящую одежду. Потом он взял на руки тяжело раненного венгерского офицера и хотел укрыть его в ближайшем доме. Однако Шипицын смог сделать лишь несколько шагов - он получил новые ранения, и силы покинули его. Истекая кровью, советский офицер замертво упал на землю. Хафиек Ласло остался один. На минуту придя в сознание, собрав последние силы, он заполз под ворота дома и уткнулся лицом в холодную землю. Так Ласло пролежал до рассвета следующего дня. Утром 7 ноября двое венгерских рабочих подобрали его в бессознательном состоянии и отправили в безопасное место...

За мужество и отвагу лейтенант Федор Иванович Шипицын посмертно награжден орденом Ленина...

Красная звезда, 1 декабря 1957 г.

Советская Армия потеряла за период событий 669 человек убитыми. 51 военнослужащий пропал без вести. 1540 были ранены.

Обложка: Бои в Будапеште, 1956 год. Фото: FORTEPAN/Berkó Pál CC BY-SA 3.0.

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki