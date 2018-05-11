Краткий курс истории. Варшавский договор 11 мая 1955 года в Варшаве началось совещание представителей восьми европейских стран по обеспечению мира и безопасности в Европе. В результате 14 мая был подписан Варшавский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Баланс сил После смерти Сталина положение СССР на международной арене оставалось сложным – шла холодная война. Страны Североатлантического альянса (НАТО) и страны социалистической направленности во главе с СССР продолжали смотреть друг на друга как на потенциальных противников. Локальные конфликты в разных уголках земли (например, в Корее и Индокитае) то и дело грозили превратить холодную войну в «горячую», с применением ядерного оружия. Когда же США и их союзники, в... На чтение: 1 минута

11 мая 1955 года в Варшаве началось совещание представителей восьми европейских стран по обеспечению мира и безопасности в Европе. В результате 14 мая был подписан Варшавский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Баланс сил

После смерти Сталина положение СССР на международной арене оставалось сложным – шла холодная война. Страны Североатлантического альянса (НАТО) и страны социалистической направленности во главе с СССР продолжали смотреть друг на друга как на потенциальных противников. Локальные конфликты в разных уголках земли (например, в Корее и Индокитае) то и дело грозили превратить холодную войну в «горячую», с применением ядерного оружия. Когда же США и их союзники, в нарушение Потсдамских соглашений 1945 года и несмотря на сопротивление СССР, добились получения Западной Германией (ФРГ) права восстановления своих Вооруженных сил и принятия ее в НАТО (решение вступило в силу в мае 1955 года), баланс сил в Европе изменился.

Наш ответ НАТО

В качестве ответного шага на действия Запада СССР, Болгария, Венгрия, ГДР, Румыния, Чехословакия, Польша и Албания подписали Варшавский договор, на основании которого была создана Организация Варшавского договора (ОВД) для координации совместной оборонной политики и в противовес НАТО. Договор подразумевал оказание немедленной, в том числе вооруженной, помощи участнику договора в случае нападения на него какого-либо агрессора. Под возможным агрессором в первую очередь понималась Западная Германия и потенциально весь блок НАТО. Благодаря созданию ОВД Советский Союз получил право на размещение своих войск в Восточной Европе и укрепил свои геополитические позиции.

Роспуск ОВД

Кризис ОВД связывают с деятельностью Горбачёва, который через несколько месяцев после продления Варшавского договора на 20 лет в 1985 году выступил с предложением о сокращении вооруженных сил НАТО и ОВД в Европе. В 1988 году последовало заявление об одностороннем сокращении ВС СССР на полмиллиона человек и выводе советских войск из Центральной Европы и Монголии. В последующие годы был предпринят еще ряд шагов по разоружению СССР и сокращению присутствия Советских Вооруженных сил в Центральной и Юго-Восточной Европе. Все эти шаги, а также деидеологизация международных отношений изменили характер отношений между СССР и другими социалистическими странами в худшую сторону. Затем было падение Берлинской стены в 1989 году, международный договор об объединении Германии от 1990 года, спешный вывод мощной группировки советских войск из Германии (который должен был завершиться к маю 1994 года), Польши, Венгрии, Чехословакии. Сотрудничество бывшего социалистического лагеря было подорвано окончательно. Официальный роспуск военных структур ОВД состоялся 1 апреля 1991 года, а после распада СССР бывшие страны Варшавского договора начали присоединяться к НАТО.