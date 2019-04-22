«Акула» разведки и обмен на Шпионском мосту 22 апреля 1964 года на границе Западной и Восточной Германий состоялся самый знаменитый обмен советского разведчика на британского шпиона. История противостояния советской и западных разведок в ходе холодной войны насчитывает сотни разнообразнейших и интересных эпизодов, многие из них засекречены и в наши дни. Сегодня мы расскажем об истории, ставшей сюжетом для кино, и обмене нашего разведчика Конона Трофимовича Молодого, долго и успешно работавшего в Великобритании, на британского шпиона Гревилла Винна. Разведчик Молодый Судьба нашего разведчика Конона Молодого очень незаурядна и интересна. Ему довелось пройти все испытания, выпавшие на долю нашего Отечества в ХХ веке. Будущий разведчик родился 17 января 1922... На чтение: 4 минуты

22 апреля 1964 года на границе Западной и Восточной Германий состоялся самый знаменитый обмен советского разведчика на британского шпиона.

История противостояния советской и западных разведок в ходе холодной войны насчитывает сотни разнообразнейших и интересных эпизодов, многие из них засекречены и в наши дни.

Сегодня мы расскажем об истории, ставшей сюжетом для кино, и обмене нашего разведчика Конона Трофимовича Молодого, долго и успешно работавшего в Великобритании, на британского шпиона Гревилла Винна.

Разведчик Молодый

Судьба нашего разведчика Конона Молодого очень незаурядна и интересна. Ему довелось пройти все испытания, выпавшие на долю нашего Отечества в ХХ веке. Будущий разведчик родился 17 января 1922 года в Москве. Он был из семьи ученых, получил хорошее образование. Любопытно, что ещё в школьные годы Молодый выезжал в США. С 1932 по 1938 годы он жил у своей родной тёти и обучался в школе в городе Сан-Франциско, что весьма редкий пример для СССР тех лет.

Конон Молодый. Источник: http://www.aif.ru/

Вернувшись на родину, Молодый окончил среднюю школу, а через несколько месяцев, в том же 1940 году, был призван в армию. На фронтах Великой Отечественной войны был с первых дней, демобилизован в звании лейтенанта, отмечен государственными наградами. Он был фронтовым разведчиком, его задачей было вычислять позиции немецкой дальнобойной артиллерии и наводить наши орудия для контрбатарейной борьбы. После войны он решил поступить в Академию Внешторга СССР, где изучил китайский язык. Кстати, Конон Трофимович входил в редколлегию первого советского учебника китайского языка, – такой вот незаурядный был человек. Видимо, в период, когда он после окончания учебы стал преподавать в академии, в 1951 году его выбрали для работы во внешней разведке СССР.

Нелегальная работа

С 1951 по 1954 годы разведчик проходил подготовку к нелегальной работе за рубежом. И уже в 1954 году в Канаде объявился некий Гордон Лонсдейл – это и был наш разведчик. Настоящий Лонсдейл существовал, но погиб ещё в годы войны. Молодый-Лонсдейл понемногу приступил к своей разведывательной деятельности, документы были поддельными, и ему следовало первым делом легализоваться на территории Канады. Он успешно выполнил эту задачу и вскоре обзавелся легальными документами на имя Лонсдейла. Под видом студента, изучающего китайский, который он знал в совершенстве и легко мог изобразить любую ступень владения этим языком, он ездил и в США. Оттуда в 1955 году он окончательно перебирается на территорию Великобритании, где и произошли самые интересные события в его жизни.

Молодый получил оперативный псевдоним «Бен», в его задачу входило: найти способы наладить контакты с британскими военными кругами, узнать расположение и состав вооружения на британских и американских военных базах в Европе, по возможности найти данные по бактериологическому оружию и его разработкам и выведать секреты ядерных разработок, особенно в сфере строительства реакторов для подводных лодок. Как можно заметить, это были далеко не простые задания, в ходе выполнения их имелся самый высокий риск.

Однако общительный Конон Молодый, имевший за спиной богатый жизненный опыт, большой талант, харизму стал быстро идти к выполнению поставленных целей. Вскоре в высшем свете Лондона многие узнавали молодого и перспективного бизнесмена Гордона Лонсдейла. Его бизнес стал настолько успешным, что за короткое время только собственными усилиями Лонсдейл-Молодый заработал свой первый миллион фунтов стерлингов. Электронный замок, сконструированный и пущенный в серию на одном из принадлежащих ему предприятий, получил золотую медаль на выставке технических новинок в Брюсселе.

