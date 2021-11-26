В закладки
ОРЛОВ ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ
ОРЛОВ ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ - советский государственный деятель.
Окончил Московский финансовый институт (1960, ныне Финансовый университет при Правительстве РФ). Работал в Минестерстве финансов РСФСР (1960-1965 годы), в Минестерстве финансов СССР (1965-1986 годы; старший экономист, старший консультант, эксперт, начальник отдела, заместитель начальника управления, начальник управления). Министр финансов СССР (март-ноябрь 1991 года; с 1986 года - заместитель, с 1990 – 1-й заместитель).
371
Мне нравится
Надо подумать
Тема для дискуссии
Это неожиданно!
Материал – огонь!
Мне не нравится