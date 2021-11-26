ЗАБОРОВ, МИХА ИЛ АБРАМОВИЧ

Заборов, Михаил Абрамович (1920, Петроград — 13.07.1987, Москва) — выдающийся советский историк-медиевист, крупнейший специалист по истории крестовых походов.

В самом начале научной карьеры интересовался историей международных отношений в Средние века. В 1947 защитил кандидатскую диссертацию по теме «Союз двух Филиппов (из истории франко-германских отношений в 1198—1208 гг.)» (научный руководитель В.В. Стоклицкая-Терешкович ). В дальнейшем обратился к истории крестовых походов европейцев на Восток в XI—XIII веках, опубликовав по этой теме более 300 печатных работ, в том числе 14 книг. Его первой книгой на эту тему была монография «Крестовые походы», переведенная на ряд иностранных языков (в Венгрии, Аргентине и др. странах). В 1960—1970-е З. продолжил исследование темы, опубликовав в ведущих периодических изданиях — «Средних Веках» , «Византийском временнике» , «Вопросах истории» несколько десятков статей и рецензий, а также книгу «Введение в историографию крестовых походов (латинская хронография XI—XIII вв.)». Изданная в 1966 и защищенная в 1967 в качестве докторской диссертации, эта монография представляет собой одно из первых в советской историографии исследований средневековых социокультурных представлений. В ней З. проанализировал, как осмысляли события крестовых походов историки XII—XIII вв.

В 1971 вышел в свет и другой важнейший труд З. — «Историография крестовых походов (литература XV—XIX вв.), в котором ученый проанализировал, как освещалась история крестоносного движения в гуманистической, протестантской и просветительской литературе XVI—XVIII вв., а также в немецкой, французской и бельгийской и русской историографии XIX в. В этих двух самых значительных своих монографиях З. воссоздал историю крестовых походов в представлениях современников и историков и таким образом проследил, как пересматривался и переоценивался исторический феномен в течение почти 900 лет.

Кроме того, З. написал ряд многочисленных научно-популярных трудов, самым известным из которых является его книга «Крестоносцы на Востоке» (1980). В ней ученый воссоздал широкую панораму истории крестоносного движения — от возникновения до последних походов в Святую Землю, организованных Людовиком IX Святым.

Важным направлением научной работы З. был также перевод и публикация источников. В 1977 появилась его «История крестовых походов в документах и материалах», где он опубликовал отрывки из важнейших текстов латинских, византийских, армянских и арабских авторов, преимущественно в своем переводе. Позднее он подготовил к изданию в переводе на русский язык два наиболее значительных текста по истории Четвертого крестового похода — «Завоевание Константинополя» Робера де Клари (1986) и хронику Жоффруа де Виллардуэна (1993).

Из-за негативных последствий «кампании против космополитизма» в 1940-е З. не удалось посвятить себя целиком изучению истории средних веков, и он был вынужден делить время между медиевистикой, которая была главной сферой его интересов, и историей социального движения европейского пролетариата. С 1970 он работал в Институте международного рабочего движения, где в 1980 возглавил сектор по изучению социальных движений и историографии.

Соч.: Папство и крестовые походы. М., 1960; Введение в историографию крестовых походов: (Латинская хронография XI—XIII вв.) М., 1966; Историография крестовых походов: (литература XV—XIX вв.). М, 1971; Крестом и мечом. М., 1979.

Лит.: Бессмертный Ю. Л. Михаил Абрамович Заборов (Некролог) // Вопросы истории. 1987. № 12. С. 180.