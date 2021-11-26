АБЕЛЬ, Рудольф Иванович (Фишер Вильям Генрихович)

Советский разведчик.

Родился в семье политэмигрантов-марксистов из России. В 1920 вместе с родителями приехал в Москву. Работал переводчиком в Исполкоме Коминтерна . Учился в Институте востоковедения. Работал в НИИ ВВС. В 1927–1938 и с 1941 — в ОГПУ , НКВД. Разведчик-нелегал, радист. Во время ВОВ занимался подготовкой разведывательно-диверсионных групп, работал в Канаде, США, Финляндии. В 1948–1957 — резидент советской разведки в США, полковник. Содействовал получению информации об американском атомном проекте. В 1957 был арестован и приговорен к 32 годам тюремного заключения. 10.02.1962 был обменен на американского пилота самолета-шпиона Ф. Г. Пауэрса, сбитого над территорией СССР в 1960 и осужденного в СССР. После возращения в СССР А. работал в центральном аппарате внешней разведки КГБ. Награжден орденами Красного знамени, Ленина и др. Выступил с вводным словом к фильму «Мертвый сезон» (1968).

Автор статьи: Н. А. Герулайтис.