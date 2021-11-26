Газопровод «Уренгой ‒ Помaры ‒ ýжгород»

Газопрово́д «Уренго́й — Помáры — ýжгород»— магистральный экспортный газопровод, через который производится экспорт газа из Западной Сибири в Европу. В результате политики разрядки в 1970 была достигнута советско-западногерман­ская договоренность о строительстве газопровода из СССР (см. Союз Советских Социалистических Республик) в Западную Европу по формуле «газ в обмен на трубы». Западногерманская фирма «Mannesmann» должна была поставить в СССР трубы диаметром 1420 мм, которые тогда в СССР не изготавливали, а СССР — расплатиться за них газом. Сделку кредитовал «Дойче банк». Поставки газа в ФРГ (см. Германия) начались в 1973, но экспортные возможности СССР были ограничены, пока не был построен газопровод из Зап. Сибири. 8 ноября 1981 был подписан договор о поставках в ФРГ 8 млрд кубометров газа, которые должны были обеспечить строительство двух веток газопровода с Уренгойского месторождения. Сделка кредитовалась западногерманскими и французскими банками. Общая длина газопровода — 4451 км. В связи с введением 13 декабря 1981 военного положения в Польше 29 декабря 1981 президент США (см. Соединенные Штаты Америки) Р. Рейган объявил о серии санкций против СССР, в том числе прекращения поставок нефтегазового оборудования, что должно было сорвать строительство газопровода. США потребовали введения аналогичных санкций в отношении СССР со стороны союзников по НАТО, что вызвало кризис в их отношениях с США. Западноевропейские фирмы воспользовались санкциями, чтобы замещать американские фирмы, отказывавшиеся от сотрудничества с СССР. В июне 1982 США распространили санкции на свои лицензии, что ударило по западноевропейским фирмам. В результате был достигнут компромисс , в соответствии с которым старые контракты соблюдались, но заключение новых было ограничено. СССР стал осваивать собственное производство труб большого диаметра. Газопровод был построен в 1983, газ пошел в Западную Европу в январе 1984. После распада СССР российская часть газопровода управляется компанией «Газпром», украинская — «Укр­трансгаз».

Лит.: Шубин А. В. Золотая осень или период застоя. СССР в 1975—1985. М., 2007. А. В. Шубин.