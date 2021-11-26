МИРНОЕ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ
МИРНОЕ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ - принцип взаимоотношений между государствами с различными социально-политическим строем, парадигма, лежавшая в основе советской внешней политики в 1940-1980-х годах.
Как политическое понятие стало употребляться с начала 1920-х годов, но в условиях господства идеи «мировой пролетарской революции» отождествлялось с понятием «мирная передышка». Изначально советская внешняя политика строилась на основе двух различных принципов: с одной стороны, она должна была отвечать доктрине Коминтерна (смотрите Коммунистический интернационал) - «штаба мировой революции», но, с другой, сталкивалась с необходимостью вести работу по налаживанию дипломатических и экономических отношений с остальным миром. По мере утрачивания иллюзий о скором крахе мирового капитализма, рождённых Октябрьской революцией 1917 года, советская внешняя политика приобретала всё более прагматические черты, а Коминтерн в глазах советского руководства выступал уже не столько политическим маяком, указывавшим курс, сколько инструментом внешней политики, диктовавшейся в первую очередь государственными интересами СССР. В 1930-х годах и особенно во время 2-й мировой войны советская внешняя политика допускает не просто мирное сосуществование с капиталистическими странами, но даже союзы с ними. После 2-й мировой войны И.В. Сталин и другие советские руководители не раз заявляли о готовности, несмотря на идеологические разногласия, развивать сотрудничество с западными державами и строить отношения с ними в плоскости «дружественного соревнования» между двумя системами. Однако в условиях начавшейся «холодной войны» идеи мирного сосуществования приобрели преимущественно пропагандистский характер. Значительно бóльшую роль в их утверждении в массовом сознании сыграл новый фактор в международных отношениях - создание ядерного, а затем ракетно-ядерного оружия, который сделал мирное сосуществование категорическим императивом как для Востока, так и для Запада. После 20-го съезда КПСС (1956 год) политика мирного сосуществования приобрела для советского руководства доктринальное значение, сохранявшееся до конца 1980-х годов. Вместе с тем понятие «мирное сосуществование» начиная с середины 1950-х годов подверглось эрозии: в 1954 году КНР и Индия подписали соглашение, получившее название «Панча шила» («пять принципов»), которое трактовало мирное сосуществование как мирные отношения между государствами, а не между различными мировыми системами (позднее китайские руководители заявили также о готовности строить на основе мирного сосуществования отношения с СССР). После распада в конце 1980-х годов мировой социалистической системы термин «мирное сосуществование» уходит из политического лексикона, сохраняясь главным образом в историко-политологическом контексте.