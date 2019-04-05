Самый известный отечественный внедорожник, или Как создавали «Ниву» «Русские внимательно проанализировали автомобильный рынок и точно попали в пустующую нишу»Австрийский автожурнал Austromotor, 1978 год. 5 апреля 1977 года, 42 года назад, на заводе ВАЗ в Тольятти началось серийное производство автомобиля ВАЗ-2121, более известного под маркой «Нива». Этот, пожалуй, самый известный как в России, так и за рубежом внедорожник поистине олицетворяет целую эпоху отечественного автомобилестроения. И в наши дни автомобиль под маркой LADA-4x4 продолжает стоять на конвейере. Сегодня, отдавая дань «Ниве», мы расскажем об основных вехах в истории самого удачного коммерческого гражданского внедорожника, когда-либо созданного в нашей стране. Рождение «сельского лимузина» Советский Союз был страной, в которой огромные пространства, сельские поселения... На чтение: 2 минуты

«Русские внимательно проанализировали автомобильный рынок и точно попали в пустующую нишу» Австрийский автожурнал Austromotor, 1978 год.

5 апреля 1977 года, 42 года назад, на заводе ВАЗ в Тольятти началось серийное производство автомобиля ВАЗ-2121, более известного под маркой «Нива». Этот, пожалуй, самый известный как в России, так и за рубежом внедорожник поистине олицетворяет целую эпоху отечественного автомобилестроения. И в наши дни автомобиль под маркой LADA-4x4 продолжает стоять на конвейере. Сегодня, отдавая дань «Ниве», мы расскажем об основных вехах в истории самого удачного коммерческого гражданского внедорожника, когда-либо созданного в нашей стране.

Рождение «сельского лимузина»

Советский Союз был страной, в которой огромные пространства, сельские поселения и грунтовые дороги занимали весомую часть огромного государства. Инициатива о создании автомобиля для тружеников колхозов и совхозов была одобрена. Но практически сразу оценили возможности нового авто и геологи, и нефтяники, и другие советские труженики и первопроходцы постоянно исследовавшие и осваивавшие всё новые части нашей необъятной Родины. Зачастую они были вынуждены использовать как основное средство передвижения военные внедорожники. Но ГАЗ-69 «Козел» и УАЗ-469 армейского образца были весьма аскетичными машинами. Более того, в них постоянно нуждалась мощная и многочисленная Советская армия, а значит, гражданским конторам они поставлялись по остаточному принципу и были в дефиците.

Эксперементальный ВАЗ-Э2121 «Крокодил». Источник: https://www.zr.ru

История «Нивы» начинается в 1970 году. Председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин был опытным и тонким экономистом и видел, что народному хозяйству страны требуется гражданский, достаточно комфортный, но в тоже время проходимый автомобиль. Он дает задание на разработку такой машины группам конструкторов трех заводов: АЗЛК, ВАЗ, ИЖ. Все три завода имели шансы создать отличный автомобиль. Но конкурс безоговорочно выиграл ВАЗ. Объясняется это тем, что московский завод был очень загружен производством «Москвичей», и его решили не тревожить выпуском новой модели. ИЖмаш же был очень плотно занят в оборонной сфере, и военные не спешили отдавать свои мощности под непонятные им проекты. Молодой конструкторский коллектив молодого тогда завода в Тольятти получил карт-бланш на доводку и постановку на производство новой модели внедорожника.

Еще один интересный момент из истории модели. Имя «Нива» отлично подходит неприхотливому внедорожнику, созданному для нужд сельской местности. А вот создатель автомобиля Петр Михайлович Прусов как-то рассказал, что это аббревиатура! Название дали в честь его детей – Натальи и Ирины, и детей первого главного конструктора ВАЗа Владимира Соловьева –Вадима и Андрея. Так это на самом деле или просто красивая легенда, неизвестно.

