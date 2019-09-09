Как «копейка» стала народным автомобилем 9 сентября 1970 года – знаменательная дата в истории советского автопрома. В этот день начался серийный выпуск автомобиля ВАЗ-2101, прозванного в народе «копейкой» Уверенная поступь социализма Идея о том, что стране необходим большой автомобильный завод, появилась в 1960-е годы, и родилась она на самом верху. Впервые с таким предложением выступил председатель Совета министров СССР Алексей Николаевич Косыгин. У части советских людей скопилось большое количество денег, которые не обеспечивались товарами. Власти пришли к выводу, что массовый автомобиль частично решит эту проблему. Была ещё и надежда, что машина будет пользоваться спросом за рубежом, что позволит укрепить валютные запасы. Первая машина ВАЗ-2101 Источник:... На чтение: 2 минуты

9 сентября 1970 года – знаменательная дата в истории советского автопрома. В этот день начался серийный выпуск автомобиля ВАЗ-2101, прозванного в народе «копейкой»

Уверенная поступь социализма

Идея о том, что стране необходим большой автомобильный завод, появилась в 1960-е годы, и родилась она на самом верху. Впервые с таким предложением выступил председатель Совета министров СССР Алексей Николаевич Косыгин. У части советских людей скопилось большое количество денег, которые не обеспечивались товарами. Власти пришли к выводу, что массовый автомобиль частично решит эту проблему. Была ещё и надежда, что машина будет пользоваться спросом за рубежом, что позволит укрепить валютные запасы.

Первая машина ВАЗ-2101

Источник: pikabu.ru

Поиски партнёров шли непросто, но в результате государственное дело доверили итальянскому концерну Fiat («Фиат»). Его условия оказались самыми выгодными, а ещё положительную роль сыграл тот факт, что в 1966 году «Фиат-124» стал лучшим автомобилем в Европе. Был и ещё один фактор, очень важный в те годы. В Италии всегда было сильное левое движение, особенные симпатии связывали коммунистов обеих стран, и это тоже сыграло роль при определении исполнителя важного правительственного заказа.

Как и положено, сначала в 1966 году ЦК КПСС и советское правительство приняли необходимое решение, а через год, в 1967 году, в Москве был подписан контракт с итальянскими бизнесменами. Концерн «Фиат» должен был создать в Тольятти автозавод с полным производственным циклом. Примечательно, что для стройки выбрали именно этот город. Ранее он носил имя Ставрополь-на-Волге, а в 1964 году был переименован и стал носить имя скончавшегося лидера итальянских коммунистов Пальмиро Тольятти.

Вид на салон

Источник: pravda-tv.ru

3 января 1967 года началось строительство Волжского автозавода, ставшего Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Тысячи молодых людей всего за два года подготовили завод к эксплуатации. Многие строители по окончании стройки стали в дальнейшем автосборщиками. Оборудование для ВАЗа поставили 844 отечественных завода и 900 заводов социалистических стран, а также фирмы Италии, ФРГ, Франции, Англии и других стран.

В результате завод в Тольятти стал самым современным и передовым в СССР, неплох он был и по европейским меркам. Планы у вазовцев были гигантскими – 600 тысяч машин в год. Правда, этого всё равно оказалось мало. Дефицит личных автомобилей в СССР остался. За машиной надо было отстоять в очереди лет 5, да и цена (первоначально 5500 рублей, потом её регулярно повышали «по просьбам трудящихся») кусалась.

Тем не менее 19 апреля 1970 года с главного конвейера сошли первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 «Жигули», а 9 сентября того же года началось массовое производство отечественного автомобиля.

Наша «копейка»

Даже невооружённым глазом было видно, что новая машина внешне не особенно отличается от прототипа из Италии. Разве что массивными клыками бамперов, ручками дверей и, естественно, эмблемой. Но вот внутренности были во многом другие.

Реклама нового автомобиля

Источник: pravda-tv.ru

Когда завод только начинал строиться, в СССР прошли испытания несколько автомобилей «Фиат-124». Испытания проходили и в Крыму, и Воркуте. Гоняли машины по полной, после чего начал рождаться новый автомобиль «Фиат-124R» (R – значит Russia), который стал значительно отличаться от стандарта. В конструкцию было внесено около 800 изменений. За четыре года (1966–1970) было изготовлено 9 серий и 35 образцов будущих ВАЗ-2101.

Всесторонние тесты и 2,5 млн километров испытаний позволили окончательно добиться оптимального результата. ВАЗ получил более прочный, чем у «Фиата», кузов, новые подвески, увеличенный клиренс. Двигатель тоже претерпел заметные изменения: он превратился из нижневального в верхневальный, машина прибавила в весе и стала на 90 кг тяжелее.

Сбылась мечта советского руководства: автомобиль получил европейский уровень. Модель экспортировалась не только в соцстраны, но и в ФРГ, Австрию, Францию, Швейцарию, Великобританию, Египет и Нигерию. О машинах, которые шли на экспорт, наши автомобилисты могли только мечтать. Они были лучше укомплектованы, да и проверка качества у них была более тщательной. Кстати, в Западной Европе до сих пор остались клубы любителей ВАЗ-2101.

Производство на конвейере

Источник: 4gear.ru

В 1982 году производство ВАЗ-2101 было прекращено, всего было выпущено 4,8 млн разных модификаций «копеек». Новые варианты воплотили в себе лучшие решения инженерной мысли, а некоторые из них были просто уникальны.

Знаменитые «Жигули» первой модели быстро примелькались на дорогах, и «копейка» стала как «народной» машиной, так и престижной: анекдоты в 1970-е годы сочиняли о «запорожцах», а не о вазовской продукции. Теперь не только на «Волге», но и на «Жигулях» могли ездить уважаемые люди. Именно «копейка» стала основной для всего семейства автомобилей ВАЗ. По данным социальных опросов, большинство россиян считает ВАЗ-2101 лучшим отечественным автомобилем XX века.

Обложка: pinterest.ru

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