КОСЫГИНА РЕФОРМА 1965 ГОДА
КОСЫГИНА РЕФОРМА 1965 ГОДА - совокупность мер, направленных на повышение эффективности экономики.
Осуществлялась по инициативе и под руководством председателя СМ СССР А.Н. Косыгина. В разработке реформы участвовали Н.К. Байбаков, А.В. Бачурин, Л.И. Абалкин, А.И. Анчишкин, Л.М. Гатовский, Р.А. Белоусов, В.С. Немчинов, Л.В. Канторович, С.С. Шаталин и др.
Основные цели и направления реформы были сформулированы в решениях Пленума ЦК КПСС (сентябрь 1965 года), постановлении ЦК КПСС и СМ СССР «О совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования промышленного производства» от 4 октября 1965 года и в утверждённом тогда же СМ СССР «Положении о социалистическом государственном предприятии». Государственные комитеты по отраслям промышленности и совнархозы были упразднены, вместо них образованы общесоюзные, союзно-республиканские и республиканские министерства. Территориальный принцип в организации материально-технич. снабжения был сохранён. Предполагались существенное расширение самостоятельности и прав предприятий, переход к стимулированию их деятельности в зависимости от показателей не только количественного, но и качественного, экономически эффективного роста, что должно было внести в экономич. организацию элементы состязательности ради достижения лучших результатов и даже определённой конкуренции. В качестве главного показателя эффективности работы предприятия вводился показатель объёма реализованной продукции (вместо объёма валовой продукции) и прибыли, что, как ожидалось, должно было способствовать учёту спроса населения и производственных потребителей на разнообразную, современную и качественную продукцию. Предусматривалось сокращение числа обязательных плановых показателей.
Реформой предполагалось образование фондов экономического стимулирования предприятий (материального поощрения; социально-культурных мероприятий и жилищного строительства; развития производства) в зависимости от темпов роста реализации продукции и уровня расчётной рентабельности (отношение расчётной прибыли, образуемой при вычете из общей прибыли платы за основные и оборотные средства, к среднегодовому размеру этих средств) по нормативам, установленным для групп предприятий, близких по своим производственно-технологическим и экономическим характеристикам. Фонды поощрения на предприятиях планировалось формировать в значит. мере за счёт дополнит. обязательств по увеличению объёмов произ-ва и прибыли, в т. ч. за счёт сокращения издержек произ-ва, снижения численности работающих, самостоятельной реализации на сторону излишних основных фондов. Реформа системы оптовых цен должна была выправить многочисл. сложившиеся ещё в период социалистич. индустриализации деформации в ценах, тем самым обеспечить нормально работающим предприятиям возмещение их затрат и формирование достаточной прибыли. Впоследствии реформа цен была дополнена реформой амортизационной политики и практики, с учётом важности политики амортизирования как для ценообразования, так и для стимулирования технического прогресса.
Первоначально реформа в основных своих направлениях была достаточно активно и с одобрением воспринята как хозяйственниками, так и всей экономич. общественностью, внеся значительное оживление в научную мысль и практику. Она способствовала вскрытию и использованию внутренних резервов предприятий (при прежней хозяйств. системе в этом не были заинтересованы ни руководители, ни коллективы). К 1970 году на новые условия работы перешло свыше 90% предприятий ведущих отраслей промышленности, а также 40% совхозов. Пятилетка реформы, по данным официальной статистики, стала лучшей из всех пятилеток: объём промышленного производства вырос на 50%, производительность труда - на 39%, среднегодовые темпы прироста национального дохода составили 7,7%.
Однако вскоре выявились внутренние несовершенства, противоречия реформы, не предвиденные её авторами. Отраслевая система управления через министерства, главки, объединения (которых со временем становилось всё больше) искусственно разрывала единую народно-хозяйственную систему, не позволяя осуществлять программно-целевое управление ресурсами и тем самым выхолащивая одно из гл. преимуществ плановой экономики - концентрацию ресурсов на решающих направлениях. Кроме того, в отраслевой системе управления зачастую игнорировались территориальные проблемы, не обеспечивалось рациональное сочетание отраслевого и территориального аспектов управления экономикой. Капиталовложения и материальные ресурсы распределялись в большинстве случаев уравнительно, что приводило к распылению сил и средств, их длительному омертвлению, многочисл. долгостроям, срывало планы технич. перевооружения предприятий и отраслей, несмотря на крупные закупки совр. оборудования за рубежом.
Практика реформы вскрыла её глубинные проблемы, состоявшие в попытке соединить противоречивые, взаимоисключающие элементы рыночной и административной системы организации экономики. Не оказались жизнеспособными и системы стимулирования по групповым нормативам, т. к. в реальной экономич. жизни предприятия различались по множеству производственных, технологических, экономических, географических и многих других признаков.
Реформа в её центральном звене, в хозяйственном механизме на уровне предприятия, не преодолела главной проблемы планово-командной организации экономики - отторжения ею технического прогресса. При фактическом отсутствии рынка и его атрибутов (конкуренции, перелива капитала и пр.) и господстве командных начал фонды развития средств производства не смогли стать ресурсом и механизмом технологич. модернизации, а показатели прибыли и реализации продукции - сыграть решающую роль в повышении эффективности производства. Цены, утверждаемые разветвлённой системой бюрократических структур, при отсутствии подлинно рыночных механизмов их формирования также не могли стать ориентирами и регуляторами хозяйственной деятельности и (наряду с др. компонентами реформы) не могли предотвратить постепенной экономической стагнации. Прежде всего по этим причинам, а также из-за противодействия партийно-государственной номенклатуры, не видевшей своего места в реформируемой экономической системе, уже через 3-4 года эффективность Косыгинской реформы стала снижаться и вскоре реформа была свёрнута, за исключением отдельных, в сущности формальных, элементов (сохранение фондов поощрения, платы за фонды и др.).