Краткий курс истории. Стройка века. Байкало-Амурская магистраль 8 июля 1974 года Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали» были выделены необходимые средства для строительства железной дороги первой категории (обеспечивающей основные общегосударственные связи внутри страны) общей протяженностью 4222 км. Воскресили через десятки лет Для такого большого государства, как Россия, в советские времена занимавшего 1/6 часть суши, развитая инфраструктура и оперативная связь центра с отдаленными уголками страны являлись и являются вопросом государственной важности, если не сказать вопросом крепкой государственности. Начало решению этого вопроса было положено в 1891 году и, как казалось, завершилось в 1916 году с окончанием строительства Транссибирской магистрали. Хотя еще в 1888... На чтение: 1 минута

8 июля 1974 года Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали» были выделены необходимые средства для строительства железной дороги первой категории (обеспечивающей основные общегосударственные связи внутри страны) общей протяженностью 4222 км.

Воскресили через десятки лет

Для такого большого государства, как Россия, в советские времена занимавшего 1/6 часть суши, развитая инфраструктура и оперативная связь центра с отдаленными уголками страны являлись и являются вопросом государственной важности, если не сказать вопросом крепкой государственности. Начало решению этого вопроса было положено в 1891 году и, как казалось, завершилось в 1916 году с окончанием строительства Транссибирской магистрали. Хотя еще в 1888 году ученые из Русского технического общества интересовались возможным строительством железнодорожной магистрали в самых восточных областях Российской империи. Тогда эту мысль отбросили из-за недостаточной технической оснащенности.

Вопреки катаклизмам

В 1924 году Совет труда и обороны СССР пришел к выводу о необходимости, на случай войны с Японией, а также ради доступа к полезным ископаемым в регионах, строить железнодорожную линию параллельно Транссибу. В 1930 году впервые появляется название «Байкало-Амурская магистраль». Строительство проходило в тяжелых условиях. Так, например, в результате сильнейшего 11-балльного землетрясения в июне 1957 года в районе хребта Удокан (Восточная Сибирь) сдвинулись русла рек, образовались новые озера, кое-где обрушились горные склоны, а образовавшаяся система разломов составила протяженность почти в 300 километров. И несмотря на такие трудности, БАМ был сдан в эксплуатацию в 1988 году, за все время стройки в ней участвовало более 2 миллионов человек.

Вчетверо дороже

В пересчете на цены 1991 года строительство магистрали обошлось советскому государству в 4 раза дороже, чем планировалось (сумма составила 17,7 млрд рублей). И хотя к тому моменту не удалось реализовать весь комплекс задач по освоению природных богатств и просторов востока страны, президент России Владимир Путин во время своей речи по случаю 40-летия принятия решения о строительстве магистрали заметил, что «БАМ в высшей степени востребован, но и его уже не хватает».