Проба ядерной войны. Может ли повториться Карибский кризис? 22 октября 1962 года наш мир подошел к порогу ядерной войны так близко, как никогда прежде. Именно в этот день президент США Джон Кеннеди официально подтвердил, что Советский Союз разместил на Кубе ядерное оружие. Это было сделано в ответ на размещение Соединенными Штатами в Турции ракет средней дальности «Юпитер». Кеннеди заявил, что Америка вводит военно-морскую блокаду Кубы, и предупредил, что вооруженные силы США «готовы к любому развитию событий». Речь президента транслировалась в прямом эфире, ее показали сотни телеканалов. С этого момента любая ракета, запущенная с территории Кубы, автоматически расценивалась американцами как объявление войны. Советский Союз во главе с Никитой Хрущевым... На чтение: 2 минуты

22 октября 1962 года наш мир подошел к порогу ядерной войны так близко, как никогда прежде. Именно в этот день президент США Джон Кеннеди официально подтвердил, что Советский Союз разместил на Кубе ядерное оружие. Это было сделано в ответ на размещение Соединенными Штатами в Турции ракет средней дальности «Юпитер».

Кеннеди заявил, что Америка вводит военно-морскую блокаду Кубы, и предупредил, что вооруженные силы США «готовы к любому развитию событий». Речь президента транслировалась в прямом эфире, ее показали сотни телеканалов.

С этого момента любая ракета, запущенная с территории Кубы, автоматически расценивалась американцами как объявление войны. Советский Союз во главе с Никитой Хрущевым готовился к ядерному конфликту, хотя доводить до него, безусловно, никто не хотел.

К счастью, мудрые дипломатические решения, принятые обеими сторонами, помогли избежать страшной развязки.

Однако сегодня в отношениях между Россией и США вновь чувствуется холод. Конфликт в Сирии, антироссийские санкции, закрытие диппредставительств в Москве и Вашингтоне – все это не способствует «потеплению».

Перспективы возможного повторения Карибского кризиса и его вероятных новых «героев» «История.РФ» обсудила с доктором исторических наук, генерал-лейтенантом КГБ в отставке, депутатом Госдумы РФ IV созыва Николаем Леоновым.

«Хрущев и Кеннеди понимали: Куба не стоит человечества»

– Николай Сергеевич, кто все-таки сыграл ключевую роль в благополучном разрешении этого кризиса? Кого нам благодарить за то, что мир избежал ядерной войны?

– Некоторые, конечно, говорили, что мир спас Пеньковский (Олег Владимирович Пеньковский – полковник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил СССР; в 1963 году обвинен в шпионаже в пользу США и Великобритании; по некоторым данным, информировал американцев о ракетах СССР на Кубе. – Прим. ред. ), – договаривались и до этого. Но благодарить надо, прежде всего, двух человек: Хрущева и Кеннеди. Это были два здравомыслящих политика, которые поняли, что как бы ни была остра проблема Кубы и вопрос о том, какой она будет – социалистической или капиталистической, ее судьба не стоит судьбы человечества. Мировая ракетно-ядерная война из-за Кубы была бы абсурдом и памятником глупости политическим деятелям, которые ее развязали. Поэтому, слава богу, что были два таких разумных человека, из которых один – Кеннеди – противостоял почти всему генералитету и адмиралам США. И хорошо, что Хрущев понимал весь гибельный характер той ситуации, которая сложилась, и предпочел сделать шаг назад, прежде чем настаивать на своих амбициозных планах «посадить ежа в штаны» Соединенным Штатам.

– Но ведь, по сути, центром конфликта была не Куба как сфера влияния, а сам факт того, что Америка изначально разместила ракеты в Турции, создав угрозу для СССР.

– Если вы будете искать родоначальников всех этих конфликтов, вы всегда будете находить Соединенные Штаты как зачинщиков гонки вооружений. Ведь они первые создали атомную бомбу – мы уже догоняли их. Они создали межконтинентальные ракеты, расщепляющиеся головные части (баллистических ракет. – Прим. ред. ) – мы опять догоняли. Инициаторами гонки вооружений всегда, на всех этапах были Соединенные Штаты, если по-честному смотреть на события.

– А какую роль в развитии кризиса сыграла советская подлодка Б-59? Я читала, что, когда эсминцы США окружили эту субмарину у берегов Кубы, ее командир чуть было не отдал приказ атаковать врага ядерными торпедами…

– Он не хотел атаковать, и я хочу, чтобы вы это подчеркивали! Никто со стороны Советского Союза никогда не имел ни инструкций, ни желания первым применить ядерное оружие. Капитан подводной лодки мог применить его, согласно инструкции, только в случае угрозы захвата подлодки американскими военно-морскими силами – как самооборону, но не как нападение.

Эдлай Стивенсон демонстрирует аэрофотоснимки пусковых установок советских ракет на Кубе Совету Безопасности ООН

«Если кризис повторится, могут помочь Индия и Китай»

– Любопытно, кстати, что американцы до сих пор уверены, что в 1962 году не нарушили нормы международного права. Но разве морская блокада Кубы – это не акт войны?

– Когда американцы ввели морскую блокаду острова, это было нарушение международного права. А вообще, в таких делах обе стороны нарушают международное право абсолютно открыто! Никого не интересует международное право. Надо было американцам, скажем, напасть на Ирак – они сделали заявление, что у Саддама Хусейна есть оружие массового уничтожения. Вот вам, пожалуйста: придумали предлог и начали войну, а теперь мы мучаемся с мировым терроризмом. Американцам надо было начать интервенцию во Вьетнаме – они придумали Тонкинский эпизод. США вообще мастера создавать такие предлоги, они придумывали это тысячу раз, как в свое время делал Гитлер. Так что тут говорить об уважении международного права просто бессмысленно. Политики руководствуются своими государственными интересами, а вовсе не международным правом. Так было испокон веков: международное право – это для слабых, которые прячутся за него как за единственный щит, а сильным на него плевать.

– Увы! Думаю, это особенно актуально сегодня, когда наши отношения с Америкой вновь переживают кризис – пусть не такой, как тогда, но холодность ощущается. Все наперебой твердят, что обе стороны извлекли урок из Карибского кризиса, но так ли это? Не дойдет ли опять до угрозы ядерного противостояния?

– По-моему, нет, потому что Карибский кризис был, так сказать, пробой лобовой атаки, во время которой обе стороны решили, что овчинка выделки не стоит. И поэтому, хотя крики о ядерной войне и идут, и много говорят об угрозе КНДР и США, все равно вся эта энергия уйдет в свисток. Никто к ядерному оружию не обратится, потому что это будет означать конец человеческой цивилизации.

Президент США Джон Кеннеди с министром иностранных дел СССР Андреем Громыко и послом СССР в США Анатолием Добрыниным во время встречи в Белом доме, 18 октября 1962 г.

– Если, не дай бог, все-таки настанет новый Карибский кризис, кто, на ваш взгляд, смог бы в этой ситуации предотвратить войну? Может быть, ООН или какое-то конкретное государство?

– Я всегда больше надеюсь на Восток – такие страны, как Индия, с традициями Ганди. В конце концов, в какой-то степени эту роль мог бы взять на себя Китай: он не вел таких наступательных войн, как страны-империалисты. В общем, это должна быть страна, у которой есть традиции, которая является крупной державой. Из крупных стран южноамериканского континента с такой инициативой могли бы выступить Бразилия, Аргентина, также соседняя Мексика. Это должна быть такая уважаемая страна, которая не имеет никаких амбиций против своих соседей и не втянута в конфликты с ними. Соединенные Штаты, Россия и старые колониальные державы Европы, к сожалению, такой репутацией не обладают.