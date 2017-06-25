Краткий курс истории. Перепалка Хрущева и Никсона 25 июня 1959 года в московском парке Сокольники открылась Американская национальная выставка технических достижений, ознаменовавшаяся бурной политической полемикой между Никитой Хрущёвым и вице-президентом США Ричардом Никсоном. По торговому пути Микояна Выставка должна была закрепить потепление в советско-американских отношениях. В том же 1959 году американцы могли ознакомиться с аналогичной советской выставкой в Нью-Йорке. США были не прочь продолжить выгодную продажу Советскому Союзу разнообразных технологий, как это получалось в 1930-е годы после американских визитов наркома внешней торговли Анастаса Микояна. Дружба и жвачка США затратили на оформление выставки огромную по тем временам сумму – 3,5 млн долларов. Советский человек мог увидеть павильоны из... На чтение: 1 минута

25 июня 1959 года в московском парке Сокольники открылась Американская национальная выставка технических достижений, ознаменовавшаяся бурной политической полемикой между Никитой Хрущёвым и вице-президентом США Ричардом Никсоном.

По торговому пути Микояна

Выставка должна была закрепить потепление в советско-американских отношениях. В том же 1959 году американцы могли ознакомиться с аналогичной советской выставкой в Нью-Йорке. США были не прочь продолжить выгодную продажу Советскому Союзу разнообразных технологий, как это получалось в 1930-е годы после американских визитов наркома внешней торговли Анастаса Микояна.

Дружба и жвачка

США затратили на оформление выставки огромную по тем временам сумму – 3,5 млн долларов. Советский человек мог увидеть павильоны из пластика, огромный, но уже с клавиатурой компьютер, автомобили «Форд» и «Крайслер», а посетителям раздавали экзотические для тогдашней Москвы целлофановые пакеты с картинками и жевательную резинку, предел мечтаний тогдашних мальчишек. За полтора месяца работы выставки на ней побывали около 3 миллионов советских граждан.

Кузькина мать. И не только?

Вместо потепления отношений Хрущёв и Никсон, который через 10 лет после выставки станет президентом США, схватились в так называемых «кухонных дебатах». Советского лидера возмутили новинки американской бытовой техники, кухонные комбайны и стиральные машины. Дело дошло до бурной перепалки, хватания друг друга за руки и крылатой хрущёвской фразы: «Мы вам покажем кузькину мать!». Американский фотограф Элиот Эрвит вспоминал впоследствии, что Хрущёв также послал заокеанского гостя на три буквы, но в расшифровки беседы эта фраза не попала.