Первые «Нивы»

Специально для испытаний «Нивы» был разработан новый ГОСТ. Он стал компиляцией существовавших на тот момент «легковой» и «внедорожной» программ. ВАЗ-2121 достойно показал себя на фоне конкурентов: прототипа ИЖ-14, судьба которого на тот момент уже была решена, ЛуАЗа, УАЗа, а также именитых зарубежных «гостей» – Range Rover и Land Rover 88. По итогам испытаний был вынесен вердикт: автомобиль пригоден для постановки на производство и экспорта.

Источник: https://www.zr.ru

Большую роль в судьбе автомобиля сыграл Петр Михайлович Прусов – его главный конструктор. Он всеми силами отстаивал известный нам сейчас облик автомобиля. Дело в том, что многие критики и государственные чиновники хотели максимально упростить и удешевить конструкцию автомобиля. Первые прототипы, получившие название «крокодил», выглядели совсем уж неказисто и мало чем отличались от сурового армейского собрата УАЗика. Прусов смог дойти до самого Косыгина и отстоять свой проект несущего закрытого кузова, который и придал «Ниве» неповторимый и запоминающийся внешний вид.

Нужно сказать, что испытания автомобилей-прототипов проходили очень строго, в обстановке секретности, даже несмотря на то, что автомобиль был гражданским. На проходящие испытания машины навесили эмблемы выдуманной марки Formika (в переводе с латыни – «муравей»), а особо любопытным внедорожник представляли «Фиатом» родом из Румынии. Люди охотно верили. Ходит даже такой анекдот: ведущий конструктор проекта Петр Прусов, прилетев в командировку, прямо в ташкентском аэропорту узнал, что в республике проходит испытания некий новый «Фиат». Испытания в условиях Средней Азии подошли к концу в 1973 году, когда «Нива» и приобрела ставший классическим облик. Все последующие изменения коснулись лишь внешних элементов машины.

Источник: https://www.zr.ru

Серийная «Нива»

31 июля 1975 года вышел приказ Минавтопрома №199 «О постановке в производство новой модели повышенной проходимости ВАЗ-2121 «Нива». Первые 15 предсерийных экземпляров собрали еще в 1974 году, а к XXV съезду КПСС в марте 1976 года в Тольятти сделали 50 машин. Они разошлись по разным регионам страны и эксплуатировались организациями под наблюдением вазовских специалистов. Первая товарная машина покинула конвейер 5 апреля 1977 года, и эту дату принято считать днем рождения «Нивы» – первого в мире по-настоящему комфортабельного и при этом доступного внедорожника.

Источник: https://www.zr.ru

Проект тольяттинцев стал настолько удачным и легким в производстве не только из-за в целом отличных конструкторских решений, но и потому, что во многих узлах и агрегатах «Ниву» унифицировали с уже производящимися на ВАЗе легковыми автомобилями -2101, -2103 и -2106, знакомыми каждому из нас. От седана полноприводник унаследовал элементы внешнего декора, фонари, отделку салона (практически без изменений) и сердце – двигатель с рабочим объемом 1600 «кубиков». Оригинальным был несущий кузов с абсолютно «легковым» дизайном и полноприводная трансмиссия. Тяга на все колеса передается в ней постоянно, а на бездорожье водитель может задействовать понижающий ряд и блокировку межосевого дифференциала. Этой схеме «Нива» верна по сей день.

Источник: https://www.zr.ru

Всего за годы производства всех модификаций и видов «Нивы» выпущено свыше 2,5 млн машин, и их производство продолжается. «Нива» поставляется на экспорт в более чем 100 стран. Автомобиль имеет десятки модификаций – от обычных и семейных пятидверных вариантов до проходимой «скорой», спортивного, раллийного вариантов. История «Нивы» не заканчивается, и сейчас концерн «АвтоВАЗ», продолжает улучшать и совершенствовать современную «Ниву», задумывается о новой итерпретации прославленного внедорожника.

Современная «Нива». Источник: https://www.pinterest.ru

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