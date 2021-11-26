МОСКОВСКИЙ ДОГОВОР 1963

Московский договор 1963 — договор о запрете ядерных испытаний, подписанный 5 августа 1963 СССР, США и Великобританией и вступивший в силу 10 октября 1963. Был открыт для подписания его всеми государствами. Текст М. д. состоит из преамбулы и 5 статей. Главной целью договора провозглашалось скорейшее разоружение, которое обеспечит конец гонке вооружений и прекращение испытаний ядерного оружия, негативно сказывающихся на экологии. В М. д. говорится о запрете проведения любых взрывов ядерного оружия в атмосфере, в космосе, под водой или в любой другой среде, если такой взрыв вызывает выпадение радиоактивных осадков за пределы территориальных границ государства. Также все участники обязывались стремиться к запрету ядерных взрывов под землей (Великобритания и США отказались от распространения договора на подземные испытания). Подписание М. д. стало важным шагом, после Карибского кризиса 1962, в переговорах по вопросам прекращения гонки вооружений .

Лит. : Капица М. С. Иваненко В. И. Хорошее начало. К заключению Договора о запрещении ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. М., 1963; Советский Союз в борьбе за разоружение: Сб. док. М., 1977. Д. Д. Пальчиков .