Лондон 1960-х гг. Источник: https://pinterest.com

Мистер Лонсдейл стал «своим» для многочисленных представителей британской аристократии и светских раутов. Всё это время он активно путешествовал по стране, заводил нужные знакомства, укреплял свой имидж преуспевающего бизнесмена. В Англии он был владельцем нескольких особняков, имел много дорогих автомобилей, счета в банках и лучшие номера в отелях. Сама королева вручила ему грамоту «за большие успехи в развитии предпринимательской деятельности на благо Соединённого Королевства». Некоторые считают, что она дала ему и рыцарский титул, но это не так, документов об этом сейчас нет. Тем не менее он пришелся по нраву даже английскому королевскому двору.

Наконец улыбнулась и Удача, ему удалось наладить дружеские отношения с Гарри Хоутоном – одним из служащих-шифровальщиков военно-морской базы Королевского флота в городе Портленде. Хоутон имел доступ к секретным документам, разработкам и мог передавать их Лонсдейлу. Он получил псевдоним «Шах». Тогда и началось их сотрудничество, Молодый покупал за очень приличные деньги целые папки документов. Связь с Москвой Молодый поддерживал при помощи семейной пары Мориса и Леонтины Коэн. Они тоже были нашими шпионами, жили в образе граждан Новой Зеландии и имели документы на имя Хелен и Питера Крогеров.

Работа Молодого сэкономила бюджету нашей страны миллиарды рублей, многие из переданных им документов были бесценны и оказали большую помощь в разработке отечественного вооружения или средств противодействия новым образцам западного оружия.

Несмотря на все меры предосторожности, случился провал. Дело в том, что Хоутон, получавший большие деньги за документы, тратил их совершенно неразумно. Он покупал дорогие машины, костюмы, часто менял дома, закатывал грандиозные вечеринки. Такие траты были явно не по карману обычному британскому шифровальщику. Потому на него со временем и обратила внимание британская контрразведка.

Глиникский мост. Источник: https://www.vedomosti.ru

Хоутон не подозревал, что работает на советскую разведку, он думал, что продает документы не куда-нибудь, а прямо в США. Он загорелся жаждой денег, и когда на него вышла ещё и польская внешняя разведка, он с радостью согласился сотрудничать и с ней в надежде еще большей наживы.

Провал произошел 7 января 1961 года, когда при передаче документов и Хоутон, и Лонсдейл-Молодый были арестованы. Их «сдал» британской разведке польский перебежчик Михаил Голеневский, знавший о контактах Хоутона с польской разведкой. Арест Лонсдейла оказался полной неожиданностью и для него самого, соблюдавшего все меры предосторожности, и для британских контрразведчиков, ожидавших увидеть лишь польского агента.

Мост

За все 300 лет своего существования Глиникский мост, разделявший западный и восточный Берлин, не был так востребован, как в годы «холодной войны». Он использовался уже в десятках эпизодов обмена пойманными с обеих сторон шпионами. Существует даже художественный фильм «Шпионский мост», правда, он рассказывает о другом эпизоде. Кстати, деятельность Молодого тоже легла в основу сюжета известного советского шпионского кино – «Мертвый сезон» режиссера Саввы Кулиша.

Казалось, что остаток жизни наш разведчик проведет в тюрьме. Суд приговорил его к 25 годам заключения. Однако Молодый отличился и тут. Ни на одном из допросов он не выдал никаких данных, которые могли бы помочь в поимке других наших нелегалов или как-то навредить нашей стране. Молодый находился в британской тюрьме три года. Кстати, отбывал он свое наказание вместе с ещё одним нашим агентом, но британцем по происхождению – Джорджем Блейком. Блейк работал на Советский Союз по зову сердца. Он так вспоминал позже заключение с Молодым:

Источник: россиясегодня.рф

В 1964 году в СССР был пойман и осужден британский шпион Гревилл Винн. Товарищи Конона Молодого, разведчики приложили все усилия, чтобы обменять нашего разведчика, находящегося в заточении, на только что пойманного британца. Интересно, что Винн оказался совсем не столь стойким и много чего выложил советским контрразведчикам. Любопытна и еще одна история. Когда Винна переодели из тюремной одежды в его собственную, ему вернули и советские рубли, бывшие при нем. Когда он узнал, что его будут менять, он попросил конвоиров на все деньги купить ему черной икры, – британец оказался практичным. Кстати, позже британская пресса об этом узнает и назовет этот обмен «обменом кильки на акулу». Так бесславно в образе «кильки» Винн покинул Советский Союз.

В 5.30 утра 22 апреля 1964 года на Глиникском мосту встретились два автомобиля. Обмен состоялся. Вот как вспоминал его сам Молодый:

Весь мир тогда узнал, что русские своих не бросают. А после Молодого в Великобритании осталось несколько агентурных групп и связных. Работала действенная шпионская сеть, которую в основном он финансировал из своих средств как успешный бизнесмен и настоящая «акула разведки».

Фото обложки: россиясегодня.